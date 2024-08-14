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Tam Boyutta Gör Sad Cat Studios tarafından geliştirilen ve ilk olarak E3 2021'de tanıtılan Cyberpunk temalı platform oyunu Replaced, kısa sürede dikkat çekmeyi başarmıştı. O zamanlar 2022 yılında çıkacağı söyleniyordu, ancak bu tarih defalarca ertelendi. Şimdi oyunun geliştiricisi Sad Cat Studios, Replaced'in üçüncü kez ertelediğini duyurdu.

Replaced, bir kez daha ertelendi

Geliştirici Sad Cat Studios, Replaced Twitter hesabından yapılan paylaşımla, oyunun önümüzdeki yıla yani 2025'e ertelendiğini duyurdu. Açıklamada, oyunun çıkışı için başlangıçta belirlenen takvimin fazla iyimser olduğu ifade edilerek oyun severlerden özür dilendi. Ayrıca stüdyo, sürecin kendileri için zorlu bir görev olduğunu, ancak yüksek standartları ve beklentileri karşılamak adına daha fazla süreye ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Açıklamanın sonunda ise Replaced'in Gamescom'da oynanabilir bir demosuyla yer alacağı ve oyun severler için "özel bir şey" hazırladıkları bilgisi verildi. Ancak bunun detayları paylaşılmadı.

Kaçıranlar için REPLACED, oyuncuların kendi iradesi dışında bir insan vücuduna yerleştirilmiş olan R.E.A.C.H. adındaki bir yapay zekâyı canlandırdığı; bilimkurgu, geçmiş ve gelecek temalarını bünyesinde buluşturan 2.5D aksiyon tabanlı platform oyunu olacak. Hikayede, ana karakterimizin Phoenix City ve çevresinde insan hayatına uyum sağlamak için verdiği çabalara tanık oluyoruz.

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E3 2021'in popüler oyunu REPLACED bir kez daha ertelendi