Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'un yeni robot süpürgesi ev güvenlik cihazı görevi de görüyor

    Samsung, IFA 2025 fuarı öncesinde en yeni robot süpürgesi Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra'yı duyurdu. Süpürge, ev güvenlik izleme sistemi de dahil olmak üzere ek özellikler sunuyor.

    Samsung robot süpürge Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra Tam Boyutta Gör
    Samsung, yapay zeka destekli nesne tanıma, buharlı dezenfeksiyon ve SmartThings özellikli ev izleme özelliklerine sahip Bespoke AI Jet Bot Stream Ultra robot süpürgesini duyurdu. Ayrıca, Knox Vault güvenliğini entegre eden ilk Samsung ev aleti olan bu ürün, IFA 2025 lansmanından önce "Diamond" IoT güvenlik derecesini aldı. En yüksek derece olan Diamond, yalnızca kullanıcı verilerini anonimleştirebilen, kötü amaçlı yazılımları tespit edip engelleyebilen ve yetkisiz erişimi engelleyebilen cihazlara veriliyor.

    Samsung Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra

    Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, Samsung’un yakında piyasaya sürüleceği robot süpürgesi olup, Bespoke AI Jet Bot'un halefi. Zemini temizleyip paspaslayıp paspas başlığını buharla dezenfekte edebiliyor. Ayrıca, daha hassas, zahmetsiz ve kişisel temizlik deneyimi için Yapay Zeka Nesne Tanıma özelliğini kullanıyor. Dahili kamera ve SmartThings özellikleriyle uzaktan kontrol edilebiliyor.

    Samsung'un yeni robot süpürgesi, Samsung Knox, Samsung Knox Vault ve Samsung Knox Matrix Trust Chain sayesinde güçlü güvenlik önlemleriyle geliyor. Ağdaki diğer Samsung cihazlarının güvenlik durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor. Knox Vault, ek güvenlik için parolalar gibi kullanıcı bilgilerini ayrı bir donanım çipinde saklıyor.

    Bespoke AI Jet Bot Ultra ve özellikleri, Eylül 2025'in ilk haftasında Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2025 fuarında tüm detaylarıyla sergilenecek.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsungs-announces-bespoke-ai-jet-bot-steam-robot-vacuum-cleaner/ https://news.samsung.com/global/samsung-strengthens-smart-home-security-with-additional-diamond-security-ratings-from-ul-solutions-in-2025
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 4 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    monster power tuşuna basıyorum açılmıyor eski uydu alıcısı türksat 4a ayarları en iyi tırnak mantarı ilacı yorumları police gözlük kaliteli mı dsg şanzıman sorunlu mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 200 Pro
    HONOR 200 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum