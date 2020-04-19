Süper kütleli kara deliğin etrafında 'dans eden' yıldız, Einstein'ı yine haklı çıkardı!

Tam Boyutta Gör

Samanyolu Galaksi'mizin merkezinde bulunan süper kütleli kara delik etrafında dönmekte olan S2 yıldızının dönüş yörüngesi, ünlü fizikçi Albert Einstein'in ortaya sürdüğü Genel Görelilik Kuramı'nda açıkladığı bazı durumların doğruluğunu kanıtlıyor.

S2 yıldızı ve Genel Görelilik Kuramı

S2 yıldızını Avrupa Güney Gözlemevi araştırmacıları, Şili'deki deniz seviyesinden yaklaşık 2700 metre yükseklikte yer alan Atacama çölünde bulunan Çok Büyük Teleskop adı verilen teleskoplarla tam 27 yıldır inceliyor.

Çoğu yıldız ve gezegen elips benzeri sabit bir yörüngeye sahiptir bu nedenle etrafında döndükleri nesneye belirli zamanlarda yakınlaşır ve uzaklaşır ancak S2 yıldızının süper kütleli kara deliğe en yakın noktasının konumu her turda değişiyor.

İlginizi Çekebilir

Görelilik Kuramı ilk kez kara delik etrafında gözlendi

S2 yıldızının sabit bir elips yörüngeye sahip olmadığı ve süper kara delik etrafında, spirograf kullanılarak çizilen bir rozete benzeyen desenle döndüğü anlaşıldı. Araştırmacılar, S2 yıldızının tek yörüngesinin olmadığı ve "dans ettiği" sonucuna vardı.

Ayrıca Bkz. "Google, Play Store kurallarını sıkılaştırıyor"

Yapılan gözlemler, bir yıldızın yörüngesinin eliptik olacağını öne süren Isaac Newton'un yerçekimi teorisinin doğru olmadığını kanıtladı. Yörünge hakkındaki doğru tahmin Einstein'a ait.

Max Planck Enstitüsü'nden bir astronom olan Dr. Reinhard Genzel; “Einstein'ın Genel Göreliliği, bir nesnenin diğerinin etrafındaki bağlı yörüngelerin Newton yer çekiminde olduğu gibi kapalı olmadığını, hareket düzleminde ileriye dönük olduğunu öngörüyor. İlk kez Merkür'ün Güneş çevresindeki yörüngesinde görülen bu ünlü etki, Genel Görelilik lehine ilk kanıttı.” diyor.

Araştırmacılar, S2 yıldızının yörüngesinin tespitiyle galaksinin merkezinde bulunan madde türleri ve miktarları hakkında daha kesin hesaplamalar yapılmasına yardımcı olabileceğini söylüyorlar.

https://www.space.com/milky-way-supermassive-black-hole-star-dance-einstein-test.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.