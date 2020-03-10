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    Honor 10X modeli 6nm Kirin 820 yonga seti ile gelebilir

    Honor markasının kısa süre sonra tanıtılması beklenen Honor 10X ve Honor 10X Pro akıllı telefon modellerinin 6nm sürecindeki Kirin 820 yonga seti ile geleceği ifade ediliyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Honor 10X modeli 6nm Kirin 820 yonga seti ile gelebilir
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    Honor markasının en beğenilen serileri arasında yer alan X modelleri bu yıl da tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Honor 10X hem serinin hem de akıllı telefon pazarının en dikkat çekici modellerinden birisi olacak.

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    Honor 10X neler sunacak?

    Gelen bilgilere göre Honor 10X modelinde Huawei’nin yeni 6nm sürecinde tasarladığı Kirin 820 yonga seti kullanılacak. Cortex-A77 çekirdeğini temel alan Kirin 820 yonga seti çift mod 5G modem ile dikkat çekiyor.

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    Pek çok 5G altyapısına uyum sağlaması amacıyla geliştirilen Kirin 820 yonga seti Honor 10X modelinin en önemli silahı olacak. Yonga setini bir süredir ABD tarafından ambargo baskısına maruz kalan TSMC üretiyor.

    5G teknolojisinin testlerden çıkıp yavaş yavaş ilk kullanım alanlarını bulmaya başladığı bir dönemde Honor 10X modeli en iyi alternatiflerden birisi olmaya çalışacak. Henüz Honor 10X için net bir çıkış tarihi mevcut değil.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/09/honor-10x-could-arrive-soon-may-feature-huaweis-kirin-820-5g-soc/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    MS4343 1 hf.
    Bazı teknoloji sitelerinde, Snapdragon 765G'yi bitirmeye geleceğinden söz edilmiş



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