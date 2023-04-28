Martta gelecekti olmadı: İşte minik elektrikli araç Silence S04 için yeni tarih

İspanya'da üretilen Silence S04, klimalı olmasıyla segmentindeki önemli bir donanım boşluğunu dolduruyor. 228 cm uzunluğa, 129 cm genişliğe ve 159 cm yüksekliğe sahip olan araç, iki kişinin yan yana seyahat edebileceği ve 310 litrelik toplam yükleme alanına sahip kabiniyle dikkat çekiyor. Silence S04’de, beyaz ve gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle tercih edilebilecek.
Silence S04’ün araçtan çıkartılarak, çekme koluyla bavul gibi taşınabilir özellikli bataryaları evde ya da iş yerlerinde kolaylıkla şarj edilebiliyor. Biri sürücü, diğeri yolcu koltuğu altındaki bataryalar, kabin boy bir bavul gibi araçtan çıkartılabilmesiyle istenen yere tekerlekleriyle taşınıyor. 45 veya 90 km/s’lik maksimum hız seçenekleriyle üretilen Silence S04, 150 km’ye kadar elektrikli menzil sunabiliyor.
Silence S04'ün Avrupa'daki fiyatları 7.500 euro civarında. Daha önce Mart ayına yönelik açıklamada fiyatın 350 bin TL'nin altında kalması için çalışma yapıldığı belirtilmişti. Mayıs ayındaki seçimi de göz önünde bulundurursak, Temmuz ayındaki fiyatın ne düzeyde olacağını kestirmek biraz zor.
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