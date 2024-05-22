e-Devlet’a Kaza Tutanağı özelliği geldi: Artık kağıt, kalemle uğraşmak yok!

- Artık kaza tutanağı için kağıt ve kaleme gerek yok
- e-Devlet’te kaza tutanağı oluşturma nasıl yapılır?
- e-Devlet kaza tutanağı özelliği hangi kazalarda kullanılır?
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Artık kaza tutanağı için kağıt ve kaleme gerek yok
e-Devlet’te eklenen Kaza Tutanağı özelliği sayesinde, kağıt ve kalem kullanmadan kendi kaza tutanağınızı hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu tutanaklar anında Sigorta Bilgi Merkezi sistemine iletiliyor. Böylelikle sigorta süreci daha hızlı şekilde ilerliyor. Kazaya karışan kişilerin sigorta şirketlerini araması ve tutanağı şirketlere iletmesi gerekmeden tüm süreci e-Devlet uygulaması üzerinden tamamlayabiliyor.
e-Devlet’te kaza tutanağı oluşturma nasıl yapılır?
- Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.
- E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne “Kaza Tutanağı” yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklıyoruz.
- "Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçiyoruz.
- Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini giriyoruz.
- Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlıyorsunuz.
- Kaza fotoğraflarını dosyaya ekliyoruz.
- Sigorta bilgilerini giriyoruz.
- Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılıyor.
e-Devlet kaza tutanağı özelliği hangi kazalarda kullanılır?
Aşağıdaki durumlarda e-Devlet'in kaza tutanağı özelliğini kullanabilirsiniz:
- 2 aracın kazaya dahil olduğu
- Alkol veya uyuşturucu kullanımı yok ise
- Ölüm veya yaralanma bulunmuyor ise
- Trafik sigortanız aktifse
- Araç, kamu kurum ve kuruluşlarına ait değil ise
- Kamu malına veya 3. kişiye zarar verilmemiş ise
- Araç sayısı 1'den fazla ise
- Sürücü belgeniz var ve araç cinsine uygun ise e-Devlet'in kaza tutanağı oluşturma özelliğini kullanabilirsiniz.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.