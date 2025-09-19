Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox Copilot artık Windows 11'de: Tüm kullanıcılara açıldı

    Microsoft’un yapay zekâ destekli oyun asistanı Xbox Copilot, Windows 11'de küresel olarak dağıtılmaya başladı. Copilot, Game Bar üzerinden rehberlik, sesli komut ve kişisel öneriler sunuyor.

    Xbox Copilot artık Windows 11'de: Tüm kullanıcılara açıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un oyun odaklı yapay zekâ asistanı Xbox Copilot, test sürecinin ardından Windows 11 kullanıcıları için yayınlanmaya başladı. Geçtiğimiz ay Xbox Insider programında sınırlı olarak denenen özellik artık Game Bar üzerinden küresel çapta aktif edilebiliyor ve küresel çapta kademeli olarak yayınlanacak.

    Xbox Copilot artık Windows 11'de

    Kaçıranlar için Xbox Copilot, Game Bar'a entegre edilen bir widget olarak çalışıyor. Kullanıcılar, oyun ekranından ayrılmadan rehberlik alabiliyor, sesli komut desteğiyle asistanla konuşabiliyor ve ekran görüntülerini kullanarak sorularına yanıt bulabiliyor. Örneğin, bir oyunda karşılaşılan boss hakkında görsel üzerinden bilgi alabiliyorsunuz.

    Copilot'un sunduğu yenilikler arasında oyun önerileri almak, son kazanılan başarımları görmek ve oyun geçmişine dayalı kişiselleştirilmiş rehberlik de yer alıyor. Bu arada, Xbox Copilot'un kapsamı yalnızca PC ile sınırlı kalmayacak. Özellik, ekim ayında Xbox mobil uygulamasına da entegre edilecek. Böylece oyuncular, oyun sırasında ikinci bir ekran üzerinden Copilot'tan faydalanabilecek.

    Son olarak Microsoft, gelecekte Xbox Ally serisi taşınabilir konsollarda da bu desteğin sunulacağını ve yakın zamanda Xbox konsollarına da getirileceğini doğruladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 1 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    twitter profil resmi netleştirme migros 3 ayda bir çift maaş yes your grace 2 türkçe yama ses paket aşım ne demek kurtlar vadisi nereden izlenir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum