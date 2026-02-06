Yurtdışından gümrüksüz alışveriş sona erdi, projeler için istisna tanındı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Ülkemizde en çok tartışılan konuların başında gelen ve 30 Euro gümrüksüz alışveriş dönemini tamamen sona erdiren ve tam vergiye bağlayan düzenleme bugün itibariyle uygulamaya konarken belirli şartları sağlayan projeler ise istisna kapsamında olacak.

Eğitim projelerine istisna

Yayınlanan genelgeye göre eğitim, bilimsel araştırma ve projelerde kullanılmak üzere sipariş verilen baskılı devre kartları, komponentsiz devre kartları, elektronik komponentler, sensörler, modüller, çipler ve benzeri parçalar bu kapsamda değerlendirilebilecek.

Gümrüksüz alışveriş uygulamasını tamamen sona erdiren düzenleme yayınlandığında teknoloji geliştiren girişimlerin ve kurumların bu düzenlemeden olumsuz etkileneceği konusunda büyük itirazlar vardı. Ticaret Bakanlığı bu genelge ile adım atmış oldu.

Genelgeye göre bugüne kadar uygulanan 30 Euro sınırı sadece elektronik devreler için uygulanmaya başlayacak. Kimlik no ve proje/görev belgesini ibraz eden vakıf, dernek ve eğitim kuruluşları bir takvim ayında 5 kereyi ve 30 Euroyu geçmeyecek şekilde basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında ithalat yapabilecek.



