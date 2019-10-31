Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Yazıcı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın en büyük 3D baskılı binası tanıtıldı

    Dubai'nin Al Warsan bölgesindeki, 3D yazıcıyla basılan bina, Guinness World Records'a 3D yazıcıyla basılmış, ilk iki katlı bina ve dünyadaki en büyük hacimli bina olarak kaydedildi.
    1 sa.
    700
    32
    2
    Yazıcı
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Dünyanın en büyük 3D baskılı binası tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Dubai'de, inşaat maliyetlerini ve israfı azaltma çabalarının bir parçası olarak, bir yıldan uzun süren test ve kontrollerden sonra, dünyanın en büyük iki katlı 3D baskılı binası tanıtıldı. 

    Ayrıca Bkz. "Araştırmacılar, nörolojik yetenekleri olan elastik bir robot geliştirdi"

    Dubai Belediyesi, 3D baskı teknolojisini kullanarak toplam 640 metrekarelik alanda 9,5 metre yüksekliğe sahip iki katlı entegre bir bina projesini tamamladığını söyledi. 3D baskı sayesinde geleneksel tekniklerden % 60 daha az atık üretildi.

    Dünyanın en büyük 3D baskılı binası tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Dubai Belediyesi Genel Müdürü Dawoud Al Hajri, “Bu proje, inşaat sektörünün yerel ve bölgesel düzeylerde önemli bir dönüm noktasıdır ve inşaat sektöründeki 3D baskı teknolojilerindeki inovasyon stratejisini temel almaktadır." dedi.

    Bu büyüklükte bir binayı inşa etme maliyetinin 680 bin ABD dolarından 272 bin ABD dolarına düşürüldüğü belirtilirken gelecekte inşaat sektöründe yaşanacakların öncüsü olarak bu bina gösterileceği ifade edildi.



    https://futurism.com/the-byte/massive-3d-printed-building Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    PurposeLess sinan 12 dk.
    benim de boş bi arsa vardı oraya da 3 katlı basıverin da!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hasncon1 43 dk. yeni yorumcu
    Vay be
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 39 dk. Xiaomi Mi CC9 Pro modelinin detayları ortaya çıktı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın en büyük 3D baskılı binası tanıtıldı Sonraki Microsoft'tan Tofaş çalışanlarına yapay zeka eğitimi 2 sa. Twitter siyasi reklamları yasaklıyor, Trump yönetimi tepkili 2 sa. Galaxy Note 10 satışları sert düşüşü engelledi 3 sa. Ryzen satışları AMD’yi uçurdu 3 sa. Kripto para 110 yıllık bir elektrik santralini yıkılmaktan kurtardı 4 sa. iPhone gelirleri düşüyor, servis gelirleri rekor kırıyor 4 sa. PowerToys'un Windows 10 sürümüne toplu dosya ismi değiştirme özelliği eklendi 5 sa. Dizüstünde RTX2060 işi bitirir mi? "HP Omen dizüstü incelemesi" 5 sa. Yük taşımak için tasarlanan VoloDrone tanıtıldı 5 sa. Yeni bir pil teknolojisiyle, elektrikli otomobiller 10 dakikada şarj olabilir 6 sa. Apple şikayetlerin ardından yeni bir HomePod güncellemesi yayınladı 6 sa. Ford'un yeni nesil multimedya sistemi SYNC 4'ten ilk detaylar geldi 7 sa. Apple Card sahipleri 24 ay taksitle iPhone alabilecekler 7 sa. Motorola'nın Moto 360 akıllı saati geri dönüyor 7 sa. Yerli baz istasyonunu gördük | Ericsson'dan yeni teknolojiler 8 sa. Johannesburg, Bitcoin fidye ödemesini reddetti 9 sa. Spotify Kids kullanıma sunuldu 16 sa. Steam'in yeni kütüphane tasarımı herkes için kullanıma açıldı 18 sa. Yapay zekâ sayesinde felçli bir hasta, düşünce gücüyle yazı yazabildi 19 sa. Android'de telefon sıfırlansa bile silinmeyen zararlı uygulama tehlikesi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Game of Thrones dizisi resmen duyuruldu: House of the Dragon
    DonanımHaber
    EA oyunları resmen Steam'e geri dönüyor: İşte dev anlaşma
    DonanımHaber
    Xiaomi'den Apple Watch tasarımlı saat geliyor: İşte Mi Watch'u...
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Suudi Arabistan'da 6 yaşındaki çocuğun Şii olduğu için boğazı ...
    DH Forum
    B sınıfı araç tercihiniz ? (Clio/Fiesta/Polo/Ibiza/Corsa/208/i...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim