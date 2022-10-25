Dünya Kupası’nın resmi televizyonu tanıtıldı

Toshiba Z770 MiniLED TV özellikleri ve fiyatı
Toshiba Z770 MiniLED TV içerisinde 3000 adet miniLED barındırıyor. Böylece 500’den fazla nokta matris ışık bölümünü kontrol edebiliyor. Böylece daha yüksek kaliteli ve derin renkler elde edilebiliyor. Ekran DCI-P3 renk gamının yüzde 95’ini kapsarken Delta oranı da 1’e yakın.
Donanım tarafında oldukça kalabalık bir liste mevcut. Çift Cortex-A73 çekirdeğin yanında 4GB RAM, 64GB depolama, kaliteyi arttıran ZR görsel yongası, BR ses algı yongası, patentli psikolojik bass teknolojisi, 2.1.2 kanal ses, 60W ses gücü, VRR+ALLM düşük gecikme ve MEMC kare hızı eşitleme desteği bunlar arasında.
Bağlantı tarafında ise HDMI 2.1, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 saymak mümkün. İşletim sistemi olarak Android 9.0 tercih edilmiş. Çin’de satışa sunulacak olan Toshiba Z770 MiniLED TV modeli 65 inçlik versiyon 1239$, 75 inçlik versiyon 1789$ olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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