Dünya devi motor üreticisi Motor Sich'in yüzde 50 hissesi Türkiye'ye satılabilir

Geçtiğimiz ay Ukrayna hükümeti tarafından hisselerinin tamamı kamulaştırılan Ukraynalı motor üreticisi Motor Sich’in yüzde 50 hissesinin Türkiye’ye satılacağı konuşuluyor. Ukrayna basınındaki iddialara göre firmanın yüzde 50 hissesi, ismi açıklanmayan bir Türk savunma sanayi firmasına devredilecek.

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Ukrayna'ya İHA ihracatı masada

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna heyeti Türkiye’ye gelmişti. Chas News’in iddiasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ile Motor Sich’in yüzde 50 hissesinin satışı konusunda görüştü. İki ülke arasında ortak üretim, teknoloji ve parça transferi yapılması planlanıyor.

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Motor Sich’in ürettiği motorların yerli uçak, helikopter, seyir füzesi ve İHA projelerinde kullanılması amaçlanıyor. Hali hazırda Bayraktar Akıncı İHA ve çeşitli projelerde Motor Sich üretimi motorlar kullanılıyor. Ukrayna ise anlaşma karşılığında Akıncı ve Bayraktar İHA’ları kendi ülkesinde üretecek.

Çin'e satışına ABD'den engel

Dünyanın en büyük motor üreticileri arasında yer alan Motor Sich’i geçtiğimiz yıllarda Çin satın almak istemişti. ABD hükümeti bu karara tepki göstermiş ve Ukrayna’ya yaptırım uygulayarak anlaşmanın iptal edilmesini istemişti. Ukrayna hükümeti Motor Sich’in Çin’e satışını onaylamadı ve yaklaşık 3 hafta önce firmanın hisselerine el koydu. Ukrayna ve Türkiye, Motor Sich hisselerinin yüzde 50’sinin Türkiye’ye satışı konusunda anlaşırsa ABD’nin nasıl bir tepki göstereceği bilinmiyor.

https://chas.news/news/ukraina-mozhe-prodati-turetskomu-pidpriemstvu-polovinu-paketu-aktsii-motor-sichi-dzherela

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