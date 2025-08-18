İnce ve güçlü robot süpürge Roborock P20 Ultra Plus tanıtıldı

Roborock P20 Ultra Plus özellikleri ile neler sunuyor?
Robot süpürge, 7.98 cm inceliğinde olduğundan yatak, kanepe ve dolap altlarını rahatça temizleyebiliyor. Toz, tüy ve evcil hayvan tüylerini temizlemek için dolaşmayan fırça sistemiyle birlikte 25.000Pa emiş gücü kullanıyor. SGS ve TÜV SÜD sertifikaları, çocuklu veya evcil hayvanlı evlerde güvenli kullanım garantisi sunuyor. Ek özellikler arasında; uzaktan görüntülü takip, evcil hayvan tespiti ve Roborock'un RRmind GPT sistemi aracılığıyla akıllı etkileşim ve Apple Home uyumluluğu bulunuyor.
Roborock P20 Ultra Plus fiyatı ne kadar?
Roborock P20 Ultra Plus, Çin'de 4299 Yuan (yaklaşık 600 dolar) fiyatla satışa sunuldu.Kaynakça https://mall.roborock.com/goods/478 https://www.gizmochina.com/2025/08/18/roborock-p20-ultra-plus-launched/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
böyle hep 50 ile mi gidilecek