Çılgınca! Çin, 2024’te 180 GW güneş enerjisi kurulumu yaptı

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Tam Boyutta Gör Çin’in Ulusal Enerji İdaresi (NEA), 2024’ün Ocak-Ekim döneminde ülke genelinde 181,3 GW yeni güneş enerjisi kapasitesinin devreye alındığını açıkladı. Sadece ekim ayında 20,42 GW kurulum gerçekleştirilirken, yıl genelinde bu rakam Çin’in enerji altyapısına yönelik devasa yatırımların bir göstergesi oldu.

Çin, yeşil enerjide adeta uçuyor

Toplam elektrik üretim kapasitesi yıllık bazda yüzde 14,5 artarak 3,19 TW’ye ulaşırken, güneş enerjisi kapasitesi yüzde 48’lik büyümeyle 790 GW’a yükseldi. Aynı dönemde rüzgar enerjisi kapasitesinde de yüzde 20,3’lük bir artış kaydedildi ve toplam kapasite 490 GW’a çıktı. Bu yıl, dünya genelinde 590 GW güneş enerjisi kurulumu yapılacağı öngörülüyor.

Tam Boyutta Gör Ülke, dünyadaki şebeke ölçekli güneş ve rüzgar projelerinin üçte ikisini - yaklaşık 339 gigawatt - inşa ediyor. Bu da 250 milyondan fazla eve enerji sağlamak için yeterli.

Uluslararası projelerle Çin’in etkisi artıyor

China Energy Engineering Corp. (CEEC), COP29 zirvesi sırasında uluslararası alandaki güneş projelerini hızlandıracak üç önemli anlaşma imzaladı. Çin, Samruk Energy ile iş birliği yaparak Kazakistan’ın Türkistan kentinde 300 MW gücünde bir güneş enerjisi santrali ve 90 MW/360 MWh kapasiteli bir depolama sistemi kuracak. Projenin 2025 sonunda inşasına başlanması planlanıyor. Buna ek olarak Gürcistan’da 131 MW, Azerbaycan’da ise 160 MW kapasiteli santraller için de sözleşme imzalandı.

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JinkoSolar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde inşa edilecek Al Ajban PV3 projesi için 1,8 GW kapasiteye sahip n-tipi TOPCon modülleri tedarik edeceğini duyurdu. Ayrıca, Sineng Electric, Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF) dördüncü faz güneş projeleri için inverter sistemleri sağlayacak. Haden ve Al-Khushaybi projelerinde toplam 2,6 GW kapasiteli inverterlerin kurulumu yapılacak.

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