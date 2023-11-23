DreameBot D10s: Yüksek performanslı robot süpürge

Tam Boyutta Gör DreameBot D10s, evinizin temizliğini baştan sona yönetmek için özelleştirilebilir işlevlerle donatılmış etkili bir robot süpürge. 5.000 Pa emiş gücü ve gelişmiş LDS haritalama özellikleri, tüm evinizde ve zemin tiplerinde otomatik temizlik imkanı sunar. D10s, hassas bir tamponla nesnelerden kaçınıp etkili bir şekilde evinizi dolaşır ve temizler. Üstelik Siri, Alexa ve Google Asistan ile entegre çalışarak sesli komutlarla kolayca kontrol edilebilir.

Çok Yönlü Temizlik Performansı

DreameBot D10s, çok yönlü ev temizliği için özel olarak tasarlanmıştır. Kılsız kauçuk fırçası, halıların derinliklerine inerek tozları yok eder, sert zeminlerdeki kirleri temizler ve saçların dolaşmasını engeller. 5.000 Pa güçlü emiş özelliği, evinizdeki temizliği fark edilir şekilde artırır.

Akıllı Haritalama ve Navigasyon

LDS haritalama özelliği, D10s'in evinizi tanımasını ve etkili bir temizlik planı oluşturmasını sağlar. Bu özellik, robotun engelleri güvenli bir şekilde aşmasını ve evinizde verimli bir şekilde dolaşmasına olanak tanır.

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Kesintisiz Temizlik İmkanı

D10s, 5.200 mAh batarya kapasitesiyle 280 dakikaya kadar kesintisiz temizlik sunar. Şarjı azaldığında şarj istasyonuna döner, şarj olur ve temizliğe kaldığı yerden devam eder. Ayrıca, zeminlerinizin kir durumuna göre üç farklı su akış seviyesi ile paspaslama yapabilir, böylece temizlik seviyesini kişiselleştirerek kontrol edebilirsiniz.

D10s, 5.000 Pa emiş gücü ve 5.200 mAh batarya kapasitesini paspaslama özelliği ile birleştirerek güçlü ve verimli bir robot süpürge sunuyor.

Tam Boyutta Gör 11,299 TL'lik liste fiyatıyla satışa sunulan Dreame D10s modelini Mediamarkt'ta kampanyalı satış fiyatıyla 8,849 TL'den satın alabilirsiniz. Ürünü satın almak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

DreameBot D10s Teknik Özellikler:

Emiş Gücü: 5.000 Pa

Çalışma Süresi: 280 dakika (Sessiz modda süpürme ve paspaslama)

Batarya Kapasitesi: 5,200 mAh

Toz Haznesi Kapasitesi: 570L

Su Tankı Kapasitesi: 235 mL

Ses Düzeyi: 60 dB

Ağırlık: 3.6 kg

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