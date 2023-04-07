Dünya büyüklüğündeki bir gezegenden gelen sinyaller tespit edildi

Başka bir gezegenden gelen sinyal
"Daha önce kimsenin görmediği bir şey"
Küçük kırmızı cüce yıldız YZ Ceti ve onun bilinen ötegezegeni YZ Ceti b ideal bir çift oluşturdu çünkü ötegezegen yıldıza o kadar yakın ki tam bir yörüngeyi sadece iki günde tamamlıyor. (Karşılaştırmak gerekirse, Güneş sistemimizdeki en kısa gezegen yörüngesi 88 gün ile Merkür'ün yörüngesidir). Bu ikili arasındaki etkileşim o kadar güçlü ki radyo dalgaları Dünya’dan bile gözlemlenebiliyor. Araştırmacılar YZ Ceti b’nin atmosfere sahip olup olmadığını tespit edemediler ancak ileriki dönemlerde yapılacak gözlemler bunu aydınlatacaktır. Eğer gezegenin atmosferi varsa tıpkı Dünya’daki gibi Auroraların oluşması muhtemel.Kaynakça https://beta.nsf.gov/science-matters/do-earth-exoplanets-have-magnetic-fields-far-radio https://www.nature.com/articles/s41550-023-01914-0 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı