Dünyanın en uzun batırma tüp tüneli, Almanya ve Danimarka'yı birbirine bağlayacak

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Tam Boyutta Gör Almanya ile Danimarka'yı birbirine bağlayacak deniz altı karayolu ve demiryolu tüneli şu anda inşa ediliyor. Fehmarnbelt Tüneli olarak adlandırılan tünel, Baltık Denizi'nin 18 km'lik bölümünü geçerek ulaşım süresini kısaltmayı hedefliyor. Fehmarnbelt Tüneli tamamlandığında dünyanın en uzun batırma tüp tüneli olacak.

45 dakikalık geçiş 7 dakikaya düşecek

Tünel tamamlandığında Danimarka'daki Rødbyhavn'ı Almanya'daki Fehmarn'a bağlayacak ve İskandinavya ile Avrupa'nın geri kalanı arasındaki en kısa rota olacak. Böylece Fehmarn Boğazını 45 dakikalık feribot yolculuğu yerine, 7 dakikada trenle, 10 dakikada otomobille geçmek mümkün olacak.

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Tünelin inşaası için 360 bin ton demir kullanılacak. Bu miktar Eyfel Kulesi'nde kullanılan demirin 50 katına denk geliyor. 18 km uzunluğundaki batırma tüp tünellerin deniz tabanına yerleştirilmesi için 70 kadar gemi deniz tabanını kazarak düzleştirdi ve 12 milyon metreküp toprak çıkarıldı.

Batırma tünel, 79 standart ve 10 özel bölümden oluşuyor. Standart bölümlerin her biri yaklaşık 217 m uzunluğa, 42 m genişliğe, 10 m yüksekliğe ve 73 bin ton ağırlığa sahip. Tünel bölümleri karada inşa edildikten sonra, bir mavna kullanılarak yerine yüzdürülüyor, ardından en sonunda suya daldırılıyor ve 40 m'ye kadar derinlikte deniz yatağına yerleştirildikten sonra üstü kapatılıyor.

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Marmaray'da da aynı teknik kullanıldı

Batırma tüp tünelin ülkemizdeki örneği Marmaray'da uygulandı. Sirkeci'den Üsküdara uzanan boğazın dibindeki 1.4 km kesimde bu teknik kullanıldı. Marmaray'daki tüneller 60 m derinliğiyle en derin batırma tüp tünel rekorunu elinde bulundururken, Fehmarnbelt Tüneli 18 km uzunluğuyla en uzun batırma tüp tünel rekorunu eline geçirecek.

7 milyar euro maliyete sahip olan tünelin 2029 yılında tamamlanması ve 120 yıl faaliyet göstermesi bekleniyor.

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