Samsung'un yeni robot süpürgesi ev güvenlik cihazı görevi de görüyor

Samsung Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra
Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, Samsung’un yakında piyasaya sürüleceği robot süpürgesi olup, Bespoke AI Jet Bot'un halefi. Zemini temizleyip paspaslayıp paspas başlığını buharla dezenfekte edebiliyor. Ayrıca, daha hassas, zahmetsiz ve kişisel temizlik deneyimi için Yapay Zeka Nesne Tanıma özelliğini kullanıyor. Dahili kamera ve SmartThings özellikleriyle uzaktan kontrol edilebiliyor.
Samsung'un yeni robot süpürgesi, Samsung Knox, Samsung Knox Vault ve Samsung Knox Matrix Trust Chain sayesinde güçlü güvenlik önlemleriyle geliyor. Ağdaki diğer Samsung cihazlarının güvenlik durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor. Knox Vault, ek güvenlik için parolalar gibi kullanıcı bilgilerini ayrı bir donanım çipinde saklıyor.
Bespoke AI Jet Bot Ultra ve özellikleri, Eylül 2025'in ilk haftasında Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2025 fuarında tüm detaylarıyla sergilenecek.
