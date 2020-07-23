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    Dünyanın en küçük yazıcısı fon desteği arıyor

    Selpic P1 bir dolma kalemden biraz daha kalın gövdesiyle cebinize sığabiliyor ve kartuşları ile 8 renge kadar anlık baskı almanızı sağlıyor. Selpic P1 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Yazıcı
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünyanın en küçük yazıcısı fon desteği arıyor
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    Günümüzde belge veya fotoğraf yazdırmak istediğimiz zaman genelde standart tasarımlarda yazıcılar ihtihaç duyuyoruz. Hareketli olanlar için ise biraz daha kompakt boyutlarda taşınabilir yazıcılar da mevcut. Bazı girişimler ise cebe sığacak kadar küçük yazıcılar geliştiriyor.

    Selpic P1 özellikleri ve fiyatı

    Selpic P1 dünyanın en küçük el yazıcısı olduğu iddiasında. Kaliforniya tabanlı girişimin yazıcısı bir dolma kalem boyutlarına yaklaşıyor. Uygulama üzerinden metni gönderdiğinizde kapağını çıkarıp baskıya başlıyorsunuz.

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    Daha önce de girişimin avuç içi boyutlarında yazıcıları mevcuttu. Girişim küçük boyutlarına rağmen 8 farklı renkte baskı ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğinizi iddia ediyor. Yazıcı 600x600 DPI desteğe sahip ve 300 küçük iğneden saniyede 18 milyon mürekkep damlası atabiliyor.

    Yazıcı WiFi veya Bluetooth üzerinden bağlantı kurabiliyor. 3.5 saate kadar kullanım süresi sunarken batarya 2.5 saatte şarj oluyor. Sadece 1 saniyede yazıcı kullanıma hazır hale gelebiliyor. Saniyede 100mm optimal yazım mesafesi var.

    Dünyanın en küçük yazıcısı fon desteği arıyor
    Tam Boyutta Gör

    Uygulama haricinde yazıcının ses algılama teknolojisi de mevcut. Atanmış tuşa bastıktan sonra metni dikte ediyorsunuz ve yazıcı belirlediğiniz yazı tipine göre baskısını alabiliyor. Kartuşu da yine kolay bir şekilde değiştirilebiliyor. Her renk için ayrı kartuş gerekiyor.

    Selpic P1 tam sayfa baskı ihtiyaçlarından ziyade örneğin küçük etiketlere hızlı baskı yapma, kare kod yazdırma veya tebrik kartları hazırlama gibi lokal işler için ideal görünüyor. Selpic P1 el yazıcısı en az 99$ bağış karşılığında hediye edilecek. Kartuş ise indirimli olarak 39$. Hedeflenen bağış miktarı yakalanmak üzere ve Eylül ayında sevkiyat hedefleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/23/selpic-p1-smallest-handheld-printer-crowdfunding/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 1 sa.
    Geleceğin kalemleri.
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    hardtracker (Faruk Mercanli) 2 sa.
    reklami guzel patlatiyorlar millete.
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    Rachsuchtig 4 sa.
    Bu tür ürünler hep teoride çok işe yarar duruyor ama pratiğe gelince tirt
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