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    Makyajlı Hyundai Tucson Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

    Gövde tasarımında hafif dokunuşlar yapılan makyajlı Hyundai Tucson'un iç mekanında ise diğer güncel modellere doğru uzanan kapsamlı bir geçiş karşımıza çıkıyor. 

    29 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de satışa sunulması planlanan makyajlı Hyundai Tucson, beklenenden erken geldi. Yeni Hyundai Tucson fiyatı 1.820.000 TL'den başlıyor. Tucson, 1.6 T-GDI ve 1.6 CRDI motorlarla satılmaya devam ediyor.

    Yeni Hyundai Tucson fiyat listesi 🚗(Mayıs 2024)
    Versiyon Fiyat
    1.6 T-GDI Comfort 4X2 DCT Benzin 1.820.000 TL
    1.6 T-GDI Prime Plus 4X2 DCT Benzin 1.950.000 TL
    1.6 T-GDI Elite Plus 4X4 DCT Benzin 2.290.000 TL
    1.6 CRDI Prime 4X2 DCT Dizel 1.950.000 TL
    1.6 CRDI Elite 4X2 DCT Dizel 2.135.000 TL
    1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT Dizel 2.375.000 TL

    Yenilenen Hyundai Tucson, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Hyundai Tucson Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Makyajlı Hyundai Tucson'un dış tasarımı eskisiyle aynı görünse de dikkatli bakıldığında panjur tasarımının ve entegre ışık imzasının güncellendiği görülebiliyor. Ayrıca, alt tampondaki gri koruma plakasının da SUV modeli olduğundan daha geniş gösterdiği söylenebilir. Yan tarafta yeni jant tasarımıyla güncellendiğini belli eden modelin arkasında da yenilenen ışık imzası dikkat çekiyor.

    Tucson'un iç mekanı da markanın yeni modelleriyle uyumlu olacak biçimde elden geçirilmiş. Üç kollu tasarıma sahip sade direksiyon simidinin hemen arkasında 12.3'er inçlik ekranlardan oluşan kavisli panel bizleri karşılıyor. Bir bütün şeklinde tasarlanan ince havalandırma menfezlerinin altında ise fiziksel tuşlar ve yeni klima kontrol paneli yer alıyor. Koreli üreticinin eskiye nazaran daha fazla fiziksel kontrollere yer vermiş olması da son derece dikkat çekici.

    Otomotivdeki son moda ile uyumlu olarak Tucson'daki vites kontrolleri de direksiyon kolonuna taşınmış. Bu sayede orta konsolda daha fazla yer açılırken, bu alanda büyük bir kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve iki adet bardaklık hemen göze çarpıyor. Buna ek olarak, görsellerden anlaşıldığı kadarıyla konsol, kapı panelleri ve koltuklarda kullanılan malzemeler de oldukça kaliteli görünüyor.

    Yeni Hyundai Tucson Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Makyajlanan Tucson'un giriş seviyesinde 12.3 inç renkli LCD gösterge bilgi ekranı, 12.3 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto, 6 hoparlörlü ses sistemi, kumaş koltuklar, çift bölgeli elektronik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, yağmur sensörü, 18 inç alaşım jantlar, LED ön farlar, orta konsol hava yastığı, geri görüş kamerası, hız sabitleyici, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı, ön çarpışma önleme asistanı gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

    Üst seviyelere doğru çıkıldıkça 19 inç jantlar, krom koyu ön ızgara paneli, LED arka lamba kombinasyonu, akıllı bagaj kapağı, sunroof, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, üç bölgeli klima, vites kulakçıkları, ısıtmalı deri direksiyon, ön-arka koltuk ısıtma, ön koltuklarda bel desteği, elektrikli ön koltuklar, deri koltuk döşemeleri, kablosuz şarj sistemi ve direksiyona entegre vites kolu gibi özellikler devreye giriyor.

    Yan park sensörleri, kör nokta görüntüleme sistemi, 360 derece çevre görüş sistemi, arka park çarpışma asistanı, güvenli çıkış uyarı sistemi, dur ve kalk özellikli akıllı hız sabitleyici, ön çarpışma önleme asistanı (kavşak dönüş destekli), kör nokta çarpışma önleme asistanı, arka çapraz çarpışma önleme sistemi, Krell premium ses sistemi, hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli yolcu koltuğu, ön koltuk soğutma ve projeksiyon tipi LED akıllı ön far sistemi gibi özellikler ise en üst donanım seviyesinde yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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