Makyajlı Hyundai Tucson Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

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29 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de satışa sunulması planlanan makyajlı Hyundai Tucson, beklenenden erken geldi. Yeni Hyundai Tucson fiyatı 1.820.000 TL'den başlıyor. Tucson, 1.6 T-GDI ve 1.6 CRDI motorlarla satılmaya devam ediyor.

Yeni Hyundai Tucson fiyat listesi 🚗(Mayıs 2024) Versiyon Fiyat 1.6 T-GDI Comfort 4X2 DCT Benzin 1.820.000 TL 1.6 T-GDI Prime Plus 4X2 DCT Benzin 1.950.000 TL 1.6 T-GDI Elite Plus 4X4 DCT Benzin 2.290.000 TL 1.6 CRDI Prime 4X2 DCT Dizel 1.950.000 TL 1.6 CRDI Elite 4X2 DCT Dizel 2.135.000 TL 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT Dizel 2.375.000 TL

Yenilenen Hyundai Tucson, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Makyajlı Hyundai Tucson'un dış tasarımı eskisiyle aynı görünse de dikkatli bakıldığında panjur tasarımının ve entegre ışık imzasının güncellendiği görülebiliyor. Ayrıca, alt tampondaki gri koruma plakasının da SUV modeli olduğundan daha geniş gösterdiği söylenebilir. Yan tarafta yeni jant tasarımıyla güncellendiğini belli eden modelin arkasında da yenilenen ışık imzası dikkat çekiyor.

Tucson'un iç mekanı da markanın yeni modelleriyle uyumlu olacak biçimde elden geçirilmiş. Üç kollu tasarıma sahip sade direksiyon simidinin hemen arkasında 12.3'er inçlik ekranlardan oluşan kavisli panel bizleri karşılıyor. Bir bütün şeklinde tasarlanan ince havalandırma menfezlerinin altında ise fiziksel tuşlar ve yeni klima kontrol paneli yer alıyor. Koreli üreticinin eskiye nazaran daha fazla fiziksel kontrollere yer vermiş olması da son derece dikkat çekici.

Otomotivdeki son moda ile uyumlu olarak Tucson'daki vites kontrolleri de direksiyon kolonuna taşınmış. Bu sayede orta konsolda daha fazla yer açılırken, bu alanda büyük bir kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve iki adet bardaklık hemen göze çarpıyor. Buna ek olarak, görsellerden anlaşıldığı kadarıyla konsol, kapı panelleri ve koltuklarda kullanılan malzemeler de oldukça kaliteli görünüyor.

Tam Boyutta Gör Makyajlanan Tucson'un giriş seviyesinde 12.3 inç renkli LCD gösterge bilgi ekranı, 12.3 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto, 6 hoparlörlü ses sistemi, kumaş koltuklar, çift bölgeli elektronik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, yağmur sensörü, 18 inç alaşım jantlar, LED ön farlar, orta konsol hava yastığı, geri görüş kamerası, hız sabitleyici, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı, ön çarpışma önleme asistanı gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

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Üst seviyelere doğru çıkıldıkça 19 inç jantlar, krom koyu ön ızgara paneli, LED arka lamba kombinasyonu, akıllı bagaj kapağı, sunroof, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, üç bölgeli klima, vites kulakçıkları, ısıtmalı deri direksiyon, ön-arka koltuk ısıtma, ön koltuklarda bel desteği, elektrikli ön koltuklar, deri koltuk döşemeleri, kablosuz şarj sistemi ve direksiyona entegre vites kolu gibi özellikler devreye giriyor.

Yan park sensörleri, kör nokta görüntüleme sistemi, 360 derece çevre görüş sistemi, arka park çarpışma asistanı, güvenli çıkış uyarı sistemi, dur ve kalk özellikli akıllı hız sabitleyici, ön çarpışma önleme asistanı (kavşak dönüş destekli), kör nokta çarpışma önleme asistanı, arka çapraz çarpışma önleme sistemi, Krell premium ses sistemi, hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli yolcu koltuğu, ön koltuk soğutma ve projeksiyon tipi LED akıllı ön far sistemi gibi özellikler ise en üst donanım seviyesinde yer alıyor.

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Yeni Hyundai Tucson Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri