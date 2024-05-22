e-Devlet’a Kaza Tutanağı özelliği geldi: Artık kağıt, kalemle uğraşmak yok!

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Tam Boyutta Gör E-Devlet’in mobil uygulaması güncellendi ve e-Devlet’e “Kaza Tutanağı” hizmeti eklendi. e-Devlet’in iOS ve Android platformlarındaki mobil uygulamasını kullanarak kaza tutanağı oluşturabileceksiniz.

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Artık kaza tutanağı için kağıt ve kaleme gerek yok

e-Devlet’te eklenen Kaza Tutanağı özelliği sayesinde, kağıt ve kalem kullanmadan kendi kaza tutanağınızı hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu tutanaklar anında Sigorta Bilgi Merkezi sistemine iletiliyor. Böylelikle sigorta süreci daha hızlı şekilde ilerliyor. Kazaya karışan kişilerin sigorta şirketlerini araması ve tutanağı şirketlere iletmesi gerekmeden tüm süreci e-Devlet uygulaması üzerinden tamamlayabiliyor.

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e-Devlet’te kaza tutanağı oluşturma nasıl yapılır?

Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor. E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne “Kaza Tutanağı” yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklıyoruz. "Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçiyoruz. Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini giriyoruz. Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlıyorsunuz. Kaza fotoğraflarını dosyaya ekliyoruz. Sigorta bilgilerini giriyoruz. Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılıyor.

e-Devlet kaza tutanağı özelliği hangi kazalarda kullanılır?

Aşağıdaki durumlarda e-Devlet'in kaza tutanağı özelliğini kullanabilirsiniz:

2 aracın kazaya dahil olduğu

Alkol veya uyuşturucu kullanımı yok ise

Ölüm veya yaralanma bulunmuyor ise

Trafik sigortanız aktifse

Araç, kamu kurum ve kuruluşlarına ait değil ise

Kamu malına veya 3. kişiye zarar verilmemiş ise

Araç sayısı 1'den fazla ise

Sürücü belgeniz var ve araç cinsine uygun ise e-Devlet'in kaza tutanağı oluşturma özelliğini kullanabilirsiniz.

e-Devlet Reference Ücretsiz 79 MB

https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.turkiye.edevlet.kapisi

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e-Devlet’a Kaza Tutanağı özelliği geldi: Artık kağıt, kalemle uğr