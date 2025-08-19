Samsung'un yeni robot süpürgesi ev güvenlik cihazı görevi de görüyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, yapay zeka destekli nesne tanıma, buharlı dezenfeksiyon ve SmartThings özellikli ev izleme özelliklerine sahip Bespoke AI Jet Bot Stream Ultra robot süpürgesini duyurdu. Ayrıca, Knox Vault güvenliğini entegre eden ilk Samsung ev aleti olan bu ürün, IFA 2025 lansmanından önce "Diamond" IoT güvenlik derecesini aldı. En yüksek derece olan Diamond, yalnızca kullanıcı verilerini anonimleştirebilen, kötü amaçlı yazılımları tespit edip engelleyebilen ve yetkisiz erişimi engelleyebilen cihazlara veriliyor.

Samsung Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra

Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, Samsung’un yakında piyasaya sürüleceği robot süpürgesi olup, Bespoke AI Jet Bot'un halefi. Zemini temizleyip paspaslayıp paspas başlığını buharla dezenfekte edebiliyor. Ayrıca, daha hassas, zahmetsiz ve kişisel temizlik deneyimi için Yapay Zeka Nesne Tanıma özelliğini kullanıyor. Dahili kamera ve SmartThings özellikleriyle uzaktan kontrol edilebiliyor.

Samsung'un yeni robot süpürgesi, Samsung Knox, Samsung Knox Vault ve Samsung Knox Matrix Trust Chain sayesinde güçlü güvenlik önlemleriyle geliyor. Ağdaki diğer Samsung cihazlarının güvenlik durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor. Knox Vault, ek güvenlik için parolalar gibi kullanıcı bilgilerini ayrı bir donanım çipinde saklıyor.

Bespoke AI Jet Bot Ultra ve özellikleri, Eylül 2025'in ilk haftasında Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2025 fuarında tüm detaylarıyla sergilenecek.

