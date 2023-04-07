Dünya büyüklüğündeki bir gezegenden gelen sinyaller tespit edildi

Tam Boyutta Gör Dünya'nın manyetik alanı herkesin pusula iğnelerinin aynı yönü göstermesini sağlamaktan daha fazlasını yapıyor. Bu alan Güneş’ten düzenli olarak püsküren yüksek enerjili parçacıkları ve plazmayı saptırarak Dünya'nın atmosferinin korunmasına yardımcı oluyor. Araştırmacılar şimdi de başka bir Güneş sisteminde Dünya büyüklüğünde bir gezegenin manyetik alana sahip olmaya aday olduğunu tespit ettiler: YZ Ceti b, Dünya'dan yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen kayalık bir gezegen.

Başka bir gezegenden gelen sinyal

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar Sebastian Pineda ve Jackie Villadsen, ABD Ulusal Bilim Vakfı'nın Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi tarafından işletilen bir radyo teleskop olan Karl G. Jansky Very Large Array'i kullanarak YZ Ceti yıldızından yayılan ve tekrar eden bir radyo sinyali gözlemledi. Potansiyel olarak yaşanabilir veya yaşam barındıran bir gezegenin yıldızından uygun uzaklıkta, Dünya ile benzer bir yapıda olması gerekiyor. Ancak en önemli faktörlerden birisi de manyetik alana sahip olup olmaması. Zira bir gezegenin atmosferinin hayatta kalıp kalmayacağı gezegenin güçlü bir manyetik alana sahip olup olmamasına bağlı.

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"Daha önce kimsenin görmediği bir şey"

Tam Boyutta Gör Bucknell Üniversitesi'nden Jackie Villadsen, verileri incelerken rado sinyalini ilk defa tespit ettiğinde "Daha önce kimsenin görmediği bir şey görüyorum" dediğini belirtiyor. Araştırmacılar, tespit ettikleri yıldız radyo dalgalarının, ötegezegenin manyetik alanı ile yörüngesinde döndüğü yıldız arasındaki etkileşimlerden kaynaklandığı teorisini ortaya attılar. Ancak bu tür radyo dalgalarının uzun mesafelerde tespit edilebilmesi için çok güçlü olmaları gerekiyor.

Küçük kırmızı cüce yıldız YZ Ceti ve onun bilinen ötegezegeni YZ Ceti b ideal bir çift oluşturdu çünkü ötegezegen yıldıza o kadar yakın ki tam bir yörüngeyi sadece iki günde tamamlıyor. (Karşılaştırmak gerekirse, Güneş sistemimizdeki en kısa gezegen yörüngesi 88 gün ile Merkür'ün yörüngesidir). Bu ikili arasındaki etkileşim o kadar güçlü ki radyo dalgaları Dünya’dan bile gözlemlenebiliyor. Araştırmacılar YZ Ceti b’nin atmosfere sahip olup olmadığını tespit edemediler ancak ileriki dönemlerde yapılacak gözlemler bunu aydınlatacaktır. Eğer gezegenin atmosferi varsa tıpkı Dünya’daki gibi Auroraların oluşması muhtemel.

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