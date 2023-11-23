DreameBot D10s: Yüksek performanslı robot süpürge

- Çok Yönlü Temizlik Performansı
- Akıllı Haritalama ve Navigasyon
- Kesintisiz Temizlik İmkanı
- DreameBot D10s Teknik Özellikler:
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Çok Yönlü Temizlik Performansı
DreameBot D10s, çok yönlü ev temizliği için özel olarak tasarlanmıştır. Kılsız kauçuk fırçası, halıların derinliklerine inerek tozları yok eder, sert zeminlerdeki kirleri temizler ve saçların dolaşmasını engeller. 5.000 Pa güçlü emiş özelliği, evinizdeki temizliği fark edilir şekilde artırır.
Akıllı Haritalama ve Navigasyon
LDS haritalama özelliği, D10s'in evinizi tanımasını ve etkili bir temizlik planı oluşturmasını sağlar. Bu özellik, robotun engelleri güvenli bir şekilde aşmasını ve evinizde verimli bir şekilde dolaşmasına olanak tanır.
Kesintisiz Temizlik İmkanı
D10s, 5.200 mAh batarya kapasitesiyle 280 dakikaya kadar kesintisiz temizlik sunar. Şarjı azaldığında şarj istasyonuna döner, şarj olur ve temizliğe kaldığı yerden devam eder. Ayrıca, zeminlerinizin kir durumuna göre üç farklı su akış seviyesi ile paspaslama yapabilir, böylece temizlik seviyesini kişiselleştirerek kontrol edebilirsiniz.
D10s, 5.000 Pa emiş gücü ve 5.200 mAh batarya kapasitesini paspaslama özelliği ile birleştirerek güçlü ve verimli bir robot süpürge sunuyor.
DreameBot D10s Teknik Özellikler:
Emiş Gücü: 5.000 Pa
Çalışma Süresi: 280 dakika (Sessiz modda süpürme ve paspaslama)
Batarya Kapasitesi: 5,200 mAh
Toz Haznesi Kapasitesi: 570L
Su Tankı Kapasitesi: 235 mL
Ses Düzeyi: 60 dB
Ağırlık: 3.6 kg
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.