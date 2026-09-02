Efsane sessizliğe büründü: İlk %100 elektrikli Range Rover sahnede

Sessiz Güç: 550 beygir ve 850 Nm tork
Range Rover Electric, elektrikli mimariye mükemmel bir şekilde entegre edilmiş çift kalıcı mıknatıslı motor düzeniyle geliyor. Toplamda 550 beygir güç ve 850 Nm tork üreten iki adet 260 kW motor görev yapıyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması sadece 4,3 saniye sürerken, 80-120 km/s sollama hızlanması ise yalnızca 2,7 saniyede gerçekleşiyor.
Elektrikli Range Rover, WLTP normlarına göre 600 km'ye varan, gerçek dünya kullanımında ise 535 km'ye varan sürüş menzili vadediyor.
Ultra hızlı şarj ve 800V mimarisi
Araçta bulunan Intelligent Driveline Dynamics (IDD) sistemi torku arka tekerleklere kesintisiz aktarırken, Entegre Çekiş Yönetimi (ITM) motor hızını 50 milisaniyede kontrol ederek patinajı geleneksel içten yanmalı araçlara göre 100 kat daha hızlı engelliyor
Yeni "Tek Pedal" modu ile araç, siyah elmas kayak pisti kadar dik olan 33 derecelik eğimlerde bile yumuşakça kalkış yapabiliyor ve 45 dereceye varan dik tırmanışları sorunsuz tamamlıyor.
Akustik konfor ve yüksek teknoloji
ThermAssist ısı yönetim sistemi, aşırı sıcaklıklarda menzili 40 km'ye kadar optimize ederken ısıtma enerjisi tüketimini %40 azaltıyor. Araç için 300'den fazla patent başvurusu yapıldı.
Range Rover Electric; Standart ve Uzun aks mesafesi seçenekleriyle SE, HSE, Autobiography, SV, SV Ultra ve SV Black donanım paketleriyle siparişe açıldı. Model ayrıca lansmana özel olarak Belgravia Green, Santorini Black veya Varesine Blue gövde renkleriyle sunulan "First Edition" versiyonuna da sahip. Modelin İngiltere fiyatı 154 bin pound olarak açıklandı.
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