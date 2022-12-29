Windows 11 için bir sonraki büyük güncelleme Şubat veya Mart'ta çıkacak: Neler getirecek?

- Moment 2 güncellemesiyle gelecek yeni özellikler:
- Moment 3 güncellemesi ve sonrası
- Windows 11 sürüm 23H2
- Yorumlar
Windows Central yazarı Zach Bowden önümüzdeki yıl yayınlanması planlanan Windows 11 güncellemeleri için kabaca bir yayın takvimi belirledi. Buna göre "Moments" serisinden ikinci güncellemenin Şubat veya Mart aylarında kullanıma sunulması bekleniyor.
Moment 2 güncellemesiyle gelecek yeni özellikler:
- Görev çubuğunun tablet versiyonu
- Bildirim alanı ve sistem tepsisinde değişiklikler
- Arama çubuğu için daha fazla seçenek
- Ayarlarda enerji tasarrufu önerileri
- Görev Yöneticisi'nde arama
- Tam ekran widget paneli
- Studio efektlerine hızlı erişim
- Sesli erişim geliştirmeleri
Moment 3 güncellemesi ve sonrası
Moment 3 güncellemesi yaza yakın bir tarihte, Mayıs veya Haziran aylarında yayınlanacak. Bu Windows 11 güncellemesi tek ve çift ekranlı katlanabilir bilgisayarlardaki kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanacak. Ayrıca arama arayüzünde değişiklikler ve yeni bir Outlook web istemcisi getirmesi bekleniyor.
Tüm bunlara ek olarak önümüzdeki yıl boyunca USB otomatik kullanma arayüzü, kurtarma ve cihazı yeniden adlandırma iletişim kutuları, Windows Güvenlik Duvarı açılır pencereleri gibi Windows 8 ve Windows 7 döneminden kalma birçok eski arayüz öğesi yeni tasarımla güncellenecek.
Windows 11 sürüm 23H2
Sonbaharda muhtemelen Eylül veya Ekim aylarında büyük bir Windows 11 23H2 güncellemesi yayınlanacak. Hemen hemen aynı zaman diliminde Moment 4 güncellemesi de planlanıyor. Fakat bu ikisinin aynı güncelleme olma ihtimali var. Zira Moment 4'ün 23H2 sürümü mü yoksa ayrı bir güncelleme mi olacağı henüz kesinlik kazanmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d