E3 2018’de bizleri neler bekliyor? Hangi oyunlar tanıtılacak?

Oyun dünyasının merakla beklediği E3 2018 oyun fuarı önümüzdeki hafta başlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli yapımlardan yeni bilgiler paylaşılacak, tanıtımlar yapılacak ve ziyaretçiler tamamlanmış oyunları oynama fırsatı bulacak. DonanımHaber olarak yerinden takip edeceğimiz E3 2018’in atmosferini anbean sizlere aktaracağız.

12 Haziran – 15 Haziran tarihleri arasında Los Angeles’ta kapısını ziyaretçilere açacak olan E3 2018’e 50’nin üzerinde oyun yapımcısı katılıyor. Sony, Electronic Arts, Microsoft, Nintendo, Bathesda, Ubisoft, Square Enix ve Activision gibi büyük yapımcıların tanıtımlarını izleyeceğiz. Sunumlar Cumartesi günü başlayacak, Salı akşamına kadar devam edecek.

E3 2018 konferans saatleri:

Electronic Arts: 9 Haziran Cumartesi 21.00

9 Haziran Cumartesi 21.00 Microsoft: 10 Haziran Pazar 23.00

10 Haziran Pazar 23.00 Bethesda: 11 Haziran Pazartesi 04.30

11 Haziran Pazartesi 04.30 Devolver Digital: 11 Haziran Pazartesi 06.00

11 Haziran Pazartesi 06.00 Square Enix: 11 Haziran Pazartesi 20.00

11 Haziran Pazartesi 20.00 Ubisoft: 11 Haziran Pazartesi 23.00

11 Haziran Pazartesi 23.00 PC Gaming Show: 12 Haziran Salı 01.00

12 Haziran Salı 01.00 Sony: 12 Haziran Salı 04.00

12 Haziran Salı 04.00 Nintendo: 12 Haziran Salı 19.00

E3 2018’de hangi oyunlar tanıtılacak?

Sony

Geçtiğimiz yıl fuara damga vuran Sony, bu seneyi sakin geçirecek gibi görünüyor. Şirket, bu sene fragmanlar ile dikkat çekmek yerine oynanış görüntülerine ağırlık verecek. Sony, yayınladığı duyuru ile E3 2018’de Death Stranding, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man ve The Last of Us Part II’den yeni bilgi ve görüntülerin yayınlanacağını açıkladı.

Microsoft

Microsoft cephesinde belirsizlik hâkim. Crackdown 3’ü göreceğiz. Halo: Infinity adında Halo 5’in devamı bir oyun bekliyoruz. Gears of War ve Forza serilerinden yeni bir oyun gelebilir.

Electronic Arts

E3 2018’in ilk sunumunu EA yapacak. EA bu sunumda FIFA 19, Anthem, Star Wars’un yeni oyunu ve Battlefield V ile ilgili duyurularda bulunacak. Etkinliğin büyük bölümü Battlefield V’e ayrılacak.

Bathesda

Bathesda geçtiğimiz hafta adını açıkladığı Fallout 76 oyunu ile fuarda ilgiyi üzerine çekecek. PUBG ve Fortnite akımına eşlik etmek isteyen Bathesda’nın yeni oyunu, survival oynanışa sahip olacak.

Ubisoft

Ubisoft’un odağında yeni Assasin’s Creed oyunu olacak. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ile oyunun isminin Assassin’s Creed: Odyssey olacağı ve Antik Yunan’da geçeceği duyuruldu.

Nintendo

Pokemon GO oyunu ile bir döneme damgasını vuran ve Nintendo Switch ile çıkış yakalamaya çalışan Nintendo, bu E3’ü dolu bir şekilde geçirmeyi hedefliyor. Pokemon Go’nun devam oyunu Pokemon: Lets Go oyununun E3’te büyük ses getirmesi tahmin ediliyor. Switch için Fortnite, Metroid Prime 4 ve Bayonetta 3’ü bekliyoruz.

Square Enix

Lara Croft’un Tomb Raider’lığa terfi edeceği ilk üçlemenin son oyunu olan Shadow of the Tomb Raider’ın yeni oynanış görüntüleri paylaşılacak. Sır gibi saklanan Just Cause 4’ün lansmanda duyurusunun yapılacağı, Steam tarafından yanlışlıkla duyuruldu.

Marvel ve Square Enix’in The Avengers oyunu ile ilgili yeni bilgilerin de paylaşılacağı tahmine diliyor. Infinity War’un coşkusu ve Avengers 4’ün gelecek yıl çıkacak olması, bu oyuna olan ilgiyi arttıracaktır. Bu oyunlara ek olarak Kingdom Hearts III oyunu ile ilgili yeni bilgiler paylaşılacak.

E3 2018 boyunca tanıtılacak oyunlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Saydığımız firmalara ek olarak çok sayıda geliştirici fuara katılacak. Bugüne kadar hiç haberi çıkmamış bir oyunun dahi tanıtılma ihtimali var. İlk sunum, 9 Haziran Cumartesi günü saat 21.00’da EA tarafından yapılacak. E3 2018’de tanıtılan ve deneme şansı bulduğumuz oyunları sizlerle paylaşacağız.

Aşağıdaki galeriden E3 2018’de sergilenecek oyunların görüntülerine ulaşabilirsiniz.