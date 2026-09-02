Efsane sessizliğe büründü: İlk %100 elektrikli Range Rover sahnede

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Tam Boyutta Gör Range Rover tarihinin ilk %100 elektrikli modeli resmi olarak tanıtıldı. Markanın İngiltere Solihull'daki efsanevi tesislerinde üretilen Range Rover Electric; benzersiz sessizliği, yüksek performansı ve efsanevi arazi yeteneklerini elektrik çağına taşıyor.

Sessiz Güç: 550 beygir ve 850 Nm tork

Range Rover Electric, elektrikli mimariye mükemmel bir şekilde entegre edilmiş çift kalıcı mıknatıslı motor düzeniyle geliyor. Toplamda 550 beygir güç ve 850 Nm tork üreten iki adet 260 kW motor görev yapıyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması sadece 4,3 saniye sürerken, 80-120 km/s sollama hızlanması ise yalnızca 2,7 saniyede gerçekleşiyor.

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Elektrikli Range Rover, WLTP normlarına göre 600 km'ye varan, gerçek dünya kullanımında ise 535 km'ye varan sürüş menzili vadediyor.

Ultra hızlı şarj ve 800V mimarisi

Tam Boyutta Gör Yeni model, enerji yoğunluğu yüksek 344 prizmatik hücreden oluşan 118,5 kWsa kullanılabilir kapasiteli bir batarya paketine sahip. 800 voltluk mimari sayesinde araç, 350 kW DC hızlı şarj istasyonlarında %10'dan %80 şarj seviyesine yaklaşık 22 dakikada ulaşıyor. Sadece 10 dakikalık şarj ile WLTP standartlarında 220 km menzil eklenebiliyor.

Araçta bulunan Intelligent Driveline Dynamics (IDD) sistemi torku arka tekerleklere kesintisiz aktarırken, Entegre Çekiş Yönetimi (ITM) motor hızını 50 milisaniyede kontrol ederek patinajı geleneksel içten yanmalı araçlara göre 100 kat daha hızlı engelliyor

Yeni "Tek Pedal" modu ile araç, siyah elmas kayak pisti kadar dik olan 33 derecelik eğimlerde bile yumuşakça kalkış yapabiliyor ve 45 dereceye varan dik tırmanışları sorunsuz tamamlıyor.

Akustik konfor ve yüksek teknoloji

Tam Boyutta Gör Range Rover Electric, bugüne kadarki en sessiz ve konforlu kabin deneyimini sunuyor. Gelişmiş gürültü engelleme teknolojileri ve batarya yapısı sayesinde kabin içi ses seviyesi minimuma indirilmiş.

ThermAssist ısı yönetim sistemi, aşırı sıcaklıklarda menzili 40 km'ye kadar optimize ederken ısıtma enerjisi tüketimini %40 azaltıyor. Araç için 300'den fazla patent başvurusu yapıldı.

Range Rover Electric; Standart ve Uzun aks mesafesi seçenekleriyle SE, HSE, Autobiography, SV, SV Ultra ve SV Black donanım paketleriyle siparişe açıldı. Model ayrıca lansmana özel olarak Belgravia Green, Santorini Black veya Varesine Blue gövde renkleriyle sunulan "First Edition" versiyonuna da sahip. Modelin İngiltere fiyatı 154 bin pound olarak açıklandı.

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Efsane sessizliğe büründü: İlk %100 elektrikli Range Rover

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