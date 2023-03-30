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    E3 2023 başlamadan son bulabilir! Katılımlar azalıyor

    Elektronik Eğlence Fuarı E3'ün bu yılki etkinliği için beklentiler giderek azalıyor.  Xbox, Sony ve Ubisoft'un ardından iki isim daha etkinliğe katılmayacağını duyurdu.
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    E3 2023 başlamadan son bulabilir! Katılımlar azalıyor Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olarak görülen (Elektronik Eğlence Fuarı) E3 için beklentiler giderek azalmaya başladı. Bu bağlamdaüç yıl aranın ardından ilk kez canlı olarak düzenlenecek E3 2023, kullanıcılarda hayal kırıklığı yaratabilir. Şimdi iki büyük isim daha 13 Haziran tarihli etkinliğe katılmayacağını açıkladı.

    E3 2023'e katılımlar azalıyor

    Hatırlayacak olursak kısa süre önce XboxNintendo, Sony ve Ubisoft, E3 2023’e katılmayacağını duyurdu. Öyle kii Ubisoft, 12 Haziran’da kendi Ubisoft Forward etkinliğini düzenlemeyi planlıyor. Bundan hemen önce IGN’e açıklamada bulunan bir kaynak ise "bu gösterinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını" söyledi.

    Şimdi E3 2023’e katılmayan isimler arasına, iki dev yayıncı Tencet ve SEGA da eklendi. Konu hakkında SEGA, "Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, E3 2023'e katılımcı olarak katılmamaya karar verdik. Gelecekte duyurulan ve duyurulmayan projeler hakkında daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

    Yeni gelişmeler sonucunda günümüzde birçok kişi E3 2023’ün iptal edilebileceğinden endişe duyuyor. Nitekim etkinliğin arkasındaki ESA ve ReedPop’da da büyük bir sessizlik hakim. Bu bağlamda E3’ün kalıcı olarak, en azından şu anki formatında tamamen iptal edildiğini de görebiliriz.

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