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E3 2018’de bizleri neler bekliyor? Hangi oyunlar tanıtılacak?

Dünyanın en büyük oyun fuarlarından E3 2018'e çok az bir süre kaldı. Bir yıl boyunca yolunu gözlediğimiz E3 2018 ne zaman başlayacak? E3 2018'de hangi oyunlar tanıtılacak?
11 ay
5,4b
1
28
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Oyun dünyasının merakla beklediği E3 2018 oyun fuarı önümüzdeki hafta başlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli yapımlardan yeni bilgiler paylaşılacak, tanıtımlar yapılacak ve ziyaretçiler tamamlanmış oyunları oynama fırsatı bulacak. DonanımHaber olarak yerinden takip edeceğimiz E3 2018’in atmosferini anbean sizlere aktaracağız.

12 Haziran – 15 Haziran tarihleri arasında Los Angeles’ta kapısını ziyaretçilere açacak olan E3 2018’e 50’nin üzerinde oyun yapımcısı katılıyor. Sony, Electronic Arts, Microsoft, Nintendo, Bathesda, Ubisoft, Square Enix ve Activision gibi büyük yapımcıların tanıtımlarını izleyeceğiz. Sunumlar Cumartesi günü başlayacak, Salı akşamına kadar devam edecek.

E3 2018 konferans saatleri:

  • Electronic Arts: 9 Haziran Cumartesi 21.00
  • Microsoft: 10 Haziran Pazar 23.00
  • Bethesda: 11 Haziran Pazartesi 04.30
  • Devolver Digital: 11 Haziran Pazartesi 06.00
  • Square Enix: 11 Haziran Pazartesi 20.00
  • Ubisoft: 11 Haziran Pazartesi 23.00
  • PC Gaming Show: 12 Haziran Salı 01.00
  • Sony: 12 Haziran Salı 04.00
  • Nintendo: 12 Haziran Salı 19.00

Ayrıca Bkz. "Ubisoft CEO'su: Konsollar ölüyor, artık oyunları daha düşük donanımla oynayacağız"

E3 2018’de hangi oyunlar tanıtılacak?

Sony

Geçtiğimiz yıl fuara damga vuran Sony, bu seneyi sakin geçirecek gibi görünüyor. Şirket, bu sene fragmanlar ile dikkat çekmek yerine oynanış görüntülerine ağırlık verecek. Sony, yayınladığı duyuru ile E3 2018’de Death Stranding, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man ve The Last of Us Part II’den yeni bilgi ve görüntülerin yayınlanacağını açıkladı.

Microsoft

Microsoft cephesinde belirsizlik hâkim. Crackdown 3’ü göreceğiz. Halo: Infinity adında Halo 5’in devamı bir oyun bekliyoruz. Gears of War ve Forza serilerinden yeni bir oyun gelebilir.

Electronic Arts

E3 2018’in ilk sunumunu EA yapacak. EA bu sunumda FIFA 19, Anthem, Star Wars’un yeni oyunu ve Battlefield V ile ilgili duyurularda bulunacak. Etkinliğin büyük bölümü Battlefield V’e ayrılacak.

Bathesda

Bathesda geçtiğimiz hafta adını açıkladığı Fallout 76 oyunu ile fuarda ilgiyi üzerine çekecek. PUBG ve Fortnite akımına eşlik etmek isteyen Bathesda’nın yeni oyunu, survival oynanışa sahip olacak.

Ubisoft

Ubisoft’un odağında yeni Assasin’s Creed oyunu olacak. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ile oyunun isminin Assassin’s Creed: Odyssey olacağı ve Antik Yunan’da geçeceği duyuruldu.

Nintendo

Pokemon GO oyunu ile bir döneme damgasını vuran ve Nintendo Switch ile çıkış yakalamaya çalışan Nintendo, bu E3’ü dolu bir şekilde geçirmeyi hedefliyor. Pokemon Go’nun devam oyunu Pokemon: Lets Go oyununun E3’te büyük ses getirmesi tahmin ediliyor. Switch için Fortnite, Metroid Prime 4 ve Bayonetta 3’ü bekliyoruz.

Square Enix

Lara Croft’un Tomb Raider’lığa terfi edeceği ilk üçlemenin son oyunu olan Shadow of the Tomb Raider’ın yeni oynanış görüntüleri paylaşılacak. Sır gibi saklanan Just Cause 4’ün lansmanda duyurusunun yapılacağı, Steam tarafından yanlışlıkla duyuruldu.

Marvel ve Square Enix’in The Avengers oyunu ile ilgili yeni bilgilerin de paylaşılacağı tahmine diliyor. Infinity War’un coşkusu ve Avengers 4’ün gelecek yıl çıkacak olması, bu oyuna olan ilgiyi arttıracaktır. Bu oyunlara ek olarak Kingdom Hearts III oyunu ile ilgili yeni bilgiler paylaşılacak.

E3 2018 boyunca tanıtılacak oyunlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Saydığımız firmalara ek olarak çok sayıda geliştirici fuara katılacak. Bugüne kadar hiç haberi çıkmamış bir oyunun dahi tanıtılma ihtimali var. İlk sunum, 9 Haziran Cumartesi günü saat 21.00’da EA tarafından yapılacak. E3 2018’de tanıtılan ve deneme şansı bulduğumuz oyunları sizlerle paylaşacağız.

Aşağıdaki galeriden E3 2018’de sergilenecek oyunların görüntülerine ulaşabilirsiniz.


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Evil Deeds 11 ay
Bu E3'te beklediğim oyunlar;
Fallout 76,Rage 2,Prey-DLC,Metro Exodus,Cyberpunk 2077,Shadow of the Tomb Raider,Life is Strange 2,Red Dead Redemption 2
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gbzlim 11 ay en beğenilen
Mount of blade 2 bannerlord. Ne zaman cikacak bilen var mi ?
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Cemxxy 11 ay
Fallout 76 ve Cyberpunk 2077 harici bana önemli değil ama şu iki oyun müthiş olmalı.
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mertildiz 11 ay
Sonunda Serious Sam 4 tanıtılacak.
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Sean john 11 ay
Bu E3 te bannerlorddan bir tarih bekliyorum açıkcası.
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BlackLead 11 ay Sean john
gamescom'da varlar , e3 değil malesef
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berkay_53 11 ay
just cause 4
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Grkwnxs 11 ay
Sony şov yapacak yine
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Nikomer 11 ay
La bugisoft bi splinter cell çıkar la valla söz laf atmıcam istediğin kadar downgradele oyunu.
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DiyarDilimPırasa 11 ay Nikomer
Çıksa da eskisi gibi olur mu dersin, açık dünya basacaklar gibi.
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gokg 11 ay
Nintendo tarafında bahsi geçmesi beklenen 1. parti oyunlar Super Smash Bros, Splatton 2 DLC, Fire Emblem, Yoshi, Pokemon Let's Go. Metroid Prime 4 ve Bayenotta 3 muhtemelen 2019'a kalacağı için dahil edilmez.
Pokemon Go Nintendo'nun oyunu değil, Pokemon Let's Go da Pokemon Go'nun devamı değil, Pokemon Yellow'un (casuallaştırılmış) remake'i.
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Lord Melkor 11 ay
Yerinden takip edicek kişi Mesut Çevikse pek anlamı yok.
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equasezy1 11 ay
FromSoftware exclusive dışında oyun tanıtsın başka bir şey istemiyorum.
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VeyselYazar23 11 ay
Acaba age of empires 4 ile ilgili Bilgi verilirmi ?
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