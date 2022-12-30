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    Dünya genelinde 5G kullanıcısı sayısı 1 milyarı geçti

    Strategy Analytics'in raporuna göre dünya genelindeki 5G kullanıcısı sayısı 1 milyar barajını aştı. 5G benimseme oranının 2023 yılında güçlü bir şekilde yükselmesi bekleniyor.
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    Dünya genelinde 5G kullanıcısı sayısı 1 milyarı geçti Tam Boyutta Gör
    Araştırma şirketi Strategy Analytics'e göre dünya genelinde 5G kullanan kişi sayısı 1 milyarı aştı. Geçtiğimiz Haziran ayında bu rakam 820 milyondu. Henüz birçok ülke bu teknoloji için hazır olmasa da kullanıcı tabanı bakımından önemli bir kilometre taşı geride kaldı.

    Raporda, bu ayın sonuna kadar 5G ağlarının dünya nüfusunun %36'sını kapsayacağı ve 5G özellikli telefonların yakında küresel telefon satışlarının yarısını oluşturacağı belirtiliyor.

    Dünya genelinde 5G kullanıcısı sayısı 1 milyarı geçti Tam Boyutta Gör

    En fazla kullanıcı Çin'de

    Kullanıcı sayısı yeni ülkelerin benimsemesiyle daha da yükselecek. 5G bağlantısı Kasım ayında Hindistan'da devreye girdi. Latin Amerika'daki daha fazla operatörün 5G hizmetlerini genişletmesi de buna katkı sağlayacak.

    En fazla 5G kullanıcısı sayısının 542 milyon abone ile Çin'de kaydedildiğini ekleyelim. Bu rakam ülkedeki mobil cihaz kullanıcılarının %32.2'sine karşılık geliyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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