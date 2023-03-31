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    Beklenen oldu: E3 fuarı iptal edildi

    Pandemi ile başlayan kara bulutları bir türlü dağıtamayan E3 fuarı bu yıl tamamen iptal edildi. Fuarın bundan sonra nasıl bir format belirleyeceği merakla bekleniyor. 
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    E3 2023
    Pandemi kısıtlamalarının darbe vurduğu en önemli fuarlardan E3 bir türlü belini doğrultamadı. 1995 yılından beri her yıl düzenlenen popüler oyun fuarı pandemi ile birlikte karanlığa gömüldü.

    E3 2023 neden iptal edildi?

    13 Haziran tarihinde düzenlenmesi beklenen etkinliğe Microsoft, Sony, Nintendo, Ubisoft, Tencent, SEGA gibi devler şok bir şekilde katılmama kararı almıştı. Gelişmeler fuarın iptal edilebileceğini gösteriyordu ve beklenen oldu.

    ReedPop ve ESA yaptığı açıklamada E3 2023 fuarının iptal edildiğini duyurdu. İptal sebebine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Özellikle pandemide sanal ortama taşınan fuarın eski yüz yüze etkileşimi yakalayamaması oyun devlerinin kendi etkinliklerine ağırlık vermesine sebep olmuştu. Fuar fiziksel ortama geri döndüğünde ise eski günlerinden eser kalmamıştı. Fuarın bundan sonraki dönemde nasıl bir format belirleyeceği merakla bekleniyor.

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