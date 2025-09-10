Türkiye, 40 GW kapasiteli HVDC hat inşa edecek: Neden önemli?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin (TÜREB) İzmir’de düzenlediği 14. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2025) etkinliğinde enerji yatırımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında son 23 yılda gerçekleştirdiği dönüşümü “sessiz bir devrim” olarak nitelendirdi.

Bakan Bayraktar, YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) ile yenilenebilir enerji tesislerinden üretilen elektrik enerjisinin garantili alım fiyatları üzerinden ödendiğini hatırlatarak, güçlü bir iletim ve dağıtım altyapısının bu dönüşüm için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Bayraktar, geçen yıl İspanya, Portekiz ve Fransa’da yaşanan büyük çaplı elektrik kesintilerini örnek göstererek dengeli bir üretim portföyü ve sağlam enerji altyapısının önemine dikkat çekti.

40 GW kapasiteli HVDC

Tam Boyutta Gör “14 bin 700 kilometre uzunluğunda ve 40 GW kapasiteli HVDC hat inşa edeceğiz” diyen Bayraktar, AC şebekeye ilave 15 bin kilometrelik hat yatırımı yapılacağını belirtti. Enterkonneksiyon kapasitesinin ihracatta 6.750 MW, ithalatta ise 6.600 MW seviyesine çıkarılacağını açıklayan Bakan, yalnızca iletim altyapısı için 28 milyar dolar yatırım planlandığını ifade etti. Ayrıca, 2035 hedeflerine ulaşmak için izin ve onay süreçlerini sadeleştirerek yatırımların hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

HVDC sistemi nedir ve neden önemli

Tam Boyutta Gör Yüksek Voltajlı Doğru Akım (HVDC) sistemi, büyük miktarda elektriğin uzun mesafelerde düşük kayıpla taşınmasını sağlayan bir güç iletim teknolojisidir. Sistemin temel çalışma prensibi, alternatif akımın (AC) yüksek gerilimde doğru akıma (DC) dönüştürülerek iletilmesi ve hedef noktada tekrar AC’ye çevrilmesidir.

Türkiye’den yenilenebilir enerjiye her yıl 2 bin MW kapasite 3 sa. önce eklendi

HVDC sistemleri, uzun mesafeli iletimde düşük kayıp, yüksek kapasite ve yüksek güvenilirlik gibi avantajlar sunar. Ayrıca farklı frekansta çalışan veya asenkron şebekelerin birbirine bağlanmasını mümkün kılar. Deniz altı iletimi gibi bazı özel uygulamalarda HVDC sistemleri bir zorunluluk.

Özellikle Türkiye gibi yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıran ve sürekli olarak kapasite ekleyen ülkeler için HVDC sistemleri ve şebeke yatırımları hayati önem taşıyor. Yenilenebilir enerji kapasitesini artırırken şebekede darboğaz oluşmaması için neredeyse tüm ülkeler altyapılarını yenilemeyi hedefliyor.

