Sodyum-iyon bataryalarda maliyetler ciddi oranda düşebilir

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yayımlanan yeni bir rapor, sodyum-iyon bataryaların (SIB) uzun vadede lityum-iyon bataryaların (LIB) yerine geçip geçemeyeceğinin halen belirsiz olduğunu ancak maliyet avantajları açısından önemli fırsatlar sunabileceğini ortaya koydu.
Lityumdan daha bol ve ucuz
2025 itibarıyla SIB üretim kapasitesi 70 GWh'ye ulaşması bekleniyor. Bu kapasite ağırlıklı olarak Çin'de yoğunlaşıyor. Üretim kapasitesinin on yılın sonunda yıllık 400 GWh'ye çıkması bekleniyor. Farklı tahminler ise on yılın sonunda yıllık talebin 50 GWh ile 600 GWh arasında olabileceğini öngörüyor.
IRENA, SIB’lerin sadece elektrikli araçlarda değil, büyük ölçekli enerji depolama sistemlerinde de yüksek potansiyele sahip olduğunu vurguluyor. SIB’ler, güvenli kullanım özellikleri, geniş sıcaklık aralıklarında iyi performans ve rekabetçi ömür süreleri sayesinde özellikle düşük ve yüksek sıcaklık ortamlarında lityum-iyon bataryalara göre öne çıkabiliyor.
Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.
