Dünyanın en büyük 3D baskılı binası tanıtıldı

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Dubai'de, inşaat maliyetlerini ve israfı azaltma çabalarının bir parçası olarak, bir yıldan uzun süren test ve kontrollerden sonra, dünyanın en büyük iki katlı 3D baskılı binası tanıtıldı.

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Dubai Belediyesi, 3D baskı teknolojisini kullanarak toplam 640 metrekarelik alanda 9,5 metre yüksekliğe sahip iki katlı entegre bir bina projesini tamamladığını söyledi. 3D baskı sayesinde geleneksel tekniklerden % 60 daha az atık üretildi.

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Dubai Belediyesi Genel Müdürü Dawoud Al Hajri, “Bu proje, inşaat sektörünün yerel ve bölgesel düzeylerde önemli bir dönüm noktasıdır ve inşaat sektöründeki 3D baskı teknolojilerindeki inovasyon stratejisini temel almaktadır." dedi.

Bu büyüklükte bir binayı inşa etme maliyetinin 680 bin ABD dolarından 272 bin ABD dolarına düşürüldüğü belirtilirken gelecekte inşaat sektöründe yaşanacakların öncüsü olarak bu bina gösterileceği ifade edildi.

https://futurism.com/the-byte/massive-3d-printed-building