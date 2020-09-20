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    Dünya üzerindeki en küçük ultrason dedektörü geliştirildi

    Helmholtz Zentrum München ile Technical University of Munich kurumu araştırmacılarının ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile geliştirilen dedektör, silikon foton teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Dünya üzerindeki en küçük ultrason dedektörü geliştirildi
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    Günümüzde gelişen teknoloji biyomühendislik ve tıp alanında da etkisi göstermekle birlikte her geçen gün yeni gelişmeler kaydediliyor ve yeni görüntüleme yöntemleri geliştiriliyor. Şimdi ise Alman bilim insanları dünyanın en küçük ultason dedektörünü geliştirdi. Yeni geliştirilen dedektörün kan hücresinden daha küçük olduğu belirtiliyor.

    Helmholtz Zentrum München

    Dünya üzerindeki en küçük ultrason dedektörü geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Helmholtz Zentrum München ya da German Research Center for Environmental Health kurumu ile Technical University of Munich kurumu araştırmacılarının ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile geliştirilen dedektör, silikon foton teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.

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    Silikon kendisine gelen ışığı çok küçük boyutlarda tutabiliyor, böylece SWED ( silicon waveguide-etalon detector ) olarak adlandırılan cihaz ışık yoğunluğunda meydana gelen değişimleri algılayabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Hidrojel formunda deneysel aşı geliştirildi"

    Yeni geliştirilen dedektörün şu anda dünya üzerinde bulunan ve klinikte kullanılan en küçük piezoelektrik dedektöründen 10.000 kat daha küçük boyutta olduğunu ekleyelim.

    Yeni araştırma Nature dergisinde yayımlandı.



    https://www.nature.com/articles/s41586-020-2685-y Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    homebird (Bilen BİLİR) 25 dk.
    Geleceğin cep telefonlarında özellik olarak eklenebilir belki. Düşünün ultrason, tomografi, MR gibi işlemleri telefondan yapıp doktorunuza veya yapay zeka gönderiyorsunuz, size sağlık durumunuzu söylüyor.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 sa.
    inşallah bizim bilim insanlarımız da bunun gibi büyük işler başarırılar
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    brk6152 2 sa.
    Bu tarz sensör veya dedektörlerin günümüze girmesi çok zor oluyor
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