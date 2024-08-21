En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör İnşaat sahalarının vazgeçilmezi olan kazıcı yükleyiciler, yüksek gürültü seviyeleriyle çevreye ve çalışanlara olumsuz etkiler yaratıyordu. Ancak CASE Construction Equipment bu soruna yenilikçi bir çözüm getirerek sektörde bir ilke imza attı.

Dünyanın ilk elektrikli kazıcı yükleyicisi olacak

Dünyanın ilk elektrikli kazıcı yükleyicisi CASE 580EV, sıfır emisyon ve düşük gürültü seviyeleriyle inşaat sahalarını daha yaşanabilir hale getiriyor. Elektrik motoruyla çalışan 580EV, çalışırken herhangi bir zararlı gaz salımı yapmıyor. Bu sayede hava kalitesi korunuyor ve çevreye duyarlı bir inşaat süreci sağlanıyor.

Elektrikli Mercedes-Benz G-Serisi Ekim ayında Türkiye'ye geliyor 2 hf. önce eklendi

Geleneksel kazıcı yükleyicilere göre çok daha sessiz çalışan 580EV, işçilerin iş güvenliğini artırıyor ve çevreye rahatsızlık vermiyor. CASE 580EV, 400 voltluk altyapı üzerine inşa edilmiş 80 kW kapasiteli iki elektrik motoru ile geliyor.

71 kWh kapasiteli bir batarya ile eşleştirilen elektrikli kazıcı yükleyici, firmanın dizel motorlu 580SN kazıcı yükleyici modeli ile aynı çalışma kapasitesine sahip. CASE 580EV, henüz seri üretimde değil. CASE'in açıklamasına göre 580EV yıl sonuna kadar 5 adet üretilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Dünyanın ilk elektrikli kazıcı yükleyicisi CASE 580EV tanıtıldı