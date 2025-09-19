Xbox Copilot artık Windows 11'de: Tüm kullanıcılara açıldı

Xbox Copilot artık Windows 11'de
Kaçıranlar için Xbox Copilot, Game Bar'a entegre edilen bir widget olarak çalışıyor. Kullanıcılar, oyun ekranından ayrılmadan rehberlik alabiliyor, sesli komut desteğiyle asistanla konuşabiliyor ve ekran görüntülerini kullanarak sorularına yanıt bulabiliyor. Örneğin, bir oyunda karşılaşılan boss hakkında görsel üzerinden bilgi alabiliyorsunuz.
Copilot'un sunduğu yenilikler arasında oyun önerileri almak, son kazanılan başarımları görmek ve oyun geçmişine dayalı kişiselleştirilmiş rehberlik de yer alıyor. Bu arada, Xbox Copilot'un kapsamı yalnızca PC ile sınırlı kalmayacak. Özellik, ekim ayında Xbox mobil uygulamasına da entegre edilecek. Böylece oyuncular, oyun sırasında ikinci bir ekran üzerinden Copilot'tan faydalanabilecek.
Son olarak Microsoft, gelecekte Xbox Ally serisi taşınabilir konsollarda da bu desteğin sunulacağını ve yakın zamanda Xbox konsollarına da getirileceğini doğruladı.
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.