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    Dünyanın en uzun batırma tüp tüneli, Almanya ve Danimarka'yı birbirine bağlayacak

    Almanya ile Danimarka'yı birbirine bağlayacak deniz altı karayolu ve demiryolu tüneli olan Fehmarnbelt Tüneli, 18 km uzunluğuyla dünyanın en uzun batırma tüp tüneli olacak.
    Dünyanın en uzun batırma tüp tüneli Avrupa'da inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    Almanya ile Danimarka'yı birbirine bağlayacak deniz altı karayolu ve demiryolu tüneli şu anda inşa ediliyor. Fehmarnbelt Tüneli olarak adlandırılan tünel, Baltık Denizi'nin 18 km'lik bölümünü geçerek ulaşım süresini kısaltmayı hedefliyor. Fehmarnbelt Tüneli tamamlandığında dünyanın en uzun batırma tüp tüneli olacak.

    45 dakikalık geçiş 7 dakikaya düşecek

    Tünel tamamlandığında Danimarka'daki Rødbyhavn'ı Almanya'daki Fehmarn'a bağlayacak ve İskandinavya ile Avrupa'nın geri kalanı arasındaki en kısa rota olacak. Böylece Fehmarn Boğazını 45 dakikalık feribot yolculuğu yerine, 7 dakikada trenle, 10 dakikada otomobille geçmek mümkün olacak.

    Dünyanın en uzun batırma tüp tüneli Avrupa'da inşa ediliyor Tam Boyutta Gör

    Tünelin inşaası için 360 bin ton demir kullanılacak. Bu miktar Eyfel Kulesi'nde kullanılan demirin 50 katına denk geliyor. 18 km uzunluğundaki batırma tüp tünellerin deniz tabanına yerleştirilmesi için 70 kadar gemi deniz tabanını kazarak düzleştirdi ve 12 milyon metreküp toprak çıkarıldı. 

    Batırma tünel, 79 standart ve 10 özel bölümden oluşuyor. Standart bölümlerin her biri yaklaşık 217 m uzunluğa, 42 m genişliğe, 10 m yüksekliğe ve 73 bin ton ağırlığa sahip. Tünel bölümleri karada inşa edildikten sonra, bir mavna kullanılarak yerine yüzdürülüyor, ardından en sonunda suya daldırılıyor ve 40 m'ye kadar derinlikte deniz yatağına yerleştirildikten sonra üstü kapatılıyor. 

    Dünyanın en uzun batırma tüp tüneli Avrupa'da inşa ediliyor Tam Boyutta Gör

    Marmaray'da da aynı teknik kullanıldı

    Batırma tüp tünelin ülkemizdeki örneği Marmaray'da uygulandı. Sirkeci'den Üsküdara uzanan boğazın dibindeki 1.4 km kesimde bu teknik kullanıldı. Marmaray'daki tüneller 60 m derinliğiyle en derin batırma tüp tünel rekorunu elinde bulundururken, Fehmarnbelt Tüneli 18 km uzunluğuyla en uzun batırma tüp tünel rekorunu eline geçirecek.

    7 milyar euro maliyete sahip olan tünelin 2029 yılında tamamlanması ve 120 yıl faaliyet göstermesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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