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    Küçük sistemlere büyük güç: Nvidia RTX 4000 SFF satışa çıktı

    Nvidia, düşük güç tüketimine sahip ancak yüksek performans için tasarladığı RTX 4000 SFF Ada Generation kartını piyasaya sürdü. Kart küçük form faktörü sistemler için ideal gibi duruyor.
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    Dünyanın en hızlı küçük ekran kartı satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, 70W güçle GeForce RTX 3070 benzeri performans vaat eden ve neredeyse tüm masaüstü bilgisayarlara sığacak olan küçük RTX 4000 SFF Ada Generation ekran kartının satışına başladı. Düşük profilli kart küçük olmasına rağmen ucuz değil, hatta profesyonel kullanıcılara yönelik olduğu için RTX 4080'den daha pahalı.

    NvidiaRTX 4000 SFF Ada Generation ekran kartı 1.250 dolar fiyat etiketine sahip ancak her zaman olduğu gibi üreticilerin sattıkları bu fiyatın üstünde yer alıyor. Örneğinde PNY Nvidia RTX 4000 SFF Ada Generation ekran kartı 1.444 dolara satılıyor. Bu arada kartın dört Mini-DisplayPort konektörüyle donatıldığını belirtelim. Dolayısıyla maliyete bir mDP-DP veya mDP-HDMI adaptörünün fiyatını da eklemek gerekebilir.

    RTX 4000 SFF Ada Generation özellikleri

    Dünyanın en hızlı küçük ekran kartı satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia RTX 4000 SFF Ada Generation, toplam 7.680 aktif CUDA çekirdeğinin 6.144'üne sahip AD104 GPU'sunun yanı sıra 160 bitlik bir arayüz üzerinden GPU'ya bağlanan 20 GB GDDR6 ECC belleğe sahip. Güç tüketimini azaltmak için kartın tepe frekans hızı da 1560 MHz ile sınırlandırılmış. Bu sayede güç tüketimi 70W seviyesine çekilmiş. 70W TDP değeri sayesinde kart üzerinde ekstra bir güç konektörü bulunmuyor, dolayısıyla herhangi bir anakarta takıp çalıştırılabilir.
    Dünyanın en hızlı küçük ekran kartı satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Performans açısından RTX 4000 SFF Ada Generation, kağıt üzerinde GeForce RTX 3070 ile benzerlik gösteriyor. Yine de, 20GB bellek ile bu kart RTX 3070'e göre biraz daha geleceğe dönük ve aynı zamanda profesyonel ve yapay zeka araştırmacıları için potansiyel olarak daha kullanışlı olacaktır. RTX 4000 SFF Ada'nın diğer avantajları arasında Nvidia'nın profesyonel sürücüleri ve profesyonel yazılım ISV'leri için destek yer alıyor. Kart ayrıca, stereoskopik 3D çıkışı (örn. Nvidia 3D Vision) için 3 pinli mini-DIN konektörle birlikte geliyor ve çoklu ekran uygulamaları için Frame Lock özelliğini destekliyor.

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    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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