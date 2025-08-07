Drone devi DJI, ilk robot süpürgesini tanıttı: DJI ROMO

DJI Romo robot süpürge özellikleri
Diğer robot süpürgelerdeki gibi ıslak paspaslama özelliği de var; 164 mL’ye kadar temizlik sıvısı karışımı alabiliyor. Ana istasyon, farklı amaçlar için temizlik maddeleri için iki ayrı kapla geliyor. DJI, Romo'nun görsel algısını kullanarak farklı odaları ayırt ettiğini, buna bağlı olarak da farklı güçte sıvılar kullandığını söylüyor. Ancak, Romo merdiven çıkamıyor veya yüksek kapı eşiklerinden geçemiyor.
DJI, süpürgede düşük gürültülü çalışmaya odaklanıyor ve üç seviyeli gürültü filtreleme özelliğinin emiş ve dönen bıçaklardan gelen uğultuyu %80'e kadar azalttığını iddia ediyor. Süpürge, kendi kendini temizleme özelliğine sahip ve su veya toz toplama torbalarının değiştirilmesi gerektiğinde DJI Home uygulaması üzerinden kullanıcıya uyarı gönderiyor.
DJI Romo robot süpürge fiyatı
DJI, Romo, üç modelde sunuluyor: Romo A, Romo S ve Romo P. P modeli, Nothing'in şeffaf tasarımlarını anımsatan şeffaf gövde ve baz istasyonuna sahip. S modeli tamamen beyaz bir gövdeye sahipken, A modeli şeffaf baz istasyonuna sahip beyaz süpürge olarak geliyor. DJI Romo fiyatı 4699 yuandan (654 dolar) başlıyor. Fiyatlandırma şu şekilde:
- DJI Romo S: 4699 yuan (654 dolar)
- DJI Romo A: 5399 yuan (751 dolar)
- DJI Romo P: 6799 yuan (946 dolar)