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Buharlı vantilatör alırken nelere dikkat edilmeli?

Türkiye'de bu yaz, normallerin üzerinde hava sıcaklığı ile geçiyor. Sıcaklardan bunalanlar klima ve vantilatör arayışındalar. Buharlı vantilatör alırken dikkat edilmesi gerekenleri ele aldık.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Diğer Ev Elektroniği
Yusuf Akbaş
Yazar
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Buharlı vantilatör alırken nelere dikkat edilmeli?
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Türkiye’de bu yaz, mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı gözlemleniyor. Meteoroloji’den yapılan açıklamalara göre, Temmuz’un ortasından itibaren ülke genelindeki sıcaklığın daha da artacağı ifade ediliyor. Yaz sıcaklarının bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyenler klima ve vantilatörlere yöneldi. Vantilatör almak isteyen müşteriler ise son dönemde su buharlı vantilatör modellerine ilgi gösteriyor. Bu yazımızda su buharlı vantilatörlerin kimler için daha doğru bir tercih olacağından bahsedeceğiz.

Buharlı vantilatörlerde su haznesi bulunmaktadır. Bu haznedeki su, buharlaşarak ortama yayılır. Su, ortamdaki sıcaklığı emerek su buharına dönüşür. Ortamın serinlemesi için daha etkili ve hızlı bir çözümdür.

Hazinedeki su buharlaşırken ortamdaki sıcaklığı emiyor. Bu da ortamın serinlemesinde buharlı vantilatörlerin, normal vantilatörlerden daha güçlü olmasına neden oluyor. Ufo buharlı vantilatör modelleri başta olmak üzere çoğu vantilatör modellerinde iyonizer özelliği bulunuyor. Bu özellik, negatif iyonlar ile bulunduğunuz ortamda hava temizliği sağlıyor.

Buharlı vantilatörler kimler için uygun?

Buharlı vantilatörler, güçlü serinletme özelliğinden dolayı açık alanlarda hem diğer vantilatörlere hem de klimaya kıyasla en iyi çözüm olarak dikkat çekiyor. Son dönemde cafe ve restoranlarda kullanımın artmasının sebebi de bu.

Buharlı vantilatörler evde ve küçük kapalı alanlarda kullanımlar için doğru bir seçim değil. Buharlı serinletme özelliği, kapalı bir odada talep ettiğinizden daha fazla serinlik yaratacak ve üşümenize neden olacak. Aynı zamanda ortamdaki nem miktarını arttırdığı için vantilatörün yakınındaki mobilyalarınız nemden olumsuz etkilenecek.

Hangi tür vantilatör alacağınızı belirledikten sonra dikkat etmeniz gereken birkaç özellik daha var. Vantilatörün gücünü watt değeri belirliyor. Buharlı vantilatörler genellikle 100 watt gücüne sahip. Fakat burada dikkat etmeniz gereken unsur bu watt değerinin bir bölümü vantilatör, diğer bölümü de nemlendirici için geçerli. Örneğin vantilatör 60W, nemlendirici 40W gücünde oluyor ve ürün özelliklerinde 100W yazıyor. Buharlı vantilatör ile buharsız vantilatörün gücünü kıyaslarken bu duruma dikkat etmek gerekiyor.

Gücünün yanında pervane çapı da önemli. En az 16 inç çapında model almakta fayda var. Bir başka dikkat edilmesi gereken unsur da vantilatörün salınım özelliği. Bu özellik ikiye ayrılıyor. Yatay salınım özelliği olan modeller kafasını sağa ve sola döndürerek serinletirken, ‘dikey ve yatay’ salınımın olduğu modeller (sarhoş salınım olarak da geçer) yukarı, aşağı salınım da yapabiliyor. Bu modellerin soğutma alanı daha geniş oluyor. Zeminin ıslanmaması için, buharlı vantilatörlerde sarhoş salınım özelliğine yer verilmiyor.

Buharlı vantilatör satın almayı düşünenlere yardımcı olmak için bildiklerimizi elimizden geldiğince sizlere aktarmak istedik. Serin ve şifalı bir yaz dönemi geçirmenizi diliyoruz.


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smart1978 6 gün en beğenilen
Dikkatinize sunarim : Yuksek NEM . Sakincali olabilir elektronik cihazlar dahil. Nem ayrica bunaltir.
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@CAN@ 6 gün
Buharlı vantilatörlerin sözde ekstra serinliği geçicidir. Aksine bir süre sonra bulunduğu odada nem miktarını arttırıp sizi daha da bunaltacaktır. Klimalarda nem alma özelliği zaten bu yüzden var. Ayrıca UFO vantilatör mü, asla
Buharlı vantilatörlerin sözde ekstra serinliği geçicidir. Aksine bir süre sonra bulunduğu odada nem miktarını arttırıp sizi daha da bunaltacaktır. Klimalarda n...
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murdocklawless 5 gün
bu saçmalıklara para verene kadar gidip isimsiz en ucuz klima alınır ve rahat edilir.
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smart1978 6 gün en beğenilen
Dikkatinize sunarim : Yuksek NEM . Sakincali olabilir elektronik cihazlar dahil. Nem ayrica bunaltir.
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Tengrist 6 gün
Raks sanayi tipi vantilatör aldım 1. Kademede buz gibi üflüyor kapalı oda balkon fark etmiyor harika sanayi tiplerine yönelin derim
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@CAN@ 6 gün
Buharlı vantilatörlerin sözde ekstra serinliği geçicidir. Aksine bir süre sonra bulunduğu odada nem miktarını arttırıp sizi daha da bunaltacaktır. Klimalarda nem alma özelliği zaten bu yüzden var. Ayrıca UFO vantilatör mü, asla
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_tayfun_ 6 gün
"Buharlı serinletme özelliği, kapalı bir odada talep ettiğinizden daha fazla serinlik yaratacak ve üşümenize neden olacak."
Şaka mı bu?
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MustafaC53 6 gün
Donanım habere reklam verip vermediğine bakarak alıyoruz.
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V4LKyR 6 gün
Böyle haberler güzel oluyor, devamı gelsin.
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