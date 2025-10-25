Efsane Amiga 1200 bilgisayar geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Eski konsol ve bilgisayarları günümüze uyarlayan Retro Games, efsane Amiga 1200 bilgisayarını modern dokunuşlarla yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, A1200 isimli modelin 10 Kasım'da ön siparişe açılacağını açıkladı. Cihazın Haziran 2026’da piyasaya çıkması planlanıyor.

Yeni A1200, özünde Linux tabanlı tek kartlı bir bilgisayar ve üzerinde Amiga emülatörlerinden biri çalışıyor. Ancak onu bir Raspberry Pi üzerine kurulu sıradan bir sistemden ayıran şey, gerçek boyutlu bir Amiga 1200 kasasına ve çalışan bir klavyeye sahip olması. Orijinal modeldeki yandan takılan disket sürücü ise cihazda yer almıyor.

Kutudan ayrıca fare ve CD32 tarzı bir oyun kolu da çıkıyor. Amiga CD32, 1200’ün konsol versiyonu olarak biliniyor. Sistemle birlikte Amiga döneminden 25 klasik oyun yüklü gelecek. Bu oyunlar arasında Turrican üçlemesi, Beneath a Steel Sky ve The Settlers 2 gibi efsaneler bulunuyor. Daha fazla oyun yüklemek isteyenler için USB bağlantısı mevcut. Ayrıca, her oyun için dört adet kayıt slotu bulunuyor, bu sayede o dönemde kayıt özelliği olmayan oyunları kaydederek oynamak mümkün.

Elbette A1200 sadece bir oyun konsolu değil. Cihazda entegre bir Workbench masaüstü ortamı da bulunuyor. Workbench, orijinal Amiga’nın işletim sistemiydi ve 1984 CES fuarında tanıtıldığında büyük yankı uyandırmıştı. Hangi sürümün yüklü olduğu açıklanmadı, ancak döneme uygun olması açısından Workbench 3.0 veya 3.1 ile gelmesi bekleniyor.

Orijinal Commodore Amiga 1200, 1992’de piyasaya sürülmüştü. Amiga 600’ün tasarımını temel alan bu model, daha ince bir kasaya sahipti. İçerisinde 14 MHz hızında Motorola 68EC020 işlemci, 2 MB Chip RAM, disket sürücüsü ve IDE sabit disk yuvası bulunuyordu. En dikkat çekici yenilik ise AGA (Advanced Graphics Architecture) grafik motoruydu. Bu sayede önceki modellere göre çok daha fazla renk ekrana getirilebiliyordu.

Retro Games Ltd, geçmişte de benzer nostaljik cihazlarla tanınıyor. Şirket daha önce Commodore 64 Mini, tam boy Commodore 64, VIC 20 ve ZX Spectrum gibi ürünler üretmişti. Ayrıca C64 Mini Black Edition, Atari 400 ve Amiga 500 gibi mini bilgisayarlar da şirketin portföyünde yer alıyor.

