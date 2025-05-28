Dünyanın en büyük yüzer rüzgar platformlarından AO60, 2027’de denize açılıyor

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Norveç açıklarında dev bir yüzer rüzgar enerjisi projesi için geri sayım başladı. Aikido isimli teknoloji şirketi, ülkenin önde gelen deniz enerjisi test merkezlerinden METCentre ile iş birliği yaparak 2027’de devreye girmesi planlanan AO60 projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. 15 megavat kapasiteye sahip olacak platform, boyutları ve taşıdığı teknolojiyle dikkat çekiyor.

AO60’ı özel kılan detaylardan biri, Aikido’nun geliştirdiği katlanabilir ve modüler platform tasarımı. Sadece 13 çelik parçadan oluşan bu yapı, klasik yüzer platformlara kıyasla çok daha küçük alanda taşınabiliyor. “Düz paket” mantığıyla hazırlanan parçalar, denize indirildikten sonra özel bir dengeleme süreciyle açılarak tam boyutuna ulaşıyor. Ağır kaynak işlerine ya da zaman alan montaj süreçlerine ihtiyaç duyulmaması da projeyi hem hız hem de maliyet açısından avantajlı hale getiriyor.

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Norveç’in mevcut limanları ve gemi filosuyla uyumlu olacak şekilde tasarlanan platform, böylece altyapı yatırımı gerektirmeden kurulabiliyor. Bu da Aikido’nun “daha hızlı, daha ucuz, daha yerel” yaklaşımını destekliyor.

Aikido CEO’su Sam Kanner, METCentre iş birliği sayesinde projenin hem yerel sanayiye hem de küresel yüzer rüzgar pazarına güçlü bir örnek sunacağını belirtti. METCentre Direktörü Cecilia Girard-Vika ise AO60’ın sektöre değerli bir deneyim kazandıracağını ve maliyet-etkin çözümler geliştirme yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

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