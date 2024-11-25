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    Çılgınca! Çin, 2024’te 180 GW güneş enerjisi kurulumu yaptı

    Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA), sadece Ekim ayında 20 GW’ın üzerinde, Ocak-Ekim 2024 arasında ise 180 GW’tan fazla yeni güneş enerjisi kurulumu yapıldığını açıkladı.
    Çılgınca! Çin, 2024’te 180 GW güneş enerjisi kurulumu yaptı Tam Boyutta Gör
    Çin’in Ulusal Enerji İdaresi (NEA), 2024’ün Ocak-Ekim döneminde ülke genelinde 181,3 GW yeni güneş enerjisi kapasitesinin devreye alındığını açıkladı. Sadece ekim ayında 20,42 GW kurulum gerçekleştirilirken, yıl genelinde bu rakam Çin’in enerji altyapısına yönelik devasa yatırımların bir göstergesi oldu.

    Çin, yeşil enerjide adeta uçuyor

    Toplam elektrik üretim kapasitesi yıllık bazda yüzde 14,5 artarak 3,19 TW’ye ulaşırken, güneş enerjisi kapasitesi yüzde 48’lik büyümeyle 790 GW’a yükseldi. Aynı dönemde rüzgar enerjisi kapasitesinde de yüzde 20,3’lük bir artış kaydedildi ve toplam kapasite 490 GW’a çıktı. Bu yıl, dünya genelinde 590 GW güneş enerjisi kurulumu yapılacağı öngörülüyor.

    Çılgınca! Çin, 2024’te 180 GW güneş enerjisi kurulumu yaptı Tam Boyutta Gör
    Ülke, dünyadaki şebeke ölçekli güneş ve rüzgar projelerinin üçte ikisini - yaklaşık 339 gigawatt - inşa ediyor. Bu da 250 milyondan fazla eve enerji sağlamak için yeterli.

    Uluslararası projelerle Çin’in etkisi artıyor

    China Energy Engineering Corp. (CEEC), COP29 zirvesi sırasında uluslararası alandaki güneş projelerini hızlandıracak üç önemli anlaşma imzaladı. Çin, Samruk Energy ile iş birliği yaparak Kazakistan’ın Türkistan kentinde 300 MW gücünde bir güneş enerjisi santrali ve 90 MW/360 MWh kapasiteli bir depolama sistemi kuracak. Projenin 2025 sonunda inşasına başlanması planlanıyor. Buna ek olarak Gürcistan’da 131 MW, Azerbaycan’da ise 160 MW kapasiteli santraller için de sözleşme imzalandı.

    JinkoSolar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde inşa edilecek Al Ajban PV3 projesi için 1,8 GW kapasiteye sahip n-tipi TOPCon modülleri tedarik edeceğini duyurdu. Ayrıca, Sineng Electric, Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF) dördüncü faz güneş projeleri için inverter sistemleri sağlayacak. Haden ve Al-Khushaybi projelerinde toplam 2,6 GW kapasiteli inverterlerin kurulumu yapılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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