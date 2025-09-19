Xbox Copilot artık Windows 11'de: Tüm kullanıcılara açıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un oyun odaklı yapay zekâ asistanı Xbox Copilot, test sürecinin ardından Windows 11 kullanıcıları için yayınlanmaya başladı. Geçtiğimiz ay Xbox Insider programında sınırlı olarak denenen özellik artık Game Bar üzerinden küresel çapta aktif edilebiliyor ve küresel çapta kademeli olarak yayınlanacak.

Kaçıranlar için Xbox Copilot, Game Bar'a entegre edilen bir widget olarak çalışıyor. Kullanıcılar, oyun ekranından ayrılmadan rehberlik alabiliyor, sesli komut desteğiyle asistanla konuşabiliyor ve ekran görüntülerini kullanarak sorularına yanıt bulabiliyor. Örneğin, bir oyunda karşılaşılan boss hakkında görsel üzerinden bilgi alabiliyorsunuz.

Copilot'un sunduğu yenilikler arasında oyun önerileri almak, son kazanılan başarımları görmek ve oyun geçmişine dayalı kişiselleştirilmiş rehberlik de yer alıyor. Bu arada, Xbox Copilot'un kapsamı yalnızca PC ile sınırlı kalmayacak. Özellik, ekim ayında Xbox mobil uygulamasına da entegre edilecek. Böylece oyuncular, oyun sırasında ikinci bir ekran üzerinden Copilot'tan faydalanabilecek.

Windows 11 için Xbox Modu sızdırıldı: Taşınabilir PC'lere geliyor 21 sa. önce eklendi

Son olarak Microsoft, gelecekte Xbox Ally serisi taşınabilir konsollarda da bu desteğin sunulacağını ve yakın zamanda Xbox konsollarına da getirileceğini doğruladı.

