Dünyada ilk: Hayvancılıkta gaz salınımına vergi geliyor

Ton başına vergilendirme
2030 yılından itibaren, Danimarkalı çiftçiler her ton metan salınımı için 300 kron (yaklaşık 43 dolar) ödeyecek. Bu miktar, 2035 yılına kadar kademeli olarak 750 krona yükseltilecek. Metan salınımları, karbondioksit eşdeğeri üzerinden hesaplanacak ve hayvancılık sektörü bu düzenlemeden doğrudan etkilenecek.
Danimarka Çevre ve İklim Bakanı Jeppe Bruus, bu düzenlemenin sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, “Büyük bir görevle karşı karşıyayız: Tarım arazilerimizin önemli bir kısmını ormanlık alanlara, doğal yaşam alanlarına dönüştürerek fiyortlarımıza yaşamı geri getirmeliyiz,” dedi.
Danimarka’nın yüzde 60’ı tarım arazisi
Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard, bu anlaşmayı, "Danimarka’nın iklim mücadelesindeki kararlılığını gösteren bir adım" olarak nitelendirdi. Aagaard, geniş siyasi mutabakatın yanı sıra, düzenlemeden etkilenecek sektörlerin ve çevre gruplarının sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekerek, “Bu tür bir iş birliğinden dünya genelinde faydalanabiliriz,” dedi.
Türkiye’nin toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 14’ü tarım sektöründen kaynaklanıyor. Tarım, ormancılık ve arazi kullanım sektörleri küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 13 ila yüzde 21'ine katkıda bulunmakta. Bu katkının büyük kısmı ise hayvancılıktan geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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