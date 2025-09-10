Türkiye, 40 GW kapasiteli HVDC hat inşa edecek: Neden önemli?

Bakan Bayraktar, YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) ile yenilenebilir enerji tesislerinden üretilen elektrik enerjisinin garantili alım fiyatları üzerinden ödendiğini hatırlatarak, güçlü bir iletim ve dağıtım altyapısının bu dönüşüm için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Bayraktar, geçen yıl İspanya, Portekiz ve Fransa’da yaşanan büyük çaplı elektrik kesintilerini örnek göstererek dengeli bir üretim portföyü ve sağlam enerji altyapısının önemine dikkat çekti.
40 GW kapasiteli HVDC
HVDC sistemi nedir ve neden önemli
HVDC sistemleri, uzun mesafeli iletimde düşük kayıp, yüksek kapasite ve yüksek güvenilirlik gibi avantajlar sunar. Ayrıca farklı frekansta çalışan veya asenkron şebekelerin birbirine bağlanmasını mümkün kılar. Deniz altı iletimi gibi bazı özel uygulamalarda HVDC sistemleri bir zorunluluk.
Özellikle Türkiye gibi yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıran ve sürekli olarak kapasite ekleyen ülkeler için HVDC sistemleri ve şebeke yatırımları hayati önem taşıyor. Yenilenebilir enerji kapasitesini artırırken şebekede darboğaz oluşmaması için neredeyse tüm ülkeler altyapılarını yenilemeyi hedefliyor.Kaynakça https://www.iha.com.tr/izmir-haberleri/bakan-bayraktar-gectigimiz-temmuz-ayi-tuketim-rekorlari-ayi-oldu-295862367 https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCksek_voltajl%C4%B1_do%C4%9Fru_ak%C4%B1m Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?