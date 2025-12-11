Giriş
    Xiaomi odanızı güneş gibi aydınlatacak tavan lambasını duyurdu

    Mijia Diffuse Reflection Ceiling Light tavan lambası Güneş ışığına çok yakın ölçüsü ve 10000 lümen parlaklığı ile odanızda adeta gölge bırakmamayı amaçlıyor.    

    Mijia Diffuse Reflection Ceiling Light Tam Boyutta Gör
    Akıllı aydınlatma konusunda yıllardır dikkat çekici ürünler piyasaya süren Xiaomi, bu kez Mijia serisindeki en pahalı ürün olma özelliğine sahip Mijia Diffuse Reflection Ceiling Light ürününü duyurdu. 

    Mijia Diffuse Reflection Ceiling Light özellikleri ve fiyatı

    Askılı tavan lambası tasarımında olan ürün 20cm çapa sahip ve oldukça ince. Xiaomi’nin özel geniş açı difüzyon teknolojisi sayesinde ışığı 170 derecelik açıyla yansıtabiliyor ve daha geniş bir alanı aydınlatabiliyor. 

    Çift ışık kaynağından üst kısımda olan 350 LED, alt kısımda olan da 200 LED barındırıyor ve 10000 lümen parlaklığa ulaşıyor. Xiaomi 16 metrekarelik bir odanın 569 lux aydınlatma alabildiğini belirtiyor. 

    TÜV SÜD Zero Glare sertifikası ile bebeklere yönelik fotobiyolojik koruma da sağlayan ürün Qingshan Eye Care çözümü ile de kullanıcıların gözlerini zorlamıyor. Ürünün güneş ışığına çok yakın bir benzerlik sunduğu belirtiliyor. 

    Titreşim önleme ve düşük mavi ışık özellikleri de olan lamba Wi-Fi ile Bluetooth 4.2 bağlantıları ile Mi Home uygulamasından pek çok ayar sunuyor. 5700K seviyesine kadar sıcaklık ayarı, Xiaomi kablosuz hoparlörlerden komut alabilme, kişisel uyanma rutinleri bunlar arasında. Mijia Diffuse Reflection Ceiling Light modeli 268$ gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip. 

