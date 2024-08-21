Dünyanın ilk elektrikli kazıcı yükleyicisi CASE 580EV tanıtıldı

Dünyanın ilk elektrikli kazıcı yükleyicisi olacak
Dünyanın ilk elektrikli kazıcı yükleyicisi CASE 580EV, sıfır emisyon ve düşük gürültü seviyeleriyle inşaat sahalarını daha yaşanabilir hale getiriyor. Elektrik motoruyla çalışan 580EV, çalışırken herhangi bir zararlı gaz salımı yapmıyor. Bu sayede hava kalitesi korunuyor ve çevreye duyarlı bir inşaat süreci sağlanıyor.
Geleneksel kazıcı yükleyicilere göre çok daha sessiz çalışan 580EV, işçilerin iş güvenliğini artırıyor ve çevreye rahatsızlık vermiyor. CASE 580EV, 400 voltluk altyapı üzerine inşa edilmiş 80 kW kapasiteli iki elektrik motoru ile geliyor.
71 kWh kapasiteli bir batarya ile eşleştirilen elektrikli kazıcı yükleyici, firmanın dizel motorlu 580SN kazıcı yükleyici modeli ile aynı çalışma kapasitesine sahip. CASE 580EV, henüz seri üretimde değil. CASE'in açıklamasına göre 580EV yıl sonuna kadar 5 adet üretilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.