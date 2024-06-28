Dünyanın en uzun batırma tüp tüneli, Almanya ve Danimarka'yı birbirine bağlayacak

45 dakikalık geçiş 7 dakikaya düşecek
Tünel tamamlandığında Danimarka'daki Rødbyhavn'ı Almanya'daki Fehmarn'a bağlayacak ve İskandinavya ile Avrupa'nın geri kalanı arasındaki en kısa rota olacak. Böylece Fehmarn Boğazını 45 dakikalık feribot yolculuğu yerine, 7 dakikada trenle, 10 dakikada otomobille geçmek mümkün olacak.
Tünelin inşaası için 360 bin ton demir kullanılacak. Bu miktar Eyfel Kulesi'nde kullanılan demirin 50 katına denk geliyor. 18 km uzunluğundaki batırma tüp tünellerin deniz tabanına yerleştirilmesi için 70 kadar gemi deniz tabanını kazarak düzleştirdi ve 12 milyon metreküp toprak çıkarıldı.
Batırma tünel, 79 standart ve 10 özel bölümden oluşuyor. Standart bölümlerin her biri yaklaşık 217 m uzunluğa, 42 m genişliğe, 10 m yüksekliğe ve 73 bin ton ağırlığa sahip. Tünel bölümleri karada inşa edildikten sonra, bir mavna kullanılarak yerine yüzdürülüyor, ardından en sonunda suya daldırılıyor ve 40 m'ye kadar derinlikte deniz yatağına yerleştirildikten sonra üstü kapatılıyor.
Marmaray'da da aynı teknik kullanıldı
Batırma tüp tünelin ülkemizdeki örneği Marmaray'da uygulandı. Sirkeci'den Üsküdara uzanan boğazın dibindeki 1.4 km kesimde bu teknik kullanıldı. Marmaray'daki tüneller 60 m derinliğiyle en derin batırma tüp tünel rekorunu elinde bulundururken, Fehmarnbelt Tüneli 18 km uzunluğuyla en uzun batırma tüp tünel rekorunu eline geçirecek.
7 milyar euro maliyete sahip olan tünelin 2029 yılında tamamlanması ve 120 yıl faaliyet göstermesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.