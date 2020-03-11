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    Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk 240Hz oyuncu projeksiyon cihazı tanıtıldı

    Projeksiyon cihazlarında da 240Hz tazeleme hızı dönemi başlıyor. Optoma UHD50X projeksiyon cihazı üst seviye oyuncu monitörlerine alternatif olmayı amaçlıyor.
    1 hf.
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    10
    Projeksiyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünyanın ilk 240Hz oyuncu projeksiyon cihazı tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Oyuncu monitörlerinde artık 200Hz üzeri tazeleme hızları aranılan bir özellik haline gelmeye başladı. Bu anlamda 200Hz ve 240Hz tazeleme hızı sunan oyuncu monitörlerine sıkça rastlıyoruz. Projeksiyon cihazı tarafında da bir hareketlilik var.

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    Optoma UHD50X özellikleri ve fiyatı

    Bir dönem sunum yapmak veya video izlemek gibi faaliyetler için kullanılan projeksiyon cihazları artık oyunculara da hitap etmeye başladı. Optoma firması 4K çözünürlüğü 240Hz tazeleme hızı ile yansıltabilen bir cihaz geliştirdi.

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    Sektörün ilk 240Hz projeksiyon cihazı olma özelliğine sahip UHD50X modeli 4K çözünürlükte 60Hz, Full HD çözünürlükte ise 120Hz görüntü verebiliyor. Gelişmiş oyun modu ise Full HD çözünürlükte 240Hz seviyesine ulaşabiliyor. Gecikme ise 15.7 milisaniye seviyesine iniyor.

    3400 ansi lümen parlaklık değerine sahip olan Optoma UHD50X modelinin lambası 15000 saat kullanılabiliyor. Motorize perdeler için 12-V tetikleyici, HDR10, 500000:1 kontrast, HDCP 2.2 destekli HDMI 2.0 çıkışı, 5W hoparlör gibi özelliklerin yer aldığı model için 1599$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://newatlas.com/home-entertainment/optoma-uhd50x-projector/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    mehmethabil 6 gün yeni yorumcu
    o seviyelere çıkması için displayport girişi yapması lazım
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    Since1903 (İlker D.) 1 hf.
    Optoma’nın 8.4 input lag değerine sahip modeli var. Madem oyunculara yönelik bir model daha yapıyorsun bunun da input lag değeri en az 8 ms seviyelerinde olmalıydı. Ayrıca artık projektörelere de HDMI 2.1 desteğinin gelişi gecikti. Bildiğim kadarıyla öyle bir model henüz yok.
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 1 hf.
    bu icadı DH ofisinde görmek isteriz..
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    kayamtky 1 hf.
    Niye sadece oyun modun da 240 hz, film modunda da olsa ne olur...
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    RAIZEN 1 hf.
    Kimse kusura bakmasın ama 4k'da 60hz vermesi hiçbir işe yaramaz. Zaten bir görüntüyü yansıtan bir tüketici 1080p'den çok yüksek bir çözünürlük isteyecektir doğal olarak. Tamamen aldatmaya yönelik bir pazarlama taktiği olarak görüyorum.
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