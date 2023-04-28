Martta gelecekti olmadı: İşte minik elektrikli araç Silence S04 için yeni tarih

Tam Boyutta Gör Çıkarılabilen ve bavul gibi taşınabilen bataryalarıyla dikkat çeken minik elektrikli araç Silence S04'ün mart ayında Türkiye'de satışa sunulacağı açıklanmıştı ancak gelişi ertelendi. Türkiye'de ilk defa Motobike İstanbul 2023'te sergilenen Silence S04'ün yaz aylarında (Temmuz gibi) satışa sunulacağı açıklandı.

İspanya'da üretilen Silence S04, klimalı olmasıyla segmentindeki önemli bir donanım boşluğunu dolduruyor. 228 cm uzunluğa, 129 cm genişliğe ve 159 cm yüksekliğe sahip olan araç, iki kişinin yan yana seyahat edebileceği ve 310 litrelik toplam yükleme alanına sahip kabiniyle dikkat çekiyor. Silence S04’de, beyaz ve gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle tercih edilebilecek.

Tam Boyutta Gör Silence S04’de, 5 fasılalı ön silecek, 155/65 R14 lastikler ve full LED farlar dikkat çekici donanımlar arasında. İç mekandaysa 7 inçlik dijital TFT sürücü bilgi ekranı, çok fonksiyonlu direksiyon simidi, akıllı telefonların dikey veya yatay kullanımlı yerleştirilebildiği tutamaç, kalorifer, klima, uygulama (APP) üzerinden kontrol edilebilen elektrikli camlar, ses sistemi ve bluetooth sayesinde temel tüm donanımlar mevcut.

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Silence S04’ün araçtan çıkartılarak, çekme koluyla bavul gibi taşınabilir özellikli bataryaları evde ya da iş yerlerinde kolaylıkla şarj edilebiliyor. Biri sürücü, diğeri yolcu koltuğu altındaki bataryalar, kabin boy bir bavul gibi araçtan çıkartılabilmesiyle istenen yere tekerlekleriyle taşınıyor. 45 veya 90 km/s’lik maksimum hız seçenekleriyle üretilen Silence S04, 150 km’ye kadar elektrikli menzil sunabiliyor.

Silence S04'ün Avrupa'daki fiyatları 7.500 euro civarında. Daha önce Mart ayına yönelik açıklamada fiyatın 350 bin TL'nin altında kalması için çalışma yapıldığı belirtilmişti. Mayıs ayındaki seçimi de göz önünde bulundurursak, Temmuz ayındaki fiyatın ne düzeyde olacağını kestirmek biraz zor.

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Silence S04 için beklenen Türkiye tarihi açıklandı