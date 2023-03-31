Beklenen oldu: E3 fuarı iptal edildi

E3 2023 neden iptal edildi?
13 Haziran tarihinde düzenlenmesi beklenen etkinliğe Microsoft, Sony, Nintendo, Ubisoft, Tencent, SEGA gibi devler şok bir şekilde katılmama kararı almıştı. Gelişmeler fuarın iptal edilebileceğini gösteriyordu ve beklenen oldu.
ReedPop ve ESA yaptığı açıklamada E3 2023 fuarının iptal edildiğini duyurdu. İptal sebebine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Özellikle pandemide sanal ortama taşınan fuarın eski yüz yüze etkileşimi yakalayamaması oyun devlerinin kendi etkinliklerine ağırlık vermesine sebep olmuştu. Fuar fiziksel ortama geri döndüğünde ise eski günlerinden eser kalmamıştı. Fuarın bundan sonraki dönemde nasıl bir format belirleyeceği merakla bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı