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    DreameBot D10s: Yüksek performanslı robot süpürge

    DreameBot D10s, 5.000 Pa emiş gücü, işlevsel özellikleri ve akıllı navigasyonuyla ev temizliğini yeniden tanımlıyor.                                             
    DreameBot D10s: Yüksek performanslı robot süpürge Tam Boyutta Gör
    DreameBot D10s, evinizin temizliğini baştan sona yönetmek için özelleştirilebilir işlevlerle donatılmış etkili bir robot süpürge. 5.000 Pa emiş gücü ve gelişmiş LDS haritalama özellikleri, tüm evinizde ve zemin tiplerinde otomatik temizlik imkanı sunar. D10s, hassas bir tamponla nesnelerden kaçınıp etkili bir şekilde evinizi dolaşır ve temizler. Üstelik Siri, Alexa ve Google Asistan ile entegre çalışarak sesli komutlarla kolayca kontrol edilebilir.

    Çok Yönlü Temizlik Performansı

    DreameBot D10s, çok yönlü ev temizliği için özel olarak tasarlanmıştır. Kılsız kauçuk fırçası, halıların derinliklerine inerek tozları yok eder, sert zeminlerdeki kirleri temizler ve saçların dolaşmasını engeller. 5.000 Pa güçlü emiş özelliği, evinizdeki temizliği fark edilir şekilde artırır.

    Akıllı Haritalama ve Navigasyon

    LDS haritalama özelliği, D10s'in evinizi tanımasını ve etkili bir temizlik planı oluşturmasını sağlar. Bu özellik, robotun engelleri güvenli bir şekilde aşmasını ve evinizde verimli bir şekilde dolaşmasına olanak tanır.

    DreameBot D10s: Yüksek performanslı robot süpürge Tam Boyutta Gör

    Kesintisiz Temizlik İmkanı

    D10s, 5.200 mAh batarya kapasitesiyle 280 dakikaya kadar kesintisiz temizlik sunar. Şarjı azaldığında şarj istasyonuna döner, şarj olur ve temizliğe kaldığı yerden devam eder. Ayrıca, zeminlerinizin kir durumuna göre üç farklı su akış seviyesi ile paspaslama yapabilir, böylece temizlik seviyesini kişiselleştirerek kontrol edebilirsiniz.

    D10s, 5.000 Pa emiş gücü ve 5.200 mAh batarya kapasitesini paspaslama özelliği ile birleştirerek güçlü ve verimli bir robot süpürge sunuyor.

    DreameBot D10s: Yüksek performanslı robot süpürge Tam Boyutta Gör
    11,299 TL'lik liste fiyatıyla satışa sunulan Dreame D10s modelini Mediamarkt'ta kampanyalı satış fiyatıyla 8,849 TL'den satın alabilirsiniz. Ürünü satın almak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

    DreameBot D10s Teknik Özellikler:

    Emiş Gücü: 5.000 Pa
    Çalışma Süresi: 280 dakika (Sessiz modda süpürme ve paspaslama)
    Batarya Kapasitesi: 5,200 mAh
    Toz Haznesi Kapasitesi: 570L
    Su Tankı Kapasitesi: 235 mL
    Ses Düzeyi: 60 dB
    Ağırlık: 3.6 kg

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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