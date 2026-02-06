Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yurtdışından gümrüksüz alışveriş sona erdi, projeler için istisna tanındı

    Yerli firmalara adeta nefes aldıran ve gümrüksüz alışveriş dönemini bitiren düzenleme bugün itibariyle yürürlüğe girerken, teknoloji geliştiren girişimlere ise istisna tanındı.

    Teknoloji Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde en çok tartışılan konuların başında gelen ve 30 Euro gümrüksüz alışveriş dönemini tamamen sona erdiren ve tam vergiye bağlayan düzenleme bugün itibariyle uygulamaya konarken belirli şartları sağlayan projeler ise istisna kapsamında olacak.

    Eğitim projelerine istisna

    Yayınlanan genelgeye göre eğitim, bilimsel araştırma ve projelerde kullanılmak üzere sipariş verilen baskılı devre kartları, komponentsiz devre kartları, elektronik komponentler, sensörler, modüller, çipler ve benzeri parçalar bu kapsamda değerlendirilebilecek.

    Gümrüksüz alışveriş uygulamasını tamamen sona erdiren düzenleme yayınlandığında teknoloji geliştiren girişimlerin ve kurumların bu düzenlemeden olumsuz etkileneceği konusunda büyük itirazlar vardı. Ticaret Bakanlığı bu genelge ile adım atmış oldu.

    Genelgeye göre bugüne kadar uygulanan 30 Euro sınırı sadece elektronik devreler için uygulanmaya başlayacak. Kimlik no ve proje/görev belgesini ibraz eden vakıf, dernek ve eğitim kuruluşları bir takvim ayında 5 kereyi ve 30 Euroyu geçmeyecek şekilde basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında ithalat yapabilecek.
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    sabirmusti +209 Shiningeagles24 +95 Bugia +75 justmark +68 camelon +47 Mark Fisher +44 MegaWolt38 +40 xSHUJx +37 kingsix +34 dimsum +32
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    74 Kişi Okuyor (48 Üye, 26 Misafir) 15 Masaüstü 59 Mobil
    horrorshow, LockDownTR, melih2020 ve 37 üye daha okuyor
    M
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1740 kez okundu.
    41 kişi, toplam 41 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    vergi, aliexpress ve
    3 etiket daha temu Teknoloji Haberleri Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,9b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,4b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    leon: the professional 2 izle savcılık geriye dönük telefon dinlemesi yapılabilir mi rölantide egzozdan pat pat ses gelmesi internetsiz robot süpürge apartmanda kapıcı istemiyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 15 Pro
    Redmi Note 15 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX
    MSI VECTOR 16 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum