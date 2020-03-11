Dünyanın ilk 240Hz oyuncu projeksiyon cihazı tanıtıldı

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Oyuncu monitörlerinde artık 200Hz üzeri tazeleme hızları aranılan bir özellik haline gelmeye başladı. Bu anlamda 200Hz ve 240Hz tazeleme hızı sunan oyuncu monitörlerine sıkça rastlıyoruz. Projeksiyon cihazı tarafında da bir hareketlilik var.

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Optoma UHD50X özellikleri ve fiyatı

Bir dönem sunum yapmak veya video izlemek gibi faaliyetler için kullanılan projeksiyon cihazları artık oyunculara da hitap etmeye başladı. Optoma firması 4K çözünürlüğü 240Hz tazeleme hızı ile yansıltabilen bir cihaz geliştirdi.

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Sektörün ilk 240Hz projeksiyon cihazı olma özelliğine sahip UHD50X modeli 4K çözünürlükte 60Hz, Full HD çözünürlükte ise 120Hz görüntü verebiliyor. Gelişmiş oyun modu ise Full HD çözünürlükte 240Hz seviyesine ulaşabiliyor. Gecikme ise 15.7 milisaniye seviyesine iniyor.

3400 ansi lümen parlaklık değerine sahip olan Optoma UHD50X modelinin lambası 15000 saat kullanılabiliyor. Motorize perdeler için 12-V tetikleyici, HDR10, 500000:1 kontrast, HDCP 2.2 destekli HDMI 2.0 çıkışı, 5W hoparlör gibi özelliklerin yer aldığı model için 1599$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://newatlas.com/home-entertainment/optoma-uhd50x-projector/

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