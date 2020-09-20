Dünya üzerindeki en küçük ultrason dedektörü geliştirildi

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Günümüzde gelişen teknoloji biyomühendislik ve tıp alanında da etkisi göstermekle birlikte her geçen gün yeni gelişmeler kaydediliyor ve yeni görüntüleme yöntemleri geliştiriliyor. Şimdi ise Alman bilim insanları dünyanın en küçük ultason dedektörünü geliştirdi. Yeni geliştirilen dedektörün kan hücresinden daha küçük olduğu belirtiliyor.

Helmholtz Zentrum München

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Helmholtz Zentrum München ya da German Research Center for Environmental Health kurumu ile Technical University of Munich kurumu araştırmacılarının ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile geliştirilen dedektör, silikon foton teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.

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Silikon kendisine gelen ışığı çok küçük boyutlarda tutabiliyor, böylece SWED ( silicon waveguide-etalon detector ) olarak adlandırılan cihaz ışık yoğunluğunda meydana gelen değişimleri algılayabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Hidrojel formunda deneysel aşı geliştirildi"

Yeni geliştirilen dedektörün şu anda dünya üzerinde bulunan ve klinikte kullanılan en küçük piezoelektrik dedektöründen 10.000 kat daha küçük boyutta olduğunu ekleyelim.

Yeni araştırma Nature dergisinde yayımlandı.

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2685-y

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