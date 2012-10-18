eBay, 3.çeyrekte 3,4 milyar dolar gelir elde etti

E-ticaret dünyasının liderlerinden eBay, 30 Eylül'de sona eren 2012 mali yılı 3.çeyreğini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %15 artış ile 3,4 milyar dolar gelir ve hisse başına 0,55 dolar kar ile tamamlarken, firmanın net karı ise GKGMİ'ye göre 597 milyon oldu.

eBay'in önde gelen iştiraklarında PayPal'ın aktif kullanıcı sayısı 2011'in aynı dönemine göre %14'lük artış ile 117,4 milyona yükselirken; gelirleri ise %23 arttı. Öte yandan PayPal üzerinden yapılan toplam net ödeme hacmi ise yıllık bazda %20 artış ile 35,2 milyar oldu.

eBay'in icra kurulu başkanı John Donahoe yaptığı değerlendirmede, Marketplaces ve PayPal'ın kullanıcı sayılarını hızla arttırmaya devam ettiği başarılı bir çeyreği geride bıraktıklarını ve mobil ticaret ile ödeme alanlarında liderliklerini sürdürdüklerini ifade etti.