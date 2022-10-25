Dünya Kupası’nın resmi televizyonu tanıtıldı

Dünya Kupası 2022 yaklaştıkça sponsorların ilgili ürünleri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Turnuvanın sponsorlarından Toshiba, Dünya Kupası için resmi olarak tasarlanmış yeni televizyon modelini duyurdu.

Toshiba Z770 MiniLED TV özellikleri ve fiyatı

Toshiba Z770 MiniLED TV içerisinde 3000 adet miniLED barındırıyor. Böylece 500’den fazla nokta matris ışık bölümünü kontrol edebiliyor. Böylece daha yüksek kaliteli ve derin renkler elde edilebiliyor. Ekran DCI-P3 renk gamının yüzde 95’ini kapsarken Delta oranı da 1’e yakın.

A101 aktüel ürünleri neler? 1 hf. önce eklendi

Donanım tarafında oldukça kalabalık bir liste mevcut. Çift Cortex-A73 çekirdeğin yanında 4GB RAM, 64GB depolama, kaliteyi arttıran ZR görsel yongası, BR ses algı yongası, patentli psikolojik bass teknolojisi, 2.1.2 kanal ses, 60W ses gücü, VRR+ALLM düşük gecikme ve MEMC kare hızı eşitleme desteği bunlar arasında.

Bağlantı tarafında ise HDMI 2.1, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 saymak mümkün. İşletim sistemi olarak Android 9.0 tercih edilmiş. Çin’de satışa sunulacak olan Toshiba Z770 MiniLED TV modeli 65 inçlik versiyon 1239$, 75 inçlik versiyon 1789$ olarak satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Toshiba Z770 MiniLED TV tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı