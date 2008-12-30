Dünyanın melez depolama teknolojili ilk mini bilgisayarı; MSI U115

Son günlerini yaşadığımız 2008 yılında teknoloji dünyasına damga vuran ürünlerin başında hiç şüphe yok ki netbook bilgisayarlar gelmekte. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Asus'un Eee PC serisi ile kullanıcıların karşısına çıkan, bugün gelinen noktada ise sektör devi pek çok firmanın üretimine başladığı maliyet odaklı mini-bilgisayar bilgisayar fırtınası önümüzdeki yılda etkisini hissettirecek gibi görünüyor. Zira devam eden küresel mali krize paralel olarak maliyet avantajıyla yeni yılda da yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen netbook çözümlerinin zamanla "mevcut" dizüstü bilgisayarlarını yerini alacağı yönünde önemli öngörüler de sektör içi analistler tarafından zaman zaman dile getirilmekte.

Satışa sunulan netbook modellerinin çok büyük bir kısmında Intel'in Atom platformu kullanılmakta. C7 ve Nano işlemcileriyle varlığını hissettiren ve etkili olmak isteyen VIA'ya rağmen %85-90'a varan pazar payı ile Intel'in netbook dünyasına yön verdiğini görüyoruz. AMD ise henüz netbook pazarına yönelik ultra-düşük güç tüketimli işlemci ve/veya platform çözümleri sunabilmiş değil. Fakat firmanın geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Analist Günü etkinliğinde açıklanan yol haritası, önümüzdeki yıl için netbook pazarına yönelik çözümler hazırlanacağı yönünde önemli işaretler içermekte. Tek çekirdekli işlemcilerin kullanıldığı mini bilgisayarlarda depolama çözümü olaraksa modeline göre SSD veya sabit disk teknolojisine yer veriliyor.

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Pazara sunulan ilk netbook modellerinde depolama çözümü olarak flash bellek teknolojisini esas alan katı hâl disklerine yani SSD'lere yer verilmişti. Sabit disklerle kıyaslandığında henüz emekleme aşamasında olan SSD teknolojisi, düşük güç tüketimi, hafif ve ince yapısı, sessiz çalışması ve hareketli parça içermemesi gibi avantajlarla taşınabilirliğin ön plana çıktığı netbook bilgisayarlar için oldukça ideal görünüyor. Tabii hemen her yeni teknolojide olduğu gibi SSD'ler için de üretim maliyetleri önemli bir sorundu. İşte bu sebeple endüstrinin beğenisine sunulan ilk netbook modellerinde 4GB gibi günümüz kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılama noktasında sıkıntı yaratması muhtemel kapasitelerde SSD'ler kullanılabiliyordu.

Katı hâl diskleriyle yaşanan bu sıkıntıyı sistem üreticileri sabit disk kullanımına dönerek aşma yolunu seçerken 80GB, 120GB ve 160GB gibi farklı kapasitelerde sabit diskler netbook modellerinde kullanılmaya başlandı. Maliyet ve kapasite avantajına sahip olan sabit disklerle birlikte netbook pazarında depolama özellikleri açısından iki farklı model grubu oluştuğunu da söyleyebiliriz. İşlemci, yonga seti ve entegre grafik işlemci özellikleriyle ortak pek çok detaya sahip olan mini bilgisayarların bir kısmında depolama için katı hâl diski diğer bir kısmında ise sabit disk kullanılıyor. Wind serisi ile netbook pazarına giriş yapan MSI'ın duyurduğu yeni bir model ise melez yapısı ile türünün ilk örneği olarak dikkat çekecek gibi görünüyor.

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MSI'ın U115 isimli yeni netbook modeli, melez (Hybrid) yapısı ile öne çıkıyor. Depolama için SSD veya sabit disk kullanan netbook bilgisayarların aksine firmanın yeni modeli, SSD ve sabit disk teknolojisini aynı çatı altında bir araya getiren alt yapısıyla merak uyandırıyor. U115 üzerinde işletim sistemi (Windows XP Home) için ana disk olarak SSD, müzik, resim ve film gibi diğer verilerin depolanması içinse yüksek kapasiteli bir sabit disk bulunuyor. Ayrıca hem SSD hem de sabit disk için kullanıcılara iki farklı depolama alternatifi sunuluyor. Zira SSD için 8GB veya 16GB, sabit disk içinse 120GB veya 160GB'lık modeller tercih edilebiliyor. Melez yapısı ile türünün ilk örneği olduğu belirtilen U115'e Atom Z530 (1.6GHz) güç veriyor.

Tasarım özellikleri açısından Wind serisinin karakteristik çizgilerini koruyan MSI Wind U115'de 1024 x 600 çözünürlüğünü destekleyen 10-inç boyutunda LCD ekran bulunuyor. 1GB'lık (DDR2-533MHz) sistem belleğine sahip olan netbook, 3 veya 6 hücreli pil ile konfigüre edilebiliyor. Ağırlığının 1 Kg civarında olduğu belirtilen yeni model, WiFi ve ethernet bağlantılarına da destek veriyor. Intel tabanlı entegre grafik işlemciyle gelen U115'de ayrıca 1.3/2.0 MP çözünürlüğünde dahili internet kamerası ve çok formatlı kart okuyucusuna da yer verilmiş. Opsiyonel olarak Bluetooth desteğine de sahip olacak melez yapılı yeni netbook modelinin Ocak ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenirken, fiyatı hakkında açıklama yapılmadı.