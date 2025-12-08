Trafik kazası tutanağı artık e-Devlet’te: Nasıl yapılır?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Maddi hasarlı trafik kazalarında tutanak süreci dijitale aktarılarak kolaylaştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin yeni hizmeti sayesinde sürücüler, kaza sonrası anlaşma sağladıkları durumlarda tutanak işlemlerini doğrudan e-Devlet Kapısı mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor. Tüm süreç e-Devlet üzerinden yapıldığı için kağıt tutanağa veya kolluk kuvvetlerine gerek kalmıyor.

Trafik kazalarında tutanak karmaşasına son

Yeni sistem, kaza sonrası yapılması gereken işlemleri tek bir mobil arayüze taşıyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan duyuruda, “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı” hizmetinin e-Devlet uygulamasına eklendiği belirtildi. Sürücüler artık polis veya jandarmayı beklemeden, karşılıklı anlaşmaları halinde tutanağı dijital ortamda hazırlayıp olay yerinden ayrılabiliyor. Bu yöntem hem yoğun trafik içinde yaşanan beklemeleri azaltıyor hem de kazaların daha hızlı kayıt altına alınmasını sağlıyor.

Hizmet, e-Devlet’in Sigorta Bilgi ve Gözetim (SBG) sistemiyle entegre çalışıyor. Böylece kullanıcılar oluşturdukları tutanaklara anında erişebiliyor ve tüm kayıtlar sigorta şirketleri tarafından doğrudan görüntülenebilir hale geliyor

e-Devlet’te Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı nasıl kullanılır?

Trafik kazasına karışan iki sürücü e-Devlet Kapısı’ndaki “Kaza Tutanak Hizmeti”ne giriş yapar.

Sürücülerden biri “Yeni Tutanak Oluştur”, diğeri ise “Yeni Tutanağa Dahil Ol” seçeneğini seçer.

Her iki sürücü de araç bilgilerini sisteme girer.

Kazaya ait en az 4, en fazla 8 fotoğraf uygulamaya yüklenir.

Kazanın meydana geldiği konum harita üzerinden doğrulanır.

Her iki sürücü de araçlarının ilk darbe aldığı noktayı işaretler.

Tutanak, sürücüler tarafından karekod aracılığıyla eşleştirilir.

Kaza anı uygulama içinde görselleştirilir ve süreç ilerletilir.

“Tutanağı onayla” seçeneğiyle işlem tamamlanır.

