Çılgınca! Çin, 2024’te 180 GW güneş enerjisi kurulumu yaptı

Çin, yeşil enerjide adeta uçuyor
Toplam elektrik üretim kapasitesi yıllık bazda yüzde 14,5 artarak 3,19 TW’ye ulaşırken, güneş enerjisi kapasitesi yüzde 48’lik büyümeyle 790 GW’a yükseldi. Aynı dönemde rüzgar enerjisi kapasitesinde de yüzde 20,3’lük bir artış kaydedildi ve toplam kapasite 490 GW’a çıktı. Bu yıl, dünya genelinde 590 GW güneş enerjisi kurulumu yapılacağı öngörülüyor.
Uluslararası projelerle Çin’in etkisi artıyor
China Energy Engineering Corp. (CEEC), COP29 zirvesi sırasında uluslararası alandaki güneş projelerini hızlandıracak üç önemli anlaşma imzaladı. Çin, Samruk Energy ile iş birliği yaparak Kazakistan’ın Türkistan kentinde 300 MW gücünde bir güneş enerjisi santrali ve 90 MW/360 MWh kapasiteli bir depolama sistemi kuracak. Projenin 2025 sonunda inşasına başlanması planlanıyor. Buna ek olarak Gürcistan’da 131 MW, Azerbaycan’da ise 160 MW kapasiteli santraller için de sözleşme imzalandı.
JinkoSolar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde inşa edilecek Al Ajban PV3 projesi için 1,8 GW kapasiteye sahip n-tipi TOPCon modülleri tedarik edeceğini duyurdu. Ayrıca, Sineng Electric, Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF) dördüncü faz güneş projeleri için inverter sistemleri sağlayacak. Haden ve Al-Khushaybi projelerinde toplam 2,6 GW kapasiteli inverterlerin kurulumu yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.