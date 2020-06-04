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    Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk sıvı bellek soğutucusu ile tanışın

    ThermalTake markası işlemci ve bellek için sıvı soğutucuları bir araya getirerek bir ilke imza attı. Floe RC360 ve RC240 sıvı soğutucular verimliliğe odaklanıyor.
    19 sa.
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    11
    Soğutucular / Fanlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünyanın ilk sıvı bellek soğutucusu ile tanışın
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    Bilgisayar soğutma sistemleri ve çevre birimleri alanında lider firmalardan Thermaltake dünyanın ilk sıvı bellek soğutucusunu duyurdu. Soğutucu hem işlemci hem de belleği kapsayacak şekilde hazırlanmış.

    Floe RC360 / RC240 özellikleri ve fiyatı

    Adından da anlaşılacağı üzere Floe RC360 / RC240 sıvı soğutma sistemi iki farklı versiyon ile geliyor. Versiyonlarda fark fan sayısında gözlemleniyor. Yapı içerisinde bir su bloğu, radyatör, RGB kontrolcüsü yanında yüksek hava akımı sağlayan fan sistemleri yer alıyor.

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    İşlemci su bloğu bakır plakası sayesinde ısı iletkenliğini arttırıyor. Kablolar dayanıklılık odaklı üretilmiş. Bellek su bloğunda 4 RGB şerit yer alıyor. Radyatör ise geniş plakası sayesinde ısı dağıtımını daha verimli hale getiriyor.

    Dünyanın ilk sıvı bellek soğutucusu ile tanışın
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    Radyatör içerisinde 120mm ARGB Sync Radiator fanı kullanılmış. Oldukça verimli olan fan üzerinde 16.8 milyon renk destekli RGB halka, hidrolik rulman ve 9 adet adreslenebilir LED yer alıyor. Fan 5V RGB destekli anakartlarla uyumlu.

    Soğutucu iki fan versiyonu ile geliyor. Floe RC360 versiyonunda 3 adet ARGB fan yer alıyor. RC240 versiyonunda ise 2 adet ARGB fan mevcut. Resimde görülen TOUGHRAM RC bellek modülleri ise ayrı satılıyor.

    ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, Biostar VIVID LED DJ ve ASRock Polychrome yazılımları ile uyumlu olan Floe RC360 / RC240 soğutucular için henüz bir fiyat belirlenmedi.



    https://www.techpowerup.com/268018/thermaltake-launches-the-worlds-first-cpu-memory-aio-liquid-cooler Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Hobar (Emrah Karaçam) 19 sa. en beğenilen
    Bellek soğutucusu kadar yalan dolan bir şey yok. Sırf şekil olsun diye yapılıyor. Yüksek frekanslı ramler bile soğutucusunu sökünce ısınmıyor. Markalı pc lerin hiçbirinin raminde soğutucu yok.
    Bellek soğutucusu kadar yalan dolan bir şey yok. Sırf şekil olsun diye yapılıyor. Yüksek frekanslı ramler bile soğutucusunu sökünce ısınmıyor. Markalı pc lerin ...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    taharetmusluğu_ 9 sa.
    Boşa para harcamak mı istiyorsunuz tam size göre
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 14 sa.
    2gün sonra corsair'de geride kalmaz yapar fais fiyata kitler herkese.
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    kankixx123 (Samet Biçer) 11 sa. Hakimutata Insane
    Corsair custom sıvı soğutma yapmıyor ki



    En büyük rakibi EK. O da yaptı diye biliyorum.
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    evlbleef 17 sa.
    Sıvı soğutmalı PSU'yu gördükten sonra bunlara şaşırmıyorum artık.
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    FoBç (Fırat Orak) 17 sa. yeni yorumcu
    Hiç gerek yok işte onu takınca diyeceklerki bak adam ram için bile sıvı soğutma almış bir de pavyon gibi rgb döşemişler ne gerek var böyle şeylere
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    osmanucdal 18 sa. yeni yorumcu
    şowdan başka bir şey degil bu ya
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    fhrstw 18 sa.
    Ram soğutucusu ilk çıktığında kim alır ki demiştim şimdi yıllar sonra yine aynı noktadayım.
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    Hobar (Emrah Karaçam) 19 sa. en beğenilen
    Bellek soğutucusu kadar yalan dolan bir şey yok. Sırf şekil olsun diye yapılıyor. Yüksek frekanslı ramler bile soğutucusunu sökünce ısınmıyor. Markalı pc lerin hiçbirinin raminde soğutucu yok.
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