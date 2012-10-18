Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

eBay, 3.çeyrekte 3,4 milyar dolar gelir elde etti

6 yıl
4,5b
1
3
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

E-ticaret dünyasının liderlerinden eBay, 30 Eylül'de sona eren 2012 mali yılı 3.çeyreğini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %15 artış ile 3,4 milyar dolar gelir ve hisse başına 0,55 dolar kar ile tamamlarken, firmanın net karı ise GKGMİ'ye göre 597 milyon oldu.

eBay'in önde gelen iştiraklarında PayPal'ın aktif kullanıcı sayısı 2011'in aynı dönemine göre %14'lük artış ile 117,4 milyona yükselirken; gelirleri ise %23 arttı. Öte yandan PayPal üzerinden yapılan toplam net ödeme hacmi ise yıllık bazda %20 artış ile 35,2 milyar oldu.

eBay'in icra kurulu başkanı John Donahoe yaptığı değerlendirmede, Marketplaces ve PayPal'ın kullanıcı sayılarını hızla arttırmaya devam ettiği başarılı bir çeyreği geride bıraktıklarını ve mobil ticaret ile ödeme alanlarında liderliklerini sürdürdüklerini ifade etti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
ebay kadar mükemmel bir site ülkemizde de olsa keşke. GG var demeyin, ebay in tırnağı olamaz. Bir site düşünün sadece sahta malları orijinalinden pahalı satsın ha işte o site gittigidiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
ebay hem listelemede %10 hemde ayrı listeleme ücreti alıp birde paypal ile kesinti yaprak sağlam bir sömürü dünyası kurmuş.
paypal kuruda her zamanki kurdan % 3-5 daha kötüdür başka ülkeden bozdururken bir daha zarar edersiniz.
bideki gg yi satın almasına hiç şaşırmamak lazım.düzgün rakipler çıksa büyüsede şunlara muhtaç kalmasak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 6 yıl
Paypali zorunlu yapmasi hos degil , amerikada 3 ay gecirdim , internet uzerinden rahat 10 alisveris yaptim ve hepsinden memnun kaldim , ebay dusunmedim bile , amazon sagolsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: iPad 4, LG Nexus 4, Galaxy S III Mini Türkiye Çıkışı, HTC'nin 5-inç telefonu,Oppo Find, iPad Mini ve daha fazlası 6 yıl ASUS PadFone2 "En Android, En Tablet, En Telefon" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim