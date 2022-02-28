E-ticaret sitelerinde SEO'nun önemi?

Tam Boyutta Gör

E-Ticaret ülkemizde ve dünyada yükselen pazar hacmi ile birlikte çok popüler bir hal almıştır. Basit tanımı olarak, herhangi bir mahalle esnafından alınan ürünün dijital ortamda satın alınması veya satılmasına E-Ticaret denir. E-Ticaretin günümüzde bu kadar popüler hale gelmesinin en önemli sebebi ise temelde iyi çekilmiş,kaliteli ürün fotoğrafları olması yeterlidir.

E-Ticaret SEO Nedir?

SEO türkçe açılımıyla, Arama Motoru Optimizasyonu büyük çaplı arama motorlarında(Google,Yandex,Bing vb.) görünürlüğü arttırmak ve sıralama sonuçlarında üst sıraları hedeflemek amacıyla yapılan çalışmalardır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde, web siteleri kullanıcıların arama sonuçlarında daha sık olarak karşılarına çıkmaktadır. SEO çalışmalarının temel de amacı budur.

Tam Boyutta Gör

E-Ticaret SEO ise benzer yol haritasını baz alarak kullanıcıların arama sonuçlarında, satış odaklı çalışmaların yapılmasıyla oluşmaktadır. Yapılan çalışmalar temel SEO çalışmalarından biraz farklı olarak ilerlemektedir.

E-Ticaret SEO çalışmalarında ürün görselleri çok büyük rol oynamaktadır. Kullanıcıların satın alma davranışlarında çok etkili olan unsurlardan güven,istek ve estetik güzelliği kullanıcılarda uyandırmak ve onları satın almaya eylemine sürüklemek adına çok büyük önem taşımaktadır.

Dijital dünyada en önemli sorunlardan birisi olan güven E-Ticaret SEO çalışmalarında da odak noktalardan birisidir. Kullanıcıların satın alma eylemlerini tamamlanmalarında güven ana maddedir. Bu sebeple dünyada birçok büyük çaplı E-Ticaret pazar yeri(Amazon, Aliexpress, Alibaba, Etsy) ve ülkemizde E-Ticaret denince akla gelen ilk pazar yeri ismi olan Trendyol, kullanıcılarına satın alımlarında güven beklentisini karşılamak adına, resimli hatta videolu ürün yorumları desteğini pazar yerlerine entegre ettiler. Bu sayede dijital ortamda bulunan güven ve güvenme sorunu bir nebze olsun aşılmış oldu.

E-Ticaret Sitelerinde SEO Çalışmaları Nelerdir?

İşletmelerin ister dijital ortamda isterse de yüz yüze olarak temel hedefleri varlıklarını sürdürecek ve yapılan işten kar edecek düzeyde satış yapmaktadır. Her işletme için temel hedef budur.

Dijitalde satış yapan işletmeler için etkili olacak temel çalışmaları listeleyecek olursak,

Ürün Görselleri,

Detaylı ve SEO uyumlu yazılmış ürün açıklamaları,

Canonical Tag kullanımı,

Yapısal Veri İşaretlemeleri,

UI/UX tasarımlarının üst seviyede olması

Tam Boyutta Gör

Ürün Görselleri

E-Ticaret pazar yerlerinde veya web sitesi üzerinden yapılan satışlarda kullanıcıların satın alma davranışlarını etkileyen en önemli unsurlardan birinin güven olduğundan bahsetmiştik.

Işık açısı iyi ayarlanmış, ters ışıkta kalınmayan, ürünün bütün özelliklerinin net ve sade şekilde ortada göründüğü görseller kullanıcı satın alımlarında büyük rol oynamaktadır.

Google arama ağında resim sertifikası edinmek(yapısal veri İşaretleri) görsel arama sonuçlarında veya Google Lens üzerinden resimli aramalarda gözükmenizde büyük rol oynamaktadır.

Google Lens aramalarında doğrudan yüklenen resim ürün odaklı olacağından, aslında aramalardan doğrudan müşteri portföyünden yani hedef kitleniz üzerinden gelmektedir.

Ürün Açıklamaları

Ürün açıklamaları arama sonuçlarında trafiğin geldiği en önemli noktalardandır. E-Ticaret sitelerinde bütün içerik, ürün açıklamaları kısımlarında olduğundan arama motorlarının ürünleriniz hakkında bilgileri öğreneceği en büyük nokta burasıdır.

Bu alanın özgün,kopya(duplicate) olmadan, detaylı ve SEO uyumlu olması gerekmektedir. Kopya olması arama sonuçlarında sıralamanızı doğrudan olumsuz olarak etkileyecektir. Sebebi Google her web sitesinin özgün ve kendine ait bir değer, içeriği olmasını ister. Bu nedenle kopya içerikleri cezalandırma konusunda oldukça acımasızdır.

SEO uyumlu açıklamaların önemi ise Googlebot taramalarında zaten dar bir alan olması sebebiyle bu kısımda belirli anahtar kelimelerin ürün açıklamalarında geçirilmesi çok olumlu olacaktır.

Canonical Etiketi Kullanımı

Canonical çok teknik bir yapıdır. Doğru kullanılması çok olumlu sonuçlar doğuracağı gibi yanlış kullanımı da çok fazla olumsuz durum oluşturacaktır. Canonical en basit hali ile benzer sayfaların aslında referansının neresi olduğunu, bütün benzer sayfaların aslında nereden türediğini ve Googlebot taramalarında hangi sayfanın baz alınması gerektiğini Googlebot algoritmalarına iletimini sağlayan bir etiket yapısıdır.

Her web sayfasının canonical etiketi olmalıdır. Özellikle E-Ticaret siteleri gibi birbirine çok benzer sayfa tasarımları bulunduran web sitelerinde bu etiket hayat kurtarır. E-Ticaret sitelerinde bulunan ürün sayfalarında canonical etiketi bulunduğu sayfanın url adresini birebir olarak göstermelidir. Aksi takdirde canonical yapısı doğru olarak kurgulanmadığından, kopya içerik problemi ile web siteleri karşı karşıya kalabilir.

Örnek canonical kullanımı,

<link rel="canonical" href="https://www.domainadi.com/" />

Yapısal Veri İşaretlemeleri

Google arama sonuçlarında karşımıza bazen 5 yıldız,4 yıldız gibi sonuçlar gösterilir. Bu ve buna benzer birçok yapıya yapısal veri işaretlemeleri sayesinde ulaşılır. Bu işaretler,kullanıcıların ürünler hakkında daha fazla özelleştirilmiş bilgiler görmesini ve arama motorlarına içeriklerinizin, ürünleriniz hakkında daha fazla bilgi vermek adına çok önemli yapılardır. Bu yapılar sayesinde Google algoritmaları içerikleri daha detaylı ve kolay analiz edip, sıralama sonuçlarında daha efektif davranırlar.

yapısal veri işaretlemesi kullanmanın bir diğer güzel yanı ise sıralama sonuçlarında daha büyük alan kaplamaktadır. Yapısal veri işareti olmayan bir web sitesi 2 birim alan kaplarken, yapısal veri işareti olan bir web sitesi 4 birim alan kaplamaktadır. Bunun sebebi yapısal veri işaretlemelerini arama sonuçlarında gösterilirken ekstra alan katmaktadır. Kullanıcıların tıklama eylemlerinde 4 birimlik alan her zaman daha çok dikkat çekeceğinden tıklama eylemi de daha yüksek olacaktır.

UI/ UX Tasarımı

UI user interface, türkçe karşılığı ile kullanıcı arayüzü, UX ise user experience, türkçe karşılığı kullanıcı deneyimi olmaktadır. Google kullanıcılarının web sitelerine girdiklerinden aradıkları konuyu kolay bulmalarını ve bulurken çeşitli hatalar,zorluklar ile karşılaşmalarını istemez. Bunun sebebi Google bir web sitesine giren kullanıcının o web sitesinde aradığını bulamayacağına karar verip, siteyi terk etmesini istemez. Bunu sağlayan siteler için ise Hemen Çıkma Oranı(Bounce Rate) adını verdiği bir kriterler sınar.

Bu kriter kullanıcıların siteye girip, ilk birkaç saniye içerisinde aradıklarını bulmamalarına veya site tasarımını beğenmedikleri için çıkma eylemi gösterdiklerinde çalışır. Hemen çıkma oranının yüksekliği UX/UI hatalarından kaynaklı olabilir. Bu hataların giderilmesi hem dönüşüm dolayısıyla doğrudan satış cirolarına yansıyacağı gibi hemde sıralama sonuçlarında üst sıralarda bulunulmasını kolaylaştıracaktır. Google kullanıcılarının arama sonuçlarında daha iyi sonuçlar elde edebilmesi için düzenli olarak güncellemeler getirir. Getirilen bu güncellemeler de kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arayüzü deneyimlerini doğrudan kriter olarak baz. Bu sebeple iyi sıralama sonuçları ve dönüşümler elde etmek için UX/UI kriterlerinin iyi olması gereklidir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.