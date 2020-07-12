Dünyanın ilk akıllı bebek bezi Pine Smart satışa çıktı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Pine markası ile geçtiğimiz yıl duyurusu yapılan akıllı bebek bezi Pine Smart nihayet piyasaya çıktı. Ulusal kanallarda reklamlar da dönmeye başladı.

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Pine Smart nedir?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Arkan Grup’a bağlı Pine markası mühendisleri bebek bezinde çığır açacak yeni bir teknoloji için geçtiğimiz yıllarda kolları sıvamıştı. Bu teknoloji bebeklerin idrar yolu hastalıklarını erken teşhis etmeyi amaçlıyor.

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Pine Smart bebek bezinde standart bezlerin aksine ön kısımda 2 adet solüsyon yer alıyor. Bebeğin idrarında bakteriyel kaynaklı bir enfeksiyon söz konusuysa solüsyon pembe bir renge dönüşüyor. Böylece erken tedbir alma imkanı veriyor.

Türkiye’de ve dünyada ilk olduğu ifade edilen Pine Smart bebek bezleri standart bir bebek bezi şeklinde kullanılıyor. Hali hazırda tüm ağırlık gruplarında farklı sayıda bez barındıran paketler 59.90TL fiyat etiketine sahip.

https://pinesmart.com.tr/

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