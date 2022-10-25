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    Dünya Kupası’nın resmi televizyonu tanıtıldı

    Toshiba Z770 MiniLED TV modeli Dünya Kupası’nın resmi televizyonu olma ünvanına sahip. MiniLED teknolojisi yanında kaliteyi arttıran farklı yongalar da yer alıyor. 
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    Toshiba Z770 MiniLED TV
    Dünya Kupası 2022 yaklaştıkça sponsorların ilgili ürünleri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Turnuvanın sponsorlarından Toshiba, Dünya Kupası için resmi olarak tasarlanmış yeni televizyon modelini duyurdu.

    Toshiba Z770 MiniLED TV özellikleri ve fiyatı

    Toshiba Z770 MiniLED TV içerisinde 3000 adet miniLED barındırıyor. Böylece 500’den fazla nokta matris ışık bölümünü kontrol edebiliyor. Böylece daha yüksek kaliteli ve derin renkler elde edilebiliyor. Ekran DCI-P3 renk gamının yüzde 95’ini kapsarken Delta oranı da 1’e yakın.

    Donanım tarafında oldukça kalabalık bir liste mevcut. Çift Cortex-A73 çekirdeğin yanında 4GB RAM, 64GB depolama, kaliteyi arttıran ZR görsel yongası, BR ses algı yongası, patentli psikolojik bass teknolojisi, 2.1.2 kanal ses, 60W ses gücü, VRR+ALLM düşük gecikme ve MEMC kare hızı eşitleme desteği bunlar arasında.

    Bağlantı tarafında ise HDMI 2.1, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 saymak mümkün. İşletim sistemi olarak Android 9.0 tercih edilmiş. Çin’de satışa sunulacak olan Toshiba Z770 MiniLED TV modeli 65 inçlik versiyon 1239$, 75 inçlik versiyon 1789$ olarak satılacak.

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