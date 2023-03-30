E3 2023 başlamadan son bulabilir! Katılımlar azalıyor

E3 2023'e katılımlar azalıyor
Hatırlayacak olursak kısa süre önce Xbox, Nintendo, Sony ve Ubisoft, E3 2023’e katılmayacağını duyurdu. Öyle kii Ubisoft, 12 Haziran’da kendi Ubisoft Forward etkinliğini düzenlemeyi planlıyor. Bundan hemen önce IGN’e açıklamada bulunan bir kaynak ise "bu gösterinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını" söyledi.
Şimdi E3 2023’e katılmayan isimler arasına, iki dev yayıncı Tencet ve SEGA da eklendi. Konu hakkında SEGA, "Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, E3 2023'e katılımcı olarak katılmamaya karar verdik. Gelecekte duyurulan ve duyurulmayan projeler hakkında daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
Yeni gelişmeler sonucunda günümüzde birçok kişi E3 2023’ün iptal edilebileceğinden endişe duyuyor. Nitekim etkinliğin arkasındaki ESA ve ReedPop’da da büyük bir sessizlik hakim. Bu bağlamda E3’ün kalıcı olarak, en azından şu anki formatında tamamen iptal edildiğini de görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı