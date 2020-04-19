Dünya'nın Atmosferi düşünülenden çok daha tozlu!

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Toz, Dünya'nın iklim sisteminin önemli bir bileşenidir. Bulutlar, okyanuslar ve güneşin radyasyonu ile etkileşime girdiğinde, gezegenimizin yaşam sistemleri üzerinde hava durumlarından küresel ısınmaya kadar her şeyi etkileyen genel bir etkisi vardır.

Tahmin edilenden 4 kat daha fazla

Yeni bir çalışmayla, California Los Angeles Üniversitesi'nden (UCLA) bilim insanları, gezegenimizin atmosferinde daha önce iklim modellerinde görülenden dört kat daha fazla toz olduğunu keşfettiler.

Sahra Çölü'nde alınan son ölçümler de dahil olmak üzere düzinelerce yayınlanmış uçak tabanlı gözlemleri analiz ederek ve bunları karşılaştırarak atmosferdeki gerçek toz miktarını belirlemek için çalıştı.

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UCLA atmosfer ve okyanus bilimleri profesörü olan Jasper Kok; "Sonuçlarımızı mevcut iklim modelleri tarafından öngörülenlerle karşılaştırdığımızda büyük bir fark bulduk. Son teknoloji ürünü iklim modellerinde sadece 4 milyon ton ancak sonuçlarımız bu miktarın dört katından fazlasını gösterdi." dedi.

Araştırmacılar, atmosferin 17 milyon ton kaba toz içerdiğini belirttiler.

Kaba toz partikülleri, hem güneşten gelen radyasyonu hem de Dünya yüzeyinden çıkan radyasyonu emerek Dünya'nın tüm iklim sistemini ısıtır. Bu parçacıklar atmosferimizde stabilite ve dolaşımı etkileyerek kasırga gibi atmosferik olayları tetikleyebilir.

Atmosferdeki kaba toz küresel ısınmaya sebep oluyor

Her ikisi de kurak alanlarda yüksek hızla esen rüzgarlar tarafından yükselerek atmosferde yer edinen iki tür toz vardır. İnce toz soğuma eğilimindedir çünkü bulutların yaptığı gibi güneş ışığını dağıtır. Büyüklüğü daha büyük olan ve Sahra Çölü gibi yerlerden atmosfere karışan kaba toz, sera gazı gibi atmosferi ısıtmaya eğilimlidir.

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Atmosferde ne kadar kaba tozun olduğunu tam olarak bilmek, yalnızca tozun etkilediği atmosferik olayları değil, aynı zamanda tozun gezegeni ne kadar ısıtabileceğini anlamak için de gereklidir.

https://www.sciencealert.com/earth-is-way-way-dustier-than-we-thought-and-that-has-big-implications-for-climate-change

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