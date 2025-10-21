Sims Mobile'a veda: Son güncelleme yayınlandı

Tam Boyutta Gör EA, The Sims Mobile'ın gelecek yılın başlarında kullanımdan kaldırılacağını duyurdu. EA, popüler yaşam simülatörü oyununun Ocak ayına kadar güncelleme almaya devam edeceğini söylese de, 21 Ekim itibarıyla App Store ve Google Play Store'dan kaldırılacak, 20 Ocak’ta da resmen kapatılacak.

Electronic Arts’ın açıklamasına göre, The Sims Mobile'ın son güncellemesi 20 Ekim'de hem iOS hem de Android kullanıcıları için yayınlandı. Bu tarihten itibaren oyuncular artık oyun içindeki paketleri satın alamayacak, gerçek para harcayamayacak. Mevcut SimCash, Simoleon veya Ticket’lar, 20 Ocak 2026'ya kadar kullanılabilecek. Son güncellemede tüm oyunculara sınırsız enerji sağlanacak.

Mart 2018'de Electronic Arts tarafından yayınlanan The Sims Mobile, Eylül ayına kadar yaklaşık 50 milyon kullanıcıya ulaşmış, 20 milyon dolardan fazla gelir elde etmişti. TSM için son güncelleme 20 Ekim’de yayınlanacak olsa da, The Sims FreePlay oynanmaya devam edecek.

