MSI Claw A8 Avrupa’da ön siparişe açıldı: İşte fiyatı

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Tam Boyutta Gör MSI'ın yeni nesil taşınabilir oyun konsolu Claw A8, Çin sonrası Avrupa pazarında da ön siparişe açıldı. Ryzen Z2 Extreme APU ile donatılan cihaz, Almanya ve Orta Avrupa'daki perakende kanallarında listelenmeye başladı. Fiyatlar Intel tabanlı bir önceki modele kıyasla 976 eurodan başlıyor.

MSI Claw A8 Avrupa’da ön siparişe açıldı

MSI Claw A8, Avrupa'da beyaz ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor ve perakende platformlarında 975 eurodan başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı. Ayrıca bazı mağazalarda bu rakamın 1000 euroya kadar çıktığını söyleyelim. Kaçıranlar için MSI, el konsolu pazarına sunduğu modellerde genellikle alışılmadık bir satış stratejisi izliyor.

Tam Boyutta Gör Claw A8 serisi de bu doğrultuda önce Çin'de sınırlı süreliğine piyasaya sürülmüş, ardından diğer bölgelere açılmıştı. Çin'de 6999 yuan (970 dolar) olarak duyurulan fiyat, Avrupa'da vergi farklılıkları nedeniyle euro bazında benzer seviyelerde konumlandırılmış. Bu arada Claw A8’in önceki modeli olan Intel Lunar Lake tabanlı Claw A8 AI+ yaklaşık 999 euro fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı.

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Dolayısıyla Ryzen Z2 Extreme APU'lu versiyonun da benzer bir fiyatla Avrupa pazarında yer alması bekleniyordu. Dolayısıyla fiyat/performans açısından pazarda nasıl bir konumlanma yakalayacağı merak konusu.

MSI Claw A8 Ryzen Z2 neler sunuyor?

Claw A8, 8 inçlik, 1920x1200 çözünürlükte, 500 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızına sahip IPS dokunmatik ekranla geliyor. 24GB’a kadar LPDDR5X-8000 bellek, 1TB’a kadar PCIe Gen4 NVMe SSD ile donatılmış. Cihazda ayrıca 2 adet USB4 bağlantı noktası, WiFi 7 + Bluetooth 5.3 kablosuz iletişim desteği ve 6 eksenli IMU sensörü yer alıyor.

Cihaza güç veren Z2 Extreme, 3 Zen 5 ve 5 Zen 5C çekirdeği olmak üzere 8 çekirdek ve 18 iş parçacıklı bir yapı sunuyor. Radeon 880M APU'ya ise yeni RDNA 3.5 grafik mimarisine dayalı toplam 16 Hesaplama Birimi eşlik ediyor. Ayrıca 50 TOPS XDNA 2 sinir motoruna sahip. Yeni modelin dikkat çeken yönlerinden biri ise WiFi 7 desteğiyle gelmesi. MSI, Computex’te WiFi 6E desteği açıklamış olsa da, Çin’de listelenen versiyon WiFi 7 ile geliyor.

Ses tarafında DTS destekli çift hoparlör ve Hi-Res Audio özellikleri sunulurken, batarya tarafında ise 6 hücreli, 80Wh kapasiteye sahip bir pil kullanılıyor. Claw A8’in ağırlığı 765 gram seviyesinde ve iki renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor: "Polar Tempest" ve "Neon Green".

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MSI Claw A8 Avrupa’da ön siparişe açıldı: İşte fiyatı

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