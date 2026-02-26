Ölümlü Xiaomi kazasında rapor açıklandı: Kaza sonrası kapılar açılamadı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Xiaomi marka bir aracın Chengdu’da karıştığı ölümcül kaza ve yangına ilişkin soruşturma sonuçları açıklandı. Çinli ekonomi dergisi Caixin’in ulaştığı adli rapora göre araç çarpışma anında 167 km/s hızla seyrediyordu. Düşük voltaj sisteminin devre dışı kalması nedeniyle kapılar açılamadı ve sürücü araçtan çıkamadı.

13 Ekim 2025’te meydana gelen kazada, 31 yaşındaki sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün kullandığı Xiaomi araç, Chengdu’daki Tianfu Avenue South’ta başka bir otomobile çarptıktan sonra orta refüjü aşarak alev aldı.

Raporda güvenlik açısından en dikkat çekici bulgu, çarpışmanın düşük voltaj sistemini devre dışı bırakması nedeniyle kapıların dışarıdan açılamaması oldu. Araçta dış kapı açma düğmeleri elektrikliydi ve güç kesildiğinde devre dışı kaldı. Acil durumda çalışabilecek bağımsız mekanik bir dış kapı kolu bulunmadığı belirtildi.

Olay yerine gelen görgü tanıkları, kazadan sonraki beş dakika içinde aracın üç kez alev aldığını aktardı. Çevredeki kişiler sürücüyü kurtarmaya çalıştı ancak kapılar içeriden ve dışarıdan açılamadı. Bir kişi kapıyı zorla çekmeye çalışırken geriye savruldu. Başka bir kişi camı kırarak iç kapı koluna ulaştı ancak kapının yine açılmadığını, hemen ardından aracın altından boğuk bir patlama sesi geldiğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Habere göre aracın içerisinde acil durum mekanik kapı kolları bulunuyor ancak bu kolların konumu, dışarıdan ulaşmak için kolun camdan tamamen içeri uzatılmasını gerektiriyor.

Bu olay, 2025 yılı içinde yaşanan üçüncü Xiaomi araç yangını oldu. Mart 2025’te Anhui eyaletinin Tongling kentinde meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybettiği Xiaomi SU7 kazasında da çarpışma sonrası kapıların açılmaması tartışma konusu olmuştu.

Yaşanan gelişmeler üzerine Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, kapı kollarına yönelik yeni zorunlu güvenlik standartları hazırladı. Ocak ayında onaylanan düzenlemeye göre tüm araçlarda, batarya arızası veya termal kaçak durumunda dahi çalışabilecek mekanik kapı kolları bulunması gerekecek. Üreticilere yeni modeller için 2027’ye, mevcut modeller için ise 2029’a kadar süre tanındı.

Kazaya ilişkin resmi rapor, sorumluluğu tamamen sürücüye yükledi. Ancak ailenin avukatı, çarpışmanın nedeni ile çarpışma sonrası aracın güvenlik sistemleri arasında ayrı değerlendirme yapılması gerektiğini savundu. Aile ayrıca kazadan önce fren sisteminde anormallik veya kontrol kaybı yaşanıp yaşanmadığının da araştırılmasını talep ediyor.

