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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünya devi motor üreticisi Motor Sich'in yüzde 50 hissesi Türkiye'ye satılabilir

    Çin'in satın almak isteyip ABD'nin baskısı nedeniyle alamadığı Ukraynalı motor üreticisi Motor Sich'in yüzde 50 hissesi Türkiye'ye satılabilir.
    13 Nisan 2021, 16:30 (23 sa.)
    6,2b
    26
    40
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    15

    Dünya devi motor üreticisi Motor Sich'in yüzde 50 hissesi Türkiye'ye satılabilir

    Geçtiğimiz ay Ukrayna hükümeti tarafından hisselerinin tamamı kamulaştırılan Ukraynalı motor üreticisi Motor Sich’in yüzde 50 hissesinin Türkiye’ye satılacağı konuşuluyor. Ukrayna basınındaki iddialara göre firmanın yüzde 50 hissesi, ismi açıklanmayan bir Türk savunma sanayi firmasına devredilecek.

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    Geçtiğimiz günlerde Ukrayna heyeti Türkiye’ye gelmişti. Chas News’in iddiasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ile Motor Sich’in yüzde 50 hissesinin satışı konusunda görüştü. İki ülke arasında ortak üretim, teknoloji ve parça transferi yapılması planlanıyor.

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    Motor Sich’in ürettiği motorların yerli uçak, helikopter, seyir füzesi ve İHA projelerinde kullanılması amaçlanıyor. Hali hazırda Bayraktar Akıncı İHA ve çeşitli projelerde Motor Sich üretimi motorlar kullanılıyor. Ukrayna ise anlaşma karşılığında Akıncı ve Bayraktar İHA’ları kendi ülkesinde üretecek.

    Çin'e satışına ABD'den engel

    Dünyanın en büyük motor üreticileri arasında yer alan Motor Sich’i geçtiğimiz yıllarda Çin satın almak istemişti. ABD hükümeti bu karara tepki göstermiş ve Ukrayna’ya yaptırım uygulayarak anlaşmanın iptal edilmesini istemişti. Ukrayna hükümeti Motor Sich’in Çin’e satışını onaylamadı ve yaklaşık 3 hafta önce firmanın hisselerine el koydu. Ukrayna ve Türkiye, Motor Sich hisselerinin yüzde 50’sinin Türkiye’ye satışı konusunda anlaşırsa ABD’nin nasıl bir tepki göstereceği bilinmiyor.



    https://chas.news/news/ukraina-mozhe-prodati-turetskomu-pidpriemstvu-polovinu-paketu-aktsii-motor-sichi-dzherela
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    Bloodin 1 gün önce

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WB 22 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Omo tonk polot fobrokosono sottolooor
    7 Yanıt Yanıtla +42
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Abd de herkese yaptirim uygulama derdinde. Gunumuzun legal diktatoru. Su satis anlasmasi bu lafa ragmen yapilirsa yarin ceosu bi kazada talihsiz sekilde hayatini kaybeder.

    Simdi forum ergenleri zirvalar guc muc ayagina. Guclu olmak demek zulmetmek degildir suna kafaniz bassin hele.
    Abd de herkese yaptirim uygulama derdinde. Gunumuzun legal diktatoru. Su satis anlasmasi bu lafa ragmen yapilirsa yarin ceosu bi kazada talihsiz sekilde hayatin...
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    3 Yanıt Yanıtla +35
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    BekirHan (Bekir Han) 22 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    Madem bu eleştiriden şikayetçisin niye provake ediyorsun milleti birader.
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    B birokyanus 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hayırlı olsun güzel haber
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    elLbufFer (selçuk dabak) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İhtimali bile bazı kafaları çıldırtır . Velev ki gerçek olsa adamlar isyan çıkartır .
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    D DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizim milletimiz sıkışmadan hiç hareket etmez ne zaman barına tak derse o zaman bir şeyler değişir son 20 -25 yılda çok şeyler değişti ama alışkanlık lar değişmedi..
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    X xense 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu ne yaw? jet motoru var görselde adamlar pırpır ucak motoru üretiyor. bir tane turbo fan var sadece.
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    S sabe (Sasa ) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) xense
    Sitesinde baya çeşitli ürünler var.

    2023 te aya bununla çarpacağız. Şimdi elon musuk düşünsün.
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    4 4Yankee 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ukranya ile birde antonovu yapsak süper olur
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 14 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bize Çin gibi davranacaklarını sanmam. Çin gibi ABD ve AB ticaretlerini tehdit etmiyoruz.
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    gun (Gün Oksay) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tei alır herhalde Tusaş’ta yabancı ortak var.
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    M moustapha129 (mustafa ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    tam tersi olması lazım teinin yüzde 51i ge aviation
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    Kraaz (Altan CAN) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ukraynanın bundan haberi var mı ?
    Çinliler o firmaya 3.6 milyar dolarlık yatırım yapmış, Şu anda uluslararası mahkemede. Sizce bırakırlar mı ?
    Ayrıca bugünlerde Çin ile kankayız, kankamızı kırarmıyız ?
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    M muammer816 (muammer dosthan) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    haber çok iyi. inşallah doğrudur ve gerçekleşir. bunlar önemli adımlar bence. ülkemiz doğru yolda yavaş yavaş da olsa ilerliyor,maşallah.
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    tolga_3838 (tolga tiftik) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    ASELSAN bam bam bam
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    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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