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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk akıllı bebek bezi Pine Smart satışa çıktı

    Pine Smart bebek bezi barındırdığı solüsyon sayesinde bebek çişinin bakteri barındırıp barındırmadığını gösterebiliyor. Böylece enfeksiyonlar önceden tespit edilebiliyor.
    7 sa.
    2b
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    Zamazingo
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünyanın ilk akıllı bebek bezi Pine Smart satışa çıktı

    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Pine markası ile geçtiğimiz yıl duyurusu yapılan akıllı bebek bezi Pine Smart nihayet piyasaya çıktı. Ulusal kanallarda reklamlar da dönmeye başladı.

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    Pine Smart nedir?

    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Arkan Grup’a bağlı Pine markası mühendisleri bebek bezinde çığır açacak yeni bir teknoloji için geçtiğimiz yıllarda kolları sıvamıştı. Bu teknoloji bebeklerin idrar yolu hastalıklarını erken teşhis etmeyi amaçlıyor.

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    Pine Smart bebek bezinde standart bezlerin aksine ön kısımda 2 adet solüsyon yer alıyor. Bebeğin idrarında bakteriyel kaynaklı bir enfeksiyon söz konusuysa solüsyon pembe bir renge dönüşüyor. Böylece erken tedbir alma imkanı veriyor.

    Türkiye’de ve dünyada ilk olduğu ifade edilen Pine Smart bebek bezleri standart bir bebek bezi şeklinde kullanılıyor. Hali hazırda tüm ağırlık gruplarında farklı sayıda bez barındıran paketler 59.90TL fiyat etiketine sahip.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AktifProje 7 sa. en beğenilen
    Çocuk altını doldurunca bildirim atmıyorsa gerek yok
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    Akbaba89 ( ***) 7 sa.
    Bluetoothla bez doldu diye haber verseydi :))
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    Last Troll Bender 5 sa. Akbaba89
    O da yapıldı :)



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    Source (Barış ) 7 sa.
    Habere bakmadan önce acaba hangi ülke yapmış diyordum ki bir baktım bizim ülkemizmiş, mutlu oldum. :)
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    labtek38 14 dk. (düzenlendi)
    Büyük ihtimalle nitriti veya lökositi tespit eden bir indikatör eklenmiştir. Laboratuvarlarda strip ile tespiti yapılabiliyor. Çok basit ve ucuz bir yöntem. Çocuk bezine entegre etmek çok akıllıca olmuş.
    Yanlız laboratuvar tahlilinin yerini tutmaz. En az 10 parametre kimyasal analiz mikroskobik inceleme ve gerekirse kültür ve antibiyogram gerekir. Ve erken aşamada değerler çok düşükken tespit edemeyebilir. Enfeksiyon değerleri ne kadar yükselirse tespiti o kadar kolay olur. Yani bunu evde kendiniz kullanıp sonuçtan emin olarak teşhis koyamazsınız.
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    :::Banner::: (Y A) 3 sa.
    Çok başarılı bir inovasyon gerçekten.Çocuğum yok ama olsaydı kesinlikle alırdım.Her seferinde değil ama günde 1 kere bu bezden kullanırdım.
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    palimpa (Emrah Güç) 4 sa.
    Kesinlikle çok güzel düşünülmüş. Çeken bilir derler ya. O altına kese bağlayıp beklemek hastanede tahlil için küçük bebekle o kadar zor bir şey ki. O poşetin içine denk gelmedi hadi bir daha bekle. Sürekli kullanılacağını düşünmüyorum zaten. Büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Ülkemizde yapılmış olması da ayrıca sevindirici. Tebrikler
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    Dumanus (Zeytin Dali) 4 sa.
    Bizde bu bezi kullanacak g.t yok, 5₺'ye kime satacaklarsa
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 sa. Dumanus
    Ya 5tl normal aslında. Yani bu günlük kullanımlık bir şey değil ki. Bir küçük paket alırsınız. Ayda 2 falan kullanıp bir nevi arada doktora götürme gibi değerlendirirsiniz. Bebek sahiplerinin en en büyük problemlerinden biri kaba idrar tahlili verdirmektir. Benim 2 yaşında oğlum var. 1 hafta uğraştığımızı biliyorum. Çünkü kaba yapmak istemiyor. Poşet takılıyor. O poşet düzgün durmuyor, ne zaman çiş yapacağı belli olmuyor. Normalde saatte 3 kere yapan çocuk poşet takılınca 2 saat tutuyor. Sonra bakıyorsunuz sızmış, poşet dolmamış, hadi bir daha poşet tak, 2 saat daha bekle. Ha bir de yaptıktan 20 dk içinde de teslim etmeniz gerekiyor. Yani arada kontrolde gerekiyor. Tam bir işkence. Verirsin 5 lira takarsın rahat rahat bakarsın oldu bitti. Yani günde 5 kere takmayacaksın zaten. Dediğim gibi arada tahlillik. Hatta bence eğer normal idrar tahlilindekine eş değer netlikte sonuç veriryorsa devlete ihale ile anlaşıp, özellere de gayet rahat pazarlanabilir bu bezler. Yani poşet işkencesi ile uğraşana kadar, takarsın bezi oldu bitti.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ltrg (Emin Çimen) 5 sa.
    Akilli ise kendi kendine baglasin bebegin altini.Boyle akilli bezmi olur.Bu arada bezin doluluk orani bildirim olarak gelmiyorsa napim ben o bezi.Hala bi gelistiremediler yahu.
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    carpenokte (Kenan Çakıroğlu) 5 sa. ltrg
    Dedi oturduğu sandalyeden kalkmakta zorlanan, vücudundaki tüm gözenekleri kapanmış ve apış arası kokusu tüm vücudunu sarmış insan.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 sa. ltrg
    Bence bu kadarı ebeveynlerin için yeterlidir.
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    Askaparta 5 sa.
    Uslandıran bez istiyoruz, aptal olsa da olur.
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    YoureGodDamnRight (Rıdvan ) 5 sa.
    çok başarılı buldum. zaten günlük olarak kullandığınız bez size kalmış ucuz/pahalı istediğinizi alın. baktınız bebek huzursuz, hasta mı oldu diye düşünüyorsunuz o sırada bu bezden kullanacaksınız. Hastanede idrar örneği alıp laboratuvara yollamış gibi oluyorsunuz yani. eğer doğru sonuç veriyorsa gerçekten hem anne babanın hem de doktorun işini bayağı kolaylaştıracak. tabi bez rengi değişip reaksiyon pozitif ise yine hastaneye gidip ilaç almak gerekecek ama birkaç gün önce tanı koymak bile bazen çok önemli olabiliyor.
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    colemerg30 (Baran ) 5 sa. YoureGodDamnRight
    Bencede amaç bu olmalı. Yoksa zaten bu fiyatı sebebiyle sürekli kullanılacak bi bez değil.
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    PB258 6 sa.
    Tanesi 5 tlden satılıyor bi tık pahalı mı olmuş sanki :)
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    Source (Barış ) 7 sa.
    Habere bakmadan önce acaba hangi ülke yapmış diyordum ki bir baktım bizim ülkemizmiş, mutlu oldum. :)
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    Akbaba89 ( ***) 7 sa.
    Bluetoothla bez doldu diye haber verseydi :))
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    Last Troll Bender 5 sa. Akbaba89
    O da yapıldı :)



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    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, pine smart ve
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