DSÖ’ye göre günlük koronavirüs vaka artışının en yüksek olduğu gün 21 Haziran oldu

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Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgını, etkisini halen daha sürdürmeye devam ediyor. Dünya ülkelerinin normalleşme planları dâhilinde yasakların kaldırıldığı şu süreçte ise salgınla ilgili yeni haberler ortaya çıkıyor.

Bu kapsamda salgının seyriyle ilgili bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 vakalarında günlük artışın en yüksek seviyeye ulaştığı tarihin 21 Haziran olduğunu duyurdu. DSÖ’ye göre söz konusu tarihte 183 bin 20 yeni vaka kaydedildi.

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Bahse konu rakamla ilgili en çok artışın 116 binden fazla vakayla Amerika kıtasında görüldüğünü söyleyen DSÖ, ülke bazında ise en fazla vakanın Brezilya, Hindistan ve ABD’de kaydedildiğini belirtti. Her birinde 50’şer binden fazla vakanın görüldüğü bu ülkelerle birlikte dünya genelindeki Kovid-19’lu vaka sayısının 9 milyonu geçtiği ifade ediliyor. Dünya genelinde yaklaşık 470 bin insanın hayatına mal olan hasatlık nedeniyle halen daha 3 milyon 750 bine yakın hasta tedavi görüyor.

18 Haziran'ı da geride bıraktı

DSÖ verilerine göre en çok vakanın açıklandığı bir önceki gün ise 18 Haziran olmuştu. 181 bin yeni koronavirüs vakası bildirilen bu tarihten 3 gün sonra kayıtlara geçen 21 Haziran tarihi, hastalığın ve virüsün sinsi ilerleyişinin devam ettiğini gösteriyor. Salgının merkezi olmaya devam eden ABD’de ise virüs bulaşan kişi sayısı 2 milyon 356 bin 657’ye yükselmiş durumda.

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Elde edilen verilere yönelik konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgına karşı alınan önlemler kapsamında hızlı bir şekilde normalleşme sürecine giren ABD gibi ülkeleri ise uyardı.

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