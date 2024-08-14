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    E3 2021'in popüler oyunu REPLACED bir kez daha ertelendi

    Sad Cat Studios tarafından geliştirilen bilimkurgu aksiyon oyunu Replaced, bir kez daha ertelendi. Cyberpunk temalı platform oyunu artık 2025 yılında piyasaya sürülecek.
    E3 2021'in popüler oyunu REPLACED bir kez daha ertelendi Tam Boyutta Gör
    Sad Cat Studios tarafından geliştirilen ve ilk olarak E3 2021'de tanıtılan Cyberpunk temalı platform oyunu Replaced, kısa sürede dikkat çekmeyi başarmıştı. O zamanlar 2022 yılında çıkacağı söyleniyordu, ancak bu tarih defalarca ertelendi. Şimdi oyunun geliştiricisi Sad Cat Studios, Replaced'in üçüncü kez ertelediğini duyurdu.

    Replaced, bir kez daha ertelendi

    Geliştirici Sad Cat Studios, Replaced Twitter hesabından yapılan paylaşımla, oyunun önümüzdeki yıla yani 2025'e ertelendiğini duyurdu. Açıklamada, oyunun çıkışı için başlangıçta belirlenen takvimin fazla iyimser olduğu ifade edilerek oyun severlerden özür dilendi. Ayrıca stüdyo, sürecin kendileri için zorlu bir görev olduğunu, ancak yüksek standartları ve beklentileri karşılamak adına daha fazla süreye ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

    Açıklamanın sonunda ise Replaced'in Gamescom'da oynanabilir bir demosuyla yer alacağı ve oyun severler için "özel bir şey" hazırladıkları bilgisi verildi. Ancak bunun detayları paylaşılmadı.

    Kaçıranlar için REPLACED, oyuncuların kendi iradesi dışında bir insan vücuduna yerleştirilmiş olan R.E.A.C.H. adındaki bir yapay zekâyı canlandırdığı; bilimkurgu, geçmiş ve gelecek temalarını bünyesinde buluşturan 2.5D aksiyon tabanlı platform oyunu olacak. Hikayede, ana karakterimizin Phoenix City ve çevresinde insan hayatına uyum sağlamak için verdiği çabalara tanık oluyoruz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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