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    Dünyanın en popüler programlama dili Python zirveden inmiyor

    Python, programlama dilleri arasında yeni bir popülerlik rekoru kırarken, C ve PHP kan kaybetmeye devam ediyor. İşte en çok rağbet gören programlama dilleri.    
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    Dünyanın en popüler programlama dili Python zirveden inmiyor
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    Python konumunu güçlendirdi ve en popüler programlama dili olduğunu bir kez daha teyit etti. TIOBE Software analistlerine göre, Python bu ay popülerlik payında %2'lik bir artış gösterdi ve şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %15,42'ye ulaştı. Artık istisnalar dışında bu dilin kullanılmadığı bir programlama alanı bulmak zor.

    Bir yıl önce C en popüler programlama diliydi, şimdi ikinci sıraya düştü. Java, C++ ve C# da ilk beşte yer almakta. Geçen aya kıyasla çok fazla değişiklik yok. Swift ve PHP tekrar yer değiştirdi, Rust ilk 20'ye yaklaşıyor, Kotlin ilk 30'a geri döndü ve Google'ın yeni dili Carbon şimdiden 192. sırada.

    Liste her ay güncelleniyor

    TIOBE Software, 10 yıldır programlama dillerinin popülerliğini sıralamakta. Analistleri Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube ve Baidu'dan gelen arama sorgularını sayıyorlar. Dünya çapındaki kalifiye profesyonellerin sayısı ve mevcut kurslar da dikkate alınarak, popülerlik endeksi her ay güncelleniyor.

    Dünyanın en popüler programlama dili Python zirveden inmiyor
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    TIOBE sıralamasının belirli bir programlama dilinin en iyisi olduğu anlamına gelmediğini unutmamak önemli. Ayrıca, yazılan kod miktarını da dikkate almaz. Yayınlanan liste, hangi dil programlama becerilerinin şu anda geçerli olduğunu kontrol etmek ve yeni bir proje için hangi dilin seçileceğine karar vermek için kullanılabilir.

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