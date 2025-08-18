İnce ve güçlü robot süpürge Roborock P20 Ultra Plus tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Roborock P20 Ultra Plus robot süpürge ve paspas tanıtıldı. Çin’de satışa sunulan bu model, ince gövdeli P20 Ultra'dan daha güçlü. Bir diğer yenilik ise; zeminleri temizlemek ve paspas başlıklarını yıkamak için sıcak su kullanan gelişmiş paspaslama özelliği.

En iyi robot süpürge modelleri ve fiyatları 1 ay önce eklendi

Roborock P20 Ultra Plus özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Roborock P20 Ultra Plus, 100°C'de bez yıkama, 60°C'de basınçlı sıcak paspaslama ve 55°C'de sürekli kurutmayı birleştiren üçlü termal temizleme sürecini bünyesinde barındırıyor. Bu döngü, etkili leke çıkarma ve %99.99 sterilizasyon oranı sağlarken koku ve küf oluşumunu da engelliyor. Geliştirilmiş Chassis Lift 2.0, 2 cm'ye kadar uyarlanabilir yükseklik ayarına olanak tanıyarak robotun eşikleri aşmasını, 3 cm'ye kadar uzun tüylü halıları temizlemesini sağlıyor.

Robot süpürge, 7.98 cm inceliğinde olduğundan yatak, kanepe ve dolap altlarını rahatça temizleyebiliyor. Toz, tüy ve evcil hayvan tüylerini temizlemek için dolaşmayan fırça sistemiyle birlikte 25.000Pa emiş gücü kullanıyor. SGS ve TÜV SÜD sertifikaları, çocuklu veya evcil hayvanlı evlerde güvenli kullanım garantisi sunuyor. Ek özellikler arasında; uzaktan görüntülü takip, evcil hayvan tespiti ve Roborock'un RRmind GPT sistemi aracılığıyla akıllı etkileşim ve Apple Home uyumluluğu bulunuyor.

Roborock P20 Ultra Plus fiyatı ne kadar?

Roborock P20 Ultra Plus, Çin'de 4299 Yuan (yaklaşık 600 dolar) fiyatla satışa sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: