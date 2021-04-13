Mitsubishi modellerinden biri Bursa'da üretilebilir

Renault ve Mitsubishi'nin 2023 yılından itibaren Avrupa pazarına yönelik 2 model üretmek için anlaştığını daha önce duyurmuştuk. Bu modellerden birinin Bursa'daki Oyak Renault tesislerinde üretileceği konuşuluyor.

Öncelikle gelin olayı kısa bir özetle hatırlayalım. Mitsubishi, geçtiğimiz yılın ortasında yaptığı duyuruyla Avrupa'dan çekileceğini açıklamıştı. Ardından Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının kararı yeniden gözden geçirdiğini, bu kapsamda Mitsubishi'nin Avrupa pazarındaki varlığını sürdürmesine yönelik yeni bir karar alındığını öğrenmiştik. İşte burada Renault ve Mitsubishi arasındaki ortak üretim anlaşması devreye giriyor.

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Mitsubishi ve Renault arasındaki anlaşmaya göre Fransız üretici, Mitsubishi için Avrupa'da 2 model üretecek. Japon markanın mart ayındaki resmi açıklamasında, bu iki modelin Renault'nun Avrupa'daki en çok satan modelleriyle altyapı olarak kardeş olacağı, fakat tasarım gibi alanlarda Mitsubishi DNA'sını fazlasıyla yansıtacağı belirtilmişti. Buraya kadar olay resmi açıklamalara dayanıyor.

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İkinci kısım ise henüz resmiyet kazanmış değil ve ülkemizi de ilgilendiriyor. Zira Avrupa basınında ortaya çıkan ve şirkete yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Renault'nun 2023'ten itibaren Mitsubishi için üreteceği iki modelden biri B-SUV segmentinde olacak ve Captur'un da üretildiği İspanya'daki Valladolid tesislerinde üretilecek. İkinci Mitsubishi modeliyse C-SUV segmentinde olacak ve Bursa'daki Oyak Renault tesislerinde üretilecek.

Bilindiği üzere Oyak Renault, Bursa'daki tesislerinde yeni Clio ve yeni Megane Sedan modellerinin üretimini gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra motor (hibrit dahil), şanzıman ve şasi üretimi de yapılıyor. Bursa'da üretilen Megane Sedan'ın geleceği belirsiz. Eğer yeni model için anlaşma yapılmazsa, Mitsubishi için üretilecek yeni model Megane'dan kalan boşluğu doldurabilir.

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