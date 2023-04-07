Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünya büyüklüğündeki bir gezegenden gelen sinyaller tespit edildi

    Gökbilimcilerden oluşan bir ekip, galaktik mahallemizin çok yakınında bulunan, Dünya büyüklüğünde garip bir ötegezegenden kendisini tekrar eden bir sinyal saptadı.
    Oy Ver
    YZ Ceti b Tam Boyutta Gör
    Dünya'nın manyetik alanı herkesin pusula iğnelerinin aynı yönü göstermesini sağlamaktan daha fazlasını yapıyor. Bu alan Güneş’ten düzenli olarak püsküren yüksek enerjili parçacıkları ve plazmayı saptırarak Dünya'nın atmosferinin korunmasına yardımcı oluyor. Araştırmacılar şimdi de başka bir Güneş sisteminde Dünya büyüklüğünde bir gezegenin manyetik alana sahip olmaya aday olduğunu tespit ettiler: YZ Ceti b, Dünya'dan yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen kayalık bir gezegen.

    Başka bir gezegenden gelen sinyal

    Dünya büyüklüğündeki bir gezegenden gelen sinyaller tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar Sebastian Pineda ve Jackie Villadsen, ABD Ulusal Bilim Vakfı'nın Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi tarafından işletilen bir radyo teleskop olan Karl G. Jansky Very Large Array'i kullanarak YZ Ceti yıldızından yayılan ve tekrar eden bir radyo sinyali gözlemledi. Potansiyel olarak yaşanabilir veya yaşam barındıran bir gezegenin yıldızından uygun uzaklıkta, Dünya ile benzer bir yapıda olması gerekiyor. Ancak en önemli faktörlerden birisi de manyetik alana sahip olup olmaması. Zira bir gezegenin atmosferinin hayatta kalıp kalmayacağı gezegenin güçlü bir manyetik alana sahip olup olmamasına bağlı.

    "Daha önce kimsenin görmediği bir şey"

    Dünya büyüklüğündeki bir gezegenden gelen sinyaller tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Bucknell Üniversitesi'nden Jackie Villadsen, verileri incelerken rado sinyalini ilk defa tespit ettiğinde "Daha önce kimsenin görmediği bir şey görüyorum" dediğini belirtiyor. Araştırmacılar, tespit ettikleri yıldız radyo dalgalarının, ötegezegenin manyetik alanı ile yörüngesinde döndüğü yıldız arasındaki etkileşimlerden kaynaklandığı teorisini ortaya attılar. Ancak bu tür radyo dalgalarının uzun mesafelerde tespit edilebilmesi için çok güçlü olmaları gerekiyor.

    Küçük kırmızı cüce yıldız YZ Ceti ve onun bilinen ötegezegeni YZ Ceti b ideal bir çift oluşturdu çünkü ötegezegen yıldıza o kadar yakın ki tam bir yörüngeyi sadece iki günde tamamlıyor. (Karşılaştırmak gerekirse, Güneş sistemimizdeki en kısa gezegen yörüngesi 88 gün ile Merkür'ün yörüngesidir). Bu ikili arasındaki etkileşim o kadar güçlü ki radyo dalgaları Dünya’dan bile gözlemlenebiliyor. Araştırmacılar YZ Ceti b’nin atmosfere sahip olup olmadığını tespit edemediler ancak ileriki dönemlerde yapılacak gözlemler bunu aydınlatacaktır. Eğer gezegenin atmosferi varsa tıpkı Dünya’daki gibi Auroraların oluşması muhtemel.

    Kaynakça https://beta.nsf.gov/science-matters/do-earth-exoplanets-have-magnetic-fields-far-radio https://www.nature.com/articles/s41550-023-01914-0
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    biomutant türkçe yama boş oy kime gider eslorex 10 mg kullananların yorumları bulaşık makinesi kapalıyken su akıtıyor telefonu hoparlör olarak kullanma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A33 5G
    Samsung Galaxy A33 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız