E3 2021'in popüler oyunu REPLACED bir kez daha ertelendi

Replaced, bir kez daha ertelendi
Geliştirici Sad Cat Studios, Replaced Twitter hesabından yapılan paylaşımla, oyunun önümüzdeki yıla yani 2025'e ertelendiğini duyurdu. Açıklamada, oyunun çıkışı için başlangıçta belirlenen takvimin fazla iyimser olduğu ifade edilerek oyun severlerden özür dilendi. Ayrıca stüdyo, sürecin kendileri için zorlu bir görev olduğunu, ancak yüksek standartları ve beklentileri karşılamak adına daha fazla süreye ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.
Açıklamanın sonunda ise Replaced'in Gamescom'da oynanabilir bir demosuyla yer alacağı ve oyun severler için "özel bir şey" hazırladıkları bilgisi verildi. Ancak bunun detayları paylaşılmadı.
Kaçıranlar için REPLACED, oyuncuların kendi iradesi dışında bir insan vücuduna yerleştirilmiş olan R.E.A.C.H. adındaki bir yapay zekâyı canlandırdığı; bilimkurgu, geçmiş ve gelecek temalarını bünyesinde buluşturan 2.5D aksiyon tabanlı platform oyunu olacak. Hikayede, ana karakterimizin Phoenix City ve çevresinde insan hayatına uyum sağlamak için verdiği çabalara tanık oluyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.