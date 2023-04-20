Küçük sistemlere büyük güç: Nvidia RTX 4000 SFF satışa çıktı

NvidiaRTX 4000 SFF Ada Generation ekran kartı 1.250 dolar fiyat etiketine sahip ancak her zaman olduğu gibi üreticilerin sattıkları bu fiyatın üstünde yer alıyor. Örneğinde PNY Nvidia RTX 4000 SFF Ada Generation ekran kartı 1.444 dolara satılıyor. Bu arada kartın dört Mini-DisplayPort konektörüyle donatıldığını belirtelim. Dolayısıyla maliyete bir mDP-DP veya mDP-HDMI adaptörünün fiyatını da eklemek gerekebilir.
RTX 4000 SFF Ada Generation özellikleriBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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son derece güzel
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)