    Drone devi DJI, ilk robot süpürgesini tanıttı: DJI ROMO

    Drone devi DJI, ilk robot süpürge serisiyle akıllı ev temizliği pazarına adım atarak teknolojik uzmanlığını hava araçlarının ötesine taşıdı. DJI Romo, bu yılın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulacak.

    DJI Romo robot süpürge Tam Boyutta Gör
    Hava fotoğrafçılığı ve drone teknolojisinde devrim yaratmasıyla tanınan DJI, en yeni ürünü olan Romo ile ev temizliğini yeniden tanımlamayı hedefliyor. DJI Romo, drone seviyesinde algılama, yapay zeka yol planlama ve çarpıcı tasarımla güçlendirilmiş robot süpürge.

    DJI Romo robot süpürge özellikleri

    DJI robot süpürge özellikleri Tam Boyutta Gör
    DJI Romo, önde geleneksel robot süpürgelerdeki lazer yönlendirmeli görüş sisteminin yanı sıra panoramik görüş için iki balık gözü kamera kullanıyor. Üç lazer modülü ve dürbün görüşü, 2 mm kadar ince nesnelerin (masadan sarkan kablo gibi) bile gözden kaçmasını engelliyor. DJI, mevcut yüzeylerin haritalarını oluşturmak için yapay zekayı kullandığını, gizlilik için verilerin yerel olarak depolandığını belirtiyor. DJI Romo, dar alanları temizlemek için dışarı doğru uzayabilen mekanik kollar ve fırçalama bezleriyle 25.000 paskal basınç sağlayan ekstra büyük emiş kanalına sahip.

    Diğer robot süpürgelerdeki gibi ıslak paspaslama özelliği de var; 164 mL’ye kadar temizlik sıvısı karışımı alabiliyor. Ana istasyon, farklı amaçlar için temizlik maddeleri için iki ayrı kapla geliyor. DJI, Romo'nun görsel algısını kullanarak farklı odaları ayırt ettiğini, buna bağlı olarak da farklı güçte sıvılar kullandığını söylüyor. Ancak, Romo merdiven çıkamıyor veya yüksek kapı eşiklerinden geçemiyor.

    DJI, süpürgede düşük gürültülü çalışmaya odaklanıyor ve üç seviyeli gürültü filtreleme özelliğinin emiş ve dönen bıçaklardan gelen uğultuyu %80'e kadar azalttığını iddia ediyor. Süpürge, kendi kendini temizleme özelliğine sahip ve su veya toz toplama torbalarının değiştirilmesi gerektiğinde DJI Home uygulaması üzerinden kullanıcıya uyarı gönderiyor.

    DJI Romo robot süpürge fiyatı

    DJI, Romo, üç modelde sunuluyor: Romo A, Romo S ve Romo P. P modeli, Nothing'in şeffaf tasarımlarını anımsatan şeffaf gövde ve baz istasyonuna sahip. S modeli tamamen beyaz bir gövdeye sahipken, A modeli şeffaf baz istasyonuna sahip beyaz süpürge olarak geliyor. DJI Romo fiyatı 4699 yuandan (654 dolar) başlıyor. Fiyatlandırma şu şekilde:

    • DJI Romo S: 4699 yuan (654 dolar)
    • DJI Romo A: 5399 yuan (751 dolar)
    • DJI Romo P: 6799 yuan (946 dolar)
