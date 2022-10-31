Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yalnızca kartvizit kadar! İşte dünyanın en küçük televizyonu: Özellikleri ve fiyatı

    ABD menşeli olan bir teknoloji firması 15 mm ve 26 mm olmak üzere iki farklı televizyon modeli üretti. Adı Tiny Circuits olan bu firmanın sergilediği prototiplerin fiyatı bir hayli ilginç.
    Oy Ver
    Dünyanın en küçük televizyonu Tam Boyutta Gör
    TinyTV Mini isimli televizyonun ekran boyutu sadece 15 mm. TinyTV 2 ise 26 mm'lik bir ekrana sahip. Bu ikili dünyanın en küçük televizyon prototipleri. Dünyanın en küçük televizyonu hem fiyatı hem de görünümü ile karşımızda.

     

    Dünyanın en küçük televizyonu görüntüsü ile şaşırttı

    Sputnik tarafından yayımlanan ilgili habere göre bu televizyonların ses seviyesi ayarlanabiliyor ve yayımlanan görüntüler tıpkı kanal değiştirme mantığındaki gibi iki döner düğme sayesinde değiştirilebiliyor.

    Bu TV'lere USB-C kablosu aracılığı ile bilgisayardan görüntüler aktarılabiliyor veya microSD kart sayesinde videolar yüklenebiliyor. TinyTV 2'yi veya TinyTV Mini'yi satın alan kişilere 8 GB'lık bir microSD kart veriliyor. USB-C ile kumandayı kendiniz satın almak zorundasınız.

    microSD sayesinde en az 9 saat boyunca videolar oynatabiliyorsunuz. Bu videoların oynatılma süresi yaklaşık 40 saati bulabiliyor. Bu serinin TinyCircuits'i kuran ve bu şirketin başkanı olan Ken BURNS tarafından dizayn edildiği öğrenildi.

    Şu anda Kickstarter'dan sipariş edilebilen bu televizyonun kurulumunu kendiniz yapmalısınız. TinyCircuits bu proje için şimdiye kadar 192 bin 974 dolar (3 milyon 587 bin TL) elde etti. Bu toplanan paranın miktarı zaman geçtikçe daha da artıyor.

    TinyTV Mini teknik özellikleri

    • En, boy ve yükseklik: 26,3 mm x 23,8 mm x 21,9 mm (1,0" x 0,94" x 0,86")
    • Ekran: 65K renkli OLED, 15,2 mm (0,6"), 64 x 64 piksel çözünürlük
    • Pil: Li-Polimer 3.7 V, 50 mAh, yaklaşık 1 saat boyunca video oynatma
    • Depolama: Dahili 8 GB, yaklaşık 40 saat video oynatma
    • Ses: Dahili hoparlör
    • Düğmeler: Güç düğmesi (1 adet), ses düğmesi (1 adet) ve kanal değiştirme düğmesi (1 adet)
    • Kumanda: Kızılötesi (IR) teknolojisine sahip olan uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.
    • İşlemci: Raspberry Pi RP2040 
    • Video ve şarj: Video yükleme ve batarya şarjı için USB-C

    TinyTV 2 teknik özellikleri

    • En, boy ve yükseklik: 47.6 mm x 36.6 mm x 25.9 mm (1.9" x 1.4" x 1.0")
    • Ekran: 65K renkli IPS TFT, 26 mm (1.0"), 216 x 135 piksel çözünürlük
    • Pil: Li-Polimer 3.7 V, 150 mAh, yaklaşık 2 saat boyunca video oynatma
    • Depolama: Dahili 8 GB, yaklaşık 10 saat boyunca video oynatma
    • Ses: 16 x 9 mm (0.6" x 0.4") hoparlör (front facing speaker)
    • Düğmeler: Güç düğmesi (1 adet), kanal değiştirmek ve ses düzeyini ayarlamak için döner düğmeler (2 adet)
    • Kumanda: Kızılötesi (IR) teknolojisine sahip olan uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.
    • İşlemci: Raspberry Pi RP2040
    • Video ve şarj: Video yükleme ve batarya şarjı için USB-C

    TinyTV Mini ve TinyTV 2 fiyatı

    TinyTV Mini için şu an sipariş verenler 29 dolar (539,17 TL) ödeyecek.

    Bu kampanya sonlandırıldığında sipariş verenler ise 49 dolar (911,01 TL) ödeyecek.

    Aradaki fark 371,84 TL.

    TinyTV 2 için ise bir kampanya yok. Kendisinin fiyatı 59 dolar (1096,93 TL)

    Kaynakça https://sputniknews.com.tr/20221031/dunyanin-en-kucuk-televizyonu-uretildi-posta-pulu-buyuklugunde-1062881370.html https://www.kickstarter.com/projects/kenburns/the-tinytv-2-and-tinytv-mini
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız