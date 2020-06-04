Dünyanın ilk sıvı bellek soğutucusu ile tanışın

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Bilgisayar soğutma sistemleri ve çevre birimleri alanında lider firmalardan Thermaltake dünyanın ilk sıvı bellek soğutucusunu duyurdu. Soğutucu hem işlemci hem de belleği kapsayacak şekilde hazırlanmış.

Floe RC360 / RC240 özellikleri ve fiyatı

Adından da anlaşılacağı üzere Floe RC360 / RC240 sıvı soğutma sistemi iki farklı versiyon ile geliyor. Versiyonlarda fark fan sayısında gözlemleniyor. Yapı içerisinde bir su bloğu, radyatör, RGB kontrolcüsü yanında yüksek hava akımı sağlayan fan sistemleri yer alıyor.

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İşlemci su bloğu bakır plakası sayesinde ısı iletkenliğini arttırıyor. Kablolar dayanıklılık odaklı üretilmiş. Bellek su bloğunda 4 RGB şerit yer alıyor. Radyatör ise geniş plakası sayesinde ısı dağıtımını daha verimli hale getiriyor.

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Radyatör içerisinde 120mm ARGB Sync Radiator fanı kullanılmış. Oldukça verimli olan fan üzerinde 16.8 milyon renk destekli RGB halka, hidrolik rulman ve 9 adet adreslenebilir LED yer alıyor. Fan 5V RGB destekli anakartlarla uyumlu.

Soğutucu iki fan versiyonu ile geliyor. Floe RC360 versiyonunda 3 adet ARGB fan yer alıyor. RC240 versiyonunda ise 2 adet ARGB fan mevcut. Resimde görülen TOUGHRAM RC bellek modülleri ise ayrı satılıyor.

ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, Biostar VIVID LED DJ ve ASRock Polychrome yazılımları ile uyumlu olan Floe RC360 / RC240 soğutucular için henüz bir fiyat belirlenmedi.

https://www.techpowerup.com/268018/thermaltake-launches-the-worlds-first-cpu-memory-aio-liquid-cooler

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