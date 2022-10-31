Yalnızca kartvizit kadar! İşte dünyanın en küçük televizyonu: Özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör TinyTV Mini isimli televizyonun ekran boyutu sadece 15 mm. TinyTV 2 ise 26 mm'lik bir ekrana sahip. Bu ikili dünyanın en küçük televizyon prototipleri. Dünyanın en küçük televizyonu hem fiyatı hem de görünümü ile karşımızda.

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Dünyanın en küçük televizyonu görüntüsü ile şaşırttı

Sputnik tarafından yayımlanan ilgili habere göre bu televizyonların ses seviyesi ayarlanabiliyor ve yayımlanan görüntüler tıpkı kanal değiştirme mantığındaki gibi iki döner düğme sayesinde değiştirilebiliyor.

Bu TV'lere USB-C kablosu aracılığı ile bilgisayardan görüntüler aktarılabiliyor veya microSD kart sayesinde videolar yüklenebiliyor. TinyTV 2'yi veya TinyTV Mini'yi satın alan kişilere 8 GB'lık bir microSD kart veriliyor. USB-C ile kumandayı kendiniz satın almak zorundasınız.

microSD sayesinde en az 9 saat boyunca videolar oynatabiliyorsunuz. Bu videoların oynatılma süresi yaklaşık 40 saati bulabiliyor. Bu serinin TinyCircuits'i kuran ve bu şirketin başkanı olan Ken BURNS tarafından dizayn edildiği öğrenildi.

Şu anda Kickstarter'dan sipariş edilebilen bu televizyonun kurulumunu kendiniz yapmalısınız. TinyCircuits bu proje için şimdiye kadar 192 bin 974 dolar (3 milyon 587 bin TL) elde etti. Bu toplanan paranın miktarı zaman geçtikçe daha da artıyor.

TinyTV Mini teknik özellikleri

En, boy ve yükseklik: 26,3 mm x 23,8 mm x 21,9 mm (1,0" x 0,94" x 0,86")

26,3 mm x 23,8 mm x 21,9 mm (1,0" x 0,94" x 0,86") Ekran: 65K renkli OLED, 15,2 mm (0,6"), 64 x 64 piksel çözünürlük

65K renkli OLED, 15,2 mm (0,6"), 64 x 64 piksel çözünürlük Pil: Li-Polimer 3.7 V, 50 mAh, yaklaşık 1 saat boyunca video oynatma

Li-Polimer 3.7 V, 50 mAh, yaklaşık 1 saat boyunca video oynatma Depolama : Dahili 8 GB, yaklaşık 40 saat video oynatma

: Dahili 8 GB, yaklaşık 40 saat video oynatma Ses: Dahili hoparlör

Dahili hoparlör Düğmeler: Güç düğmesi (1 adet), ses düğmesi (1 adet) ve kanal değiştirme düğmesi (1 adet)

Güç düğmesi (1 adet), ses düğmesi (1 adet) ve kanal değiştirme düğmesi (1 adet) Kumanda: Kızılötesi (IR) teknolojisine sahip olan uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Kızılötesi (IR) teknolojisine sahip olan uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. İşlemci: Raspberry Pi RP2040

Raspberry Pi RP2040 Video ve şarj: Video yükleme ve batarya şarjı için USB-C

TinyTV 2 teknik özellikleri

En, boy ve yükseklik: 47.6 mm x 36.6 mm x 25.9 mm (1.9" x 1.4" x 1.0")

47.6 mm x 36.6 mm x 25.9 mm (1.9" x 1.4" x 1.0") Ekran: 65K renkli IPS TFT, 26 mm (1.0"), 216 x 135 piksel çözünürlük

65K renkli IPS TFT, 26 mm (1.0"), 216 x 135 piksel çözünürlük Pil: Li-Polimer 3.7 V, 150 mAh, yaklaşık 2 saat boyunca video oynatma

Li-Polimer 3.7 V, 150 mAh, yaklaşık 2 saat boyunca video oynatma Depolama : Dahili 8 GB, yaklaşık 10 saat boyunca video oynatma

: Dahili 8 GB, yaklaşık 10 saat boyunca video oynatma Ses: 16 x 9 mm (0.6" x 0.4") hoparlör (front facing speaker)

16 x 9 mm (0.6" x 0.4") hoparlör (front facing speaker) Düğmeler: Güç düğmesi (1 adet), kanal değiştirmek ve ses düzeyini ayarlamak için döner düğmeler (2 adet)

Güç düğmesi (1 adet), kanal değiştirmek ve ses düzeyini ayarlamak için döner düğmeler (2 adet) Kumanda: Kızılötesi (IR) teknolojisine sahip olan uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Kızılötesi (IR) teknolojisine sahip olan uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. İşlemci: Raspberry Pi RP2040

Raspberry Pi RP2040 Video ve şarj: Video yükleme ve batarya şarjı için USB-C

TinyTV Mini ve TinyTV 2 fiyatı

TinyTV Mini için şu an sipariş verenler 29 dolar (539,17 TL) ödeyecek.

Bu kampanya sonlandırıldığında sipariş verenler ise 49 dolar (911,01 TL) ödeyecek.

Aradaki fark 371,84 TL.

TinyTV 2 için ise bir kampanya yok. Kendisinin fiyatı 59 dolar (1096,93 TL).

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